Volotea lanza una oferta con vuelos por menos de un euro desde A Coruña: disponible hasta el 29 de noviembre

Viajar desde A Coruña por menos de un euro es posible. Al menos, durante estos días. La aerolínea Volotea ha lanzado una promoción especial por el Black Friday con vuelos desde 0,99 euros desde el aeropuerto de Alvedro a cinco destinos nacionales: Bilbao, Alicante, Valencia, Málaga y Sevilla.

La oferta permite encontrar plazas para viajar entre febrero y septiembre de 2027, aunque hay que estar pendiente de la web. Y es que las plazas disponibles a este precio se renuevan cada pocos minutos, por lo que las opciones pueden cambiar rápidamente.

Eso sí, hay una condición importante: la promoción está reservada a los miembros de Megavolotea, el programa de suscripción de la compañía. Quienes todavía no formen parte de él tienen la posibilidad de darse de alta durante el propio proceso de compra, al completar los datos de la reserva.

La campaña estará disponible hasta el próximo 29 de noviembre, por lo que los interesados tendrán que darse prisa para encontrar alguna de estas tarifas.

Además de las conexiones desde A Coruña, Volotea también ofrece billetes promocionales desde otros aeropuertos españoles en los que opera, como Asturias o Bilbao, entre otros. Eso sí, ninguna otra opción desde Galicia.