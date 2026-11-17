El cambio de operadora para los vuelos del turoperador Fly2Galicia a dos semanas del inicio de las conexiones, comunicado este lunes, ha acentuado la sensación de incertidumbre que ya causó en agosto el anuncio de la empresa de unir el aeropuerto de Santiago de Compostela con los destinos nacionales de Zaragoza, Alicante y Granada y los internacionales de Milán, Bruselas, Múnich, Praga y Venecia mediante 17 frecuencias semanales.

Agentes del sector turístico acogen con preocupación y dudas que Fly2Galicia cancelase su contrato con la aerolínea rumana Flyyo debido a impagos y que ahora vaya a hacerse cargo de los vuelos una compañía aérea, White Airways, de la que tienen escaso conocimiento.

El director general de Viajes Embajador, Óscar Regal, vuelve a optar por la "precaución" para evaluar las consecuencias que puede tener este cambio de operador.

"Desde el primer momento el proyecto me pareció poco sólido, arriesgado y ambicioso, y mostré mi sorpresa. Le faltaba una estructura y una solvencia que no acabo de ver", opina Regal. "Y ahora aparece una supuesta aerolínea que yo ni siquiera conozco".

El responsable de Viajes Embajador demanda "seriedad" en el sector y respeto al consumidor: "No es bueno que salgan estas noticias, a los clientes y consumidores hay que protegerlos. Las agencias de viajes deben ser precisas y ofrecer un producto serio, solvente y sin dudas".

"La noticia de Flyyo, que no tenía muchos aviones, es preocupante", considera Regal. "Y ahora White Airways parece que solo tiene uno". El profesional apunta que en Viajes Embajador no se ha comercializado ningún producto o paquete turístico para las conexiones de Fly2Galicia.

La información trasladada hoy por Fly2Galicia respecto al cambio de operador señala que la compañía aérea, con centros de mantenimiento en Portalegre (Portugal) y Madrid, está especializada en servicios ACMI (por sus siglas en inglés Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) y wet lease, un modelo de alquiler en el que una aerolínea pone a disposición de otra un paquete operativo integral.

El director de OlaMundo!, Agustín Vázquez, coincide al señalar la "incertidumbre para los viajeros, las agencias y el sector turístico" que provoca este cambio en la operación de vuelos, algo que apunta que "no es usual".

¿Consecuencias? Vázquez cree que la noticia puede causar que "se retraiga la venta de vuelos", al tiempo que acentúa los argumentos recelosos o críticos respecto al desembarco de Fly2Galicia expuestos por "la competencia".

"Sigo pensando que es una buena apuesta para Galicia que haya más oferta de destinos. Tengo esperanzas, pero ahora habrá que ver cómo empieza a operar estos vuelos esta compañía".

Vuela Más Alto

La plataforma de expertos del aeropuerto de A Coruña Vuela Más Alto advierte que siempre han sido "muy escépticos con este tipo de aerolíneas". Desde su punto de vista y, "sin entrar en detalles de quién la promueve o la forma social de la entidad", consideran que el mercado actual así como el precio del combustible "hacen inviables muchos proyectos pequeños".

Es por ello que en estos momentos solo resistan grandes aerolíneas, las cuales, consideran, cuentan con un "músculo financiero fuerte". "Lanzar varias rutas en simultáneo sin haber operado previamente es un riesgo extremo que requiere de mucha financiación, al alcance de muy pocas. Más si la idea es subcontratar la operación, donde ya hay dos partes que tienen que generar beneficios", recalcan.

La noticia del cambio de operador no les sorprende. Y es que, indican, "no parece venir de una empresa con una solidez económica necesaria para afrontar un proyecto de estas dimensiones".