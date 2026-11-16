Quincemil y NTT DATA reunirán en A Coruña a tres proyectos gallegos con impacto positivo

Detectar los desperfectos de una carretera desde el aire, aprovechar los datos para mejorar la gestión de una granja o coordinar los medios aéreos durante una emergencia. Son algunas de las aplicaciones que protagonizarán el próximo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA, que tendrá lugar el martes 24 de noviembre en A Coruña bajo el título «Tecnología gallega con impacto positivo».

La cita cerrará la programación de estos encuentros en 2026 y se celebrará en el Espacio Avenida de ABANCA, situado en el número 7 del Cantón Grande. La asistencia será gratuita y las personas interesadas podrán inscribirse a través de Eventbrite.

El programa reunirá a tres emprendedores que explicarán cómo sus proyectos abordan necesidades concretas del territorio. El formato incluirá tres charlas de 20 minutos y preguntas del público, con la moderación de Pablo Fidalgo, senior consulting manager de NTT DATA.

La tecnología mejora Galicia

Uno de los participantes será Juan Pan, director tecnológico y cofundador de AGUIA. La empresa utiliza imágenes captadas por drones e inteligencia artificial para inspeccionar carreteras. Su herramienta permite localizar y medir grietas, baches y otros desperfectos del pavimento, una información que facilita la planificación de las reparaciones y ayuda a decidir qué tramos necesitan una intervención prioritaria. Además, permite realizar estas inspecciones sin situar operarios en la calzada.

La aplicación de la tecnología al sector ganadero llegará de la mano de Aina Mena Grañó, fundadora y consejera delegada de Optimuu. Esta startup trabaja con datos e inteligencia artificial para facilitar la gestión de las explotaciones de vacuno de leche. Su propuesta integra información procedente de robots y sensores y desarrolla modelos predictivos que ayudan a los ganaderos a tomar decisiones, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el bienestar animal.

Completará el programa Rubén Gil Fontán, fundador y consejero delegado de Vig-Sec Drone. La compañía desarrolla ACRE, un software diseñado para coordinar drones y aeronaves tripuladas en situaciones críticas. Su trabajo se centra en facilitar la toma de decisiones y mejorar la seguridad de las operaciones aéreas durante las emergencias.

Las puertas se abrirán a las 19:00 horas y las intervenciones se desarrollarán entre las 19:30 y las 21:00 horas. Al finalizar, la conversación continuará con unas cañas en el Copacabana.