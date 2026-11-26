La baja visibilidad obliga a desviar un vuelo al aeropuerto de A Coruña que tenía como destino Santiago

La visibilidad reducida ha provocado una incidencia en el aeropuerto de Santiago de Compostela a última hora de esta tarde. Por el momento, se trata de la única incidencia registrada por el momento.

El vuelo IB1137, que cubre la ruta entre Madrid y Santiago de Compostela, ha tenido que ser desviado al aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. La aeronave tenía prevista su llegada a la capital gallega a las 21:00 horas.

Según ha informado la plataforma del aeropuerto coruñés Vuela Más Alto a través de sus redes sociales, el desvío se debe a "la visibilidad reducida en el aeropuerto de destino".

El vuelo, operado por Iberia, partió del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasadas las 19:40 horas.