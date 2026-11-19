Megumi Tominaga, natural de la ciudad japonesa de Yamaguchi, ha sido la 20.000 persona en hacer el Camino de Santiago y el Kumano Kodo, por lo que ha recibido el certificado que la acredita como peregrina Dual. Similar a la credencial del Camino de Santiago, este documento reconoce que se hicieron las dos rutas declaradas como Patrimonio de la Humanidad.

La peregrina hizo el Kumano Kodo el pasado mes de marzo siguiendo la Ruta Imperial desde Takijiri-Oji, mientras que este mes de noviembre hizo el Camino de Santiago desde Sarria. Turismo de Santiago le entregó como regalo material sobre el Códice Calixtino.

Santiago de Compostela y Tanabe llevan trabajando de forma conjunta desde 2008, cuando se firmó el primer convenio de colaboración entre las dos ciudades, sentando las bases de una relación cada vez más profunda. Uno de los proyectos más importantes es el Pasaporte Dual, creado en 2015.

Así, cuando una persona completa los dos caminos, recibe un certificado y un pin conmemorativo con los símbolos propios de las dos rutas de peregrinación: la vieira del Camino de Santiago y el cuervo de Tanabe. El peregrino, además, aparece en una foto de la web común como recuerdo del logro conseguido.

Ambos caminos han sido recorridos desde 2015 por personas procedentes de más de 80 países. Taiwán (3.000), EEUU (2.700), Japón (2.500), China (2.200) y Australia (2.000) son los países de donde más peregrinos han salido. Algo que demuestra el gran interés que generan las dos rutas, ubicadas en dos continentes diferentes, Europa y Asia.

El proyecto del Camino Dual recibió el pasado mes de septiembre el premio del público de la Red Europea de Turismo Cultural en una gala celebrada en Skiathos, Grecia, en el marco de la 19ª Conferencia Europea de Turismo Cultural. En total, se presentaron a los galardones 72 proyectos de 23 países entre los que se seleccionaron 19 finalistas divididos en varias categorías.

Camino Dual, presentado por Turismo de Santiago, consiguió el premio del público con más de 5.000 votos. Dentro de la categoría en la que se presentó, "Productos de Turismo temático transnacional vinculados con la Cultura y el Patrimonio", el proyecto del Dual Pilgrim consiguió el segundo puesto del jurado.