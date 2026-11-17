Así fue la jornada de Quincemil, R y Orange sobre retos de las empresas en digitalización y seguridad

Con las empresas de Galicia en el foco, pymes principalmente, Nordés Club Empresarial acogió el jueves 12 de noviembre una jornada que abordó la conectividad y la tecnología, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Bajo el título «Conectados y protegidos: los retos digitales de la empresa gallega», el encuentro, organizado por Quincemil, R y Orange, deparó interesantes reflexiones sobre los desafíos que las compañías de la comunidad deben afrontar en su proceso de crecimiento.

La jornada arrancó con la bienvenida por parte de Alfredo Ramos, director de R y territorial de Orange en Galicia, y Pablo Grandío, director de Quincemil. Ambos aludieron a los retos futuros que se plantean tanto las pequeñas como las grandes empresas, cada una con distintos recursos.

5G y las empresas

El consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas José Antonio Rodríguez Argüello fue el encargado de ofrecer una ponencia previa a una mesa redonda. Centró su intervención en el alcance de la conectividad 5G y su voluntad de servicio empresarial, detallando su estructuración en modelos de acciones concretas aplicadas al entorno industrial y empresarial.

Pablo Grandío, director de 'Quincemil', al comienzo de la jornada en Nordés Club Empresarial. López

Argüello expuso que las redes 5G hacen factible la visualización de imágenes; la medición sensórica de elementos y sistemas; la localización de activos y mercancías; la asistencia mediante soporte remoto centralizado; la automatización de operaciones a partir de datos recogidos y mediante IA; y la realización de actuaciones en tiempo real para convertir información en respuestas inmediatas.

Alfredo Ramos, director de R y territorial de Orange en Galicia López

Como inicio y conclusión reiteró un punto de vista al que volvió durante la mesa: la identificación de problemas para encontrar soluciones mediante tecnologías ajustadas a las necesidades de las propias empresas y con el objetivo de que generen "valor".

"La tecnología ya no es algo que implantamos como un soporte, es algo que se convierte en un habilitador del negocio. No se trata de adquirir lo último del mercado en IA o ciberseguridad y ver qué hacemos con ello. Primero hay que saber dónde aplicamos esta tecnología y cómo lo hacemos para que produzca valor", explicó.

Ponencia del consultor de Innovación de R y Orange Empresas, José Antonio Rodríguez Argüello. López

Protegerse y concienciar

La mesa redonda, conducida por Tais San Vicente, directora de negocio de Quincemil, reunió a representantes de R y Orange Empresas, Orange España, Congalsa, Itelsis y el Ayuntamiento de Oleiros, quienes a través de preguntas generales e individuales profundizaron en la doble necesidad de las empresas: digitalizarse y protegerse.

Una de las conclusiones a las que llegaron los participantes es que la digitalización y la ciberseguridad no evolucionan a la misma velocidad. "Debemos estar preparados para los riesgos a los que nos lleva la inteligencia artificial y dar importancia a incorporar herramientas de ciberseguridad que tengan IA capaces de responder a velocidad máquina", opinó Adrián Bertol, responsable de tecnología y estrategia de negocio de IA de Orange España.

"Si la digitalización va al ritmo del negocio, este entiende que debe mejorar con el uso de IA alineado al concepto de security by design, de modo que cuando el negocio diseña algo, en esa fase de diseño se incorpore la ciberseguridad, no más tarde cuando el proceso de negocio ya está definido", expuso de nuevo José Antonio Rodríguez Argüello.

Una asistente al evento formula una consulta durante la jornada sobre digitalización y ciberseguridad. López

"El ritmo de la IA y la digitalización es despiadado y vertiginoso", calificó Gerardo García, director general del grupo tecnológico gallego Itelsis, que apuntó que son "los propios ciberdelincuentes quienes usan la IA para encontrar las vulnerabilidades de las empresas".

Tanto los representantes del ámbito tecnológico como el resto de invitados coincidieron también en la necesidad de concienciar a la población sobre los riesgos a los que se exponen los datos y la información, ante los que la empresa debe alertar, prepararse y concienciar.

"La ciberseguridad no es un asunto de TIC. Tenemos mucha responsabilidad en este departamento, pero se comparte con el 100% de la empresa y la dirección debe saber qué riesgos hay, cuáles asume y qué medidas toma", indicó Noemí Gil, directora TIC del grupo de alimentación Congalsa.

"La concienciación no es una jornada anual de dos horas sobre ciberseguridad. Hay que hacer simulacros, campañas de phishing, recordatorios y tener un plan de continuidad con simulaciones y actualización de procesos críticos", defendió.

"La seguridad es cosa de todos", concluyó Sergio Castro, jefe del servicio de Tecnologías de la Información del Concello de Oleiros. "A veces se considera que la ciberseguridad es un gasto más y faltan recursos y perfiles especializados", apuntó, tras lo cual señaló que la información sobre riesgos tecnológicos que difunde su ayuntamiento es bien acogida por los ciudadanos "por afectar a la esfera privada".

Simplificar y colaborar

El apartado de preguntas individuales sirvió para conocer ejemplos de digitalización aplicados en las propias empresas; mejoras operativas proporcionadas por la conectividad 5G; recomendaciones para que las empresas adapten nuevos servicios tecnológicos o procesos de seguridad; precauciones en equipos y sistemas de trabajo; y la relación de las administraciones con sus ciudadanos y con las empresas.

En este aspecto, Sergio Castro apeló a la necesidad de que la aplicación de nuevas tecnologías permita a los concellos "simplificar trámites y agilizar plazos"; "de lo contrario, tendremos el mismo mal procedimiento pero digitalizado", dijo el responsable TIC del Ayuntamiento de Oleiros, que concluyó expresando que "el mayor aprendizaje con las empresas es la colaboración".

Vino español celebrado a la finalización de la jornada tecnológica en Nordés. López

El público que asistió a la jornada trasladó algunas preguntas a los integrantes de la mesa redonda. Ante el interés de una persona por conocer si los expertos advertían preocupación en los ciudadanos por el uso excesivo de la IA en la actualidad, la respuesta de Adrián Bertol ofreció una perspectiva poco optimista, con la impresión de que esa utilización tan frecuente no permite aún darse cuenta de los riesgos que conlleva. "Hay muchos deberes por hacer. Las administraciones deben dedicar tiempo y recursos a la formación y a la información".

La jornada finalizó con un vino español, espacio en el que los asistentes conversaron y establecieron contactos con los participantes.