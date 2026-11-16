Representantes de R y Orange, Congalsa, Itelsis y el Concello de Oleiros debaten sobre la necesidad de “concienciar” en protección de sistemas tecnológicos para evitar riesgos en la actividad de las pymes y las administraciones

Actualizar y proteger a las empresas de Galicia: "La digitalización va por delante de la ciberseguridad"

La transformación digital y la ciberseguridad en las empresas gallegas y la inversión en estos procesos fueron los asuntos abordados este jueves por representantes de R y Orange Empresas, Orange España, Congalsa, Itelsis y el Ayuntamiento de Oleiros en la mesa redonda que formó parte de la jornada «Conectados y protegidos: los retos digitales de la empresa gallega», organizada por Quincemil, R y Orange en Nordés Club Empresarial de A Coruña.

Profesionales de compañías que desarrollan soluciones tecnológicas y responsables de una empresa gallega de la industria de la alimentación y de una administración municipal expusieron cómo en sus lugares de trabajo se asumen actuaciones digitalizadas y se afrontan medidas de protección, al tiempo que reclamaron esfuerzo y concienciación para hacer más segura su actividad y la de sus usuarios.

Digitalización y protección. ¿Avanzan al mismo ritmo en la empresa gallega? No, y es una situación global. El ritmo de la IA y la digitalización es "despiadado y vertiginoso", calificó Gerardo García, director general del grupo tecnológico gallego Itelsis, que apuntó que al mismo tiempo "los ciberdelincuentes usan la IA para encontrar las vulnerabilidades de las empresas".

Un momento de la mesa redonda sobre ciberseguridad y digitalización en las empresas gallegas. López

Esa diferencia de velocidad también la señalaron Noemí Gil, directora TIC de Congalsa, y los expertos tecnológicos. "Debemos estar preparados para los riesgos a los que nos lleva la inteligencia artificial y dar importancia a incorporar herramientas de ciberseguridad que tengan IA capaces de responder a velocidad máquina", defendió Adrián Bertol, responsable de tecnología y estrategia de negocio de IA de Orange España.

"Si la digitalización va al ritmo del negocio, este entiende que debe mejorar con el uso de IA alineado al concepto de security by design, de modo que cuando el negocio diseña algo, en esa fase de diseño se incorpore la ciberseguridad, no más tarde cuando el proceso de negocio ya está definido", expuso José Antonio Rodríguez Argüello, consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas.

Sergio Castro López, jefe del servicio de Tecnologías de la Información del Concello de Oleiros, coincidió en que la digitalización "va por delante" y comentó que "a veces se considera que la ciberseguridad es un gasto más" y que "faltan recursos y perfiles especializados".

Actualizar y concienciar

Una gran compañía, con más recursos y presupuesto, puede afrontar de manera más cómoda la protección de sus procesos tecnológicos. Pero una pequeña o mediana empresa debe gestionar con más precaución sus inversiones en ciberseguridad.

Noemí Gil, directora TIC de Congalsa, en el centro, interviene en la mesa redonda. López

La directora TIC de Congalsa apuesta por reforzar los controles de accesos, tener los sistemas "superactualizados y protegidos", hacer varias copias de seguridad y, sobre todo, transmitir "concienciación" a los usuarios.

"Anticipar, vigilar, identificar y corresponder. Para responder a los incidentes ha de estar preparada anteriormente una política activa de protección", opinó Bertol, que cree que deben "unirse capacidades tecnológicas de manera eficiente y económica para que una pyme pueda estar tan preparada para protegerse como una gran empresa".

El consultor de Innovación de 5G de R y Orange, José Antonio Rodríguez Argüello, en un momento de la mesa redonda. López

Rodríguez Argüello incidió en el concepto transversal de "continuidad de negocio" orientada a las necesidades de cada empresa. "Una vez identificada una parte crítica, se deben acometer de una manera más o menos flexible en inversión las políticas y necesidades para proteger el sistema".

El director general de Itelsis afirmó que "todos sabemos que vamos a ser atacados, la duda es será ahora o en el futuro". "Tenemos que poner todas las cortapisas posibles para que no ocurra", dijo García, que apunta que "la concienciación debe venir de arriba" dentro de las empresas. El representante de Oleiros defendió "invertir en proteger lo que ya tienes".

Simulacros y móviles

La seguridad debe ser parte del trabajo diario de una empresa o una administración, coincidieron también los participantes en la mesa. "La ciberseguridad no es un asunto de TIC. Tenemos mucha responsabilidad en este departamento, pero se comparte con el 100% de la empresa y la dirección debe saber qué riesgos hay, cuáles asume y qué medidas toma", indicó Noemí Gil.

Adrián Bertol, responsable de tecnología y estrategia de negocio de IA de Orange España, en la mesa redonda. López

"La concienciación no es una jornada anual de dos horas sobre ciberseguridad. Hay que hacer simulacros, campañas de phishing, recordatorios y tener un plan de continuidad con simulaciones y actualización de procesos críticos", añadió la directora TIC de Congalsa.

La necesidad de concienciación la recalcó Adrián Bertol: "Hay que probar, validar, preconcienciar y estar preparados para lo que pueda venir, que puede ser más peligroso".

Gerardo García, director general de Itelsis, habla sobre ciberseguridad en la mesa redonda. López

Rodríguez Argüello apuntó que R y Orange cumplen protocolos de ciberseguridad actualizados que trabajan con sus clientes ante incidencias críticas y añadió que la concienciación va de la mano con la formación a través de vídeos que informan sobre incidencias que los usuarios pueden tener con sus teléfonos móviles o correos electrónicos.

El director general de Itelsis señaló el móvil como "patrón común" de casos de ataque informático o estafas, de los que puso ejemplos. "Cuidado con el móvil, hay que revisar bien de dónde llegan los mensajes y cómo vienen escritos", dijo Gerardo García.

Sergio Castro López, jefe del servicio de Tecnologías de la Información del Concello de Oleiros, en la mesa redonda. López

"La seguridad es cosa de todos", concluyó Sergio López, que señaló que la información sobre riesgos tecnológicos que difunde Oleiros es bien acogida por los ciudadanos "por afectar a la esfera privada". Resaltó que "lo fundamental es tener a quien llamar, a quién recurrir si tengo un problema".

El riesgo de la IA

En el apartado de preguntas del público asistente, se puso de manifiesto un aspecto preocupante: que la población en general apenas se da cuenta de los riesgos para su seguridad que entraña la inteligencia artificial, con su uso "excesivo".

Los expertos admitieron que "hay muchos deberes por hacer" e hicieron un llamamiento a las administraciones para responsabilizarse y dedicar tiempo y recursos a la formación y a la información. "Aún no se ha concienciado a la gente en la calle, que ve útil la IA y por eso la usa".