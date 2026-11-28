La niebla en Madrid retrasa varios vuelos con salida y llegada a A Coruña

Este sábado las complicaciones en el tráfico aéreo de Madrid han provocado varias incidencias en el aeropuerto de A Coruña. La densa niebla que cubre el aeropuerto de la capital ha provocado reajustes en la circulación de los vuelos con destino u origen Madrid, retrasando varias salidas y llegadas a Alvedro.

Según explican desde Vuela más alto, el motivo de las regulaciones se debe a la necesidad de aumentar el tiempo que pasa entre cada operación en Barajas.

En A Coruña, uno de los primeros aviones que sufrió retraso fue el de AirEuropa programado para las 08:30 horas. Finalmente, no pudo despegar hasta una hora más tarde, hacia las 09:30 horas, llegando a su destino con más de una hora de retraso.

Poco después, el Iberia de las 09:20 horas vivía la misma problemática.

En este caso el despegue no se produjo hasta las 12:00 horas, cuando en un principio tenía su llegada a Barajas prevista para las 10:40 horas.

Los mismos problemas se registraron en la salida del AirEuropa de las 12:35 horas, que partió casi a las 14:00 horas. Sin embargo, el Iberia de las 13:40 horas solamente registró unos 10 minutos de retraso.

El siguiente vuelo desde A Coruña a Madrid programado es el de Volotea de las 14:45 horas y sus pasajeros también tendrán que esperar. Por lo pronto la nueva hora de salida es a las 15:50 horas.

Estas modificaciones han afectado a su vez a algunas de las llegadas procedentes de Barajas.

Aunque el vuelo de las 07:45 horas y el de las 08:40 horas aterrizaron sin problemas después de partir con 30 y con cinco minutos de retraso respectivamente, no fue así el que tenía programado llegar a las 11:45 horas, que no pudo despegar desde Barajas hasta las 12:05 horas llegando finalmente hacia las 13:00 horas.

Menos retraso sufrió el de las 13:00 horas, que llegó 20 minutos más tarde, aunque el de Volotea previsto para aterrizar en Madrid a las 14:10 horas finalmente lo hará una hora más tarde.