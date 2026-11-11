A Coruña aborda mañana los retos digitales y la ciberseguridad de las empresas con Quincemil, R y Orange

La inteligencia artificial, la conectividad y la protección frente a las amenazas digitales protagonizarán mañana, jueves 12 de noviembre, la jornada «Conectados y protegidos: los retos digitales de la empresa gallega». Organizado por Quincemil, R y Orange, el encuentro reunirá en A Coruña a responsables empresariales y tecnológicos para analizar cómo afrontar la digitalización y qué decisiones marcarán la competitividad de las compañías gallegas.

La cita tendrá lugar en Nordés Club Empresarial, en el número 32 de la rúa Enrique Mariñas Romero, y comenzará a las 09:30 horas con la recepción de asistentes y un café de networking. La asistencia es gratuita, previa inscripción, a través de la página del evento en Eventbrite.

El programa pondrá en relación las oportunidades de la transformación digital con la necesidad de avanzar en seguridad. La aplicación de la inteligencia artificial, la creciente conexión entre sistemas y la ciberseguridad serán los ejes de una mañana centrada en su impacto sobre la actividad y la capacidad de competir de las organizaciones.

A las 10:00 horas tendrá lugar la bienvenida, a cargo de Alfredo Ramos, director de R y territorial de Orange en Galicia, y Pablo Grandío, director de Quincemil. Diez minutos después intervendrá José Antonio Rodríguez Argüello, consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas, con una ponencia sobre las decisiones tecnológicas que condicionarán la competitividad empresarial durante los próximos años.

La mesa redonda comenzará a las 10:30 horas y estará moderada por Tais San Vicente, directora de negocio de Quincemil. El debate reunirá cinco perspectivas sobre los desafíos de la empresa gallega ante la transformación digital:

Noemí Gil , directora TIC de Congalsa .

, directora TIC de . José Antonio Rodríguez Argüello , consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas .

, consultor de Innovación y 5G de . Adrián Bertol , responsable de tecnología y estrategia de negocio de inteligencia artificial de Orange España .

, responsable de tecnología y estrategia de negocio de inteligencia artificial de . Gerardo García , director general de Itelsis .

, director general de . Sergio Castro López, jefe del servicio de Tecnologías de la Información del Concello de Oleiros.

La participación de empresas, especialistas tecnológicos y administración local permitirá contrastar experiencias sobre la incorporación de nuevas herramientas y la protección de las organizaciones en un entorno cada vez más conectado.

A las 11:40 horas se abrirá el turno de preguntas del público, para que los asistentes puedan trasladar sus dudas a los ponentes. El programa concluirá a las 12:00 horas con el cierre y un vino español, que ofrecerá un nuevo espacio para conversar y establecer contactos entre los participantes.