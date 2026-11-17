La turoperadora Fly2Galicia asegura que "están garantizados todos" sus vuelos chárter con salida y llegada desde Santiago programados a partir del 1 de diciembre, que operará la compañía portuguesa White Airways con solo un avión. Así se han pronunciado fuentes de la agencia en declaraciones a Europa Press un día después de dar a conocer que FlyYo no operará los trayectos.

El acuerdo con White Airways incluye un Airbus A320 para todos los vuelos, en lo que señala como una operativa "bastante normal" en el proceder de las aerolíneas. Fuentes de la empresa señalan a este respecto que tiene "un margen de tiempo más elevado que otras compañías, en torno a 50 minutos, para que si hubiese algún retraso, ir recuperando a lo largo del día".

La agencia asegura que hay "una buena organización" por la que tan solo será necesario un avión, si bien "es un plan de negocio que comienza así" y "en función de la demanda poder ir ampliando" en el futuro. El pasado lunes, la aerolínea rumana Flyyo anunció que no va a operar los vuelos de Fly2Galicia por falta de pagos.

Fly2Galicia, sin embargo, explica por su parte que en las últimas semanas observó "falta de transparencia y que no había diligencias en determinados procesos" por parte de Flyyo "para que todo el operativo estuviese en funcionamiento el día 1 de diciembre", ante lo cual se decidió cancelar el contrato.

Así, remarca que Fly2Galicia ya ha mandado una comunicación a todos los pasajeros con reserva "para indicarles que solo hay un cambio de código al cambiar de compañía, pero el número de vuelo es todo igual". Además, apunta a la "mejora operativa" de que los centros de mantenimiento de White Airways en Portalegre (Portugal) y Madrid respecto a la opción original de la rumana Flyyo, que "estaba a 3.000 kilómetros".

La agencia de viajes resalta que emplea la fórmula wet lease o ACMI, que "es bastante habitual" en la aviación comercial, por la cual la comercializadora de vuelos contrata a una compañía aérea (White Airways), titular de las aeronaves, su mantenimiento y tripulación, con certificado de operador aéreo, para complementar sus capacidades y lanzar nuevas conexiones aéreas al mercado.

Fly2Galicia es la titular de todas las operaciones comerciales, del desarrollo de la oferta de vuelos, de la venta de billetes y de la relación comercial y de atención al cliente y White Airways asume la operación aérea y las responsabilidades y requisitos de seguridad, conforme al marco regulatorio de la aviación comercial establecido por las autoridades aeronáuticas, incluidos todos los medios operativos y servicios de atención en tierra (handling).

Fly2Galicia es la marca comercial de la sociedad Aviation & Mobility Services Group, con sede en Santiago de Compostela, administrada por el empresario turístico español, residente en Barcelona, Georgi Iavorov.

Vuelos chárter

Las primeras conexiones chárter comenzarán el 1 de diciembre, con vuelos a Zaragoza, con salida de Santiago a las 6:40 horas y llegada a las 08:00; Bruselas, con salida de Compostela a las 11:05 y llegada 13:25; y Milán, con salida del aeropuerto Rosalía de Castro a las 17:20 y llegada a las 20:00.

El 2 de diciembre será el turno de las rutas a Venecia, con salida a las 7:00 y llegada a las 9:55 horas; y Praga, con salida a las 14:35 y llegada a las 17:50.

La programación se completará el 3 de diciembre con vuelos a Granada, que partirán de Santiago a las 6:00 y llegarán a las 7:30 horas; Alicante, con salida a las 10:50 y llegada a las 12:25; y Múnich, con salida a las 15:50 y llegada a las 18:35 horas.

No es competencia municipal

Preguntada por Fly2Galicia, que ayer daba a conocer que operará los vuelos desde y hasta Santiago de Compostela con la portuguesa White Airways, Sanmartín señaló que no es competencia del concello hablar sobre cuestiones que corresponden al ámbito empresarial.

"Non temos coñecemento de que haxa persoas afectadas e, en todo caso, é a empresa a que se pon directamente en contacto coas persoas que puideron facer algunha compra. Entendo que iso é que o se pode recomendar a todo o mundo, que se ten algunha dúbida se poña en contacto directamente con la empresa", indicó la regidora compostelana.

Paralelamente, el portavoz municipal del PP, Borja Verea, ha pedido explicaciones a Sanmartín sobre las comprobaciones que hizo el Gobierno local antes de apoyar a Fly2Galicia. A este respecto, el Ejecutivo municipal ya había aclarado en el pleno de septiembre que dio apoyo logístico a la agencia, pero no ayudas económicas.

Verea indicó que hay padres y madres que ya tienen billetes para volar con sus hijos: "Merecen que les confirmen por escrito si su vuelo se mantiene y qué solución les van a dar si hay algún cambio". "Ojalá los vuelos salgan adelante. Santiago necesita más conexiones", añadió el portavoz del PP, que insistió en pedir explicaciones al Gobierno local.