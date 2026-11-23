El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado íntegramente el recurso presentado por la Unión Hotelera de Compostela (UHC) contra la tasa turística, en vigor en la capital gallega desde el 1 de octubre de 2025. Los turistas que visiten la capital gallega pagan desde entonces un impuesto a su estancia de entre 1 y 2,5 euros por día, con un límite de cinco pernoctaciones.

La portavoz municipal, Míriam Louzao, ha explicado este lunes que la Xunta de Goberno ha tomado cuenta de la firmeza de la sentencia referente al recurso contencioso presentado por la UHC contra la ordenanza reguladora del impuesto a las estancias turísticas.

"O Tribunal Superior de Xustiza rexeitou integramente os sete motivos de impugnación presentados por Unión Hotelera facendo seus os argumentos da representación municipal", señaló Louzao, que concretó que la sentencia impone los costes a la asociación.

"Non cabe xa recurso ningún e queda definitivamente acreditado que se cumpriron todos os requisitos legais na elaboración da norma que sustenta a aplicación en Compostela do imposto de estadías", subrayó la edila, que celebró "unha nova sentenza favorable á declaración de ineficacia da comunicación previa de actividade e á baixa no REAT dunha vivenda de uso turístico no ámbito do Plan especial da Cidade Histórica".

Santiago de Compostela recaudó 1.141.816,46 euros entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 a través de la tasa turística. Una cifra a la que hay que sumar los 617.636,25 euros que pasaron a las arcas municipales desde la entrada en vigor del impuesto, el 1 de octubre, y el 31 de diciembre de 2025.

Praterías y Berdía

La XGL también ha acordado este lunes adjudicar en 121.000 euros (IVA incluido) el contrato negociado para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de iluminación en la praza das Praterías. Intervento 2 SL fue seleccionada en el concurso internacional convocado en el marco del Plan de sustentabilidade turística.

La empresa dispone ahora de dos meses y medio para redactar el proyecto y de cinco para ejecutarlo con su dirección facultativa, plazo que podrá sufrir modificaciones una vez entregado el proyecto, según señala el ayuntamiento en una nota.

La empresa Ouri Entretenimientos SL, por otro lado, ha sido la adjudicataria de la ejecución del parque infantil y de una zona de actividades biosaludables en el entorno de la antigua estación de Berdía por 129.242,73 euros, inversión incluida en el PPS+ 2025. La obra recoge un área de juegos de 269,42 metros cuadrados, instalaciones para ejercicio (275,89 metros) y una senda peatonal (89,08 metros).

Urbanismo

Respecto a los asuntos de ámbito urbanístico, Louzao destacó la aprobación definitiva de los estudios y bases de actuación de la Xunta de Compensación del polígono 1 del SUND-4 de Rebordaos, en la zona de San Caetano, después de que en febrero de 2025 se aprobase el Plan parcial que ordena el ámbito, formulado por iniciativa privada.

La XGL, además, dio cuenta de la aprobación de la modificación puntual del Plan de sectorización del SUNP-25 de Roxos en el ámbito de la parcela H1 para cambiar el uso característico hotelero por residencia. Después de publicar la modificación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el Boletín Oficial da Provincia (BOP) y el tablón de edictos del Concello se abrirá el periodo de exposición pública durante un mes.

En cuanto a las licencias urbanísticas, la XGL ha dado luz verde a la división de una vivienda en dos en el número 4 de Santiago de Chile; al acondicionamiento de un local en la planta baja para uso de garaje en el 42 da Benéfica de Conxo; y a la reforma de elementos comunes del edificio situado en la Rúa dos Bautizados, 5-7.