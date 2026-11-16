El viento obliga a desviar un vuelo a A Coruña procedente de Bilbao y con destino Santiago

Las fuertes rachas de viento que tienen bajo alerta amarilla a prácticamente toda Galicia por ráfagas de cerca de 80 kilómetros por hora han dejado una incidencia en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Aquí no pudo aterrizar el vuelo de Iberia procedente de Bilbao y lo hizo finalmente con retraso en el aeropuerto de A Coruña.

Esta, según Aena, es la única incidencia registrada por el momento, al ser la única frecuencia que se vio afectada por la intensidad del viento en el momento de su aterrizaje.

El vuelo tenía previsto aterrizar en Lavacolla a las 11:40 horas pero finalmente lo hizo en Alvedro hacia las 12:05 horas. Debido a este cambio, tampoco pudo efectuar su salida el vuelo con destino Bilbao previsto para las 12:10 horas.

En las salidas solamente ha habido un par de retrasos en los vuelos programados a las 11:10 hacia Gran Canaria operado por Vueling y a Tenerife operado por Ryanair, además del que vuela con destino Sevilla de las 11:35 horas y operado por Vueling. Todos ellos han partido con cerca de 20 minutos de retraso.

En las llegadas, aterrizó con retraso un vuelo de mercancías procedente de Vitoria, que llegó con más de media hora de atraso, así como un avión militar procedente del aeropuerto de Torrejón que logró llegar a su destino en Lavacolla después de estar sobrevolando el espacio aéreo durante unos 20 minutos.

La frecuencia procedente de Barcelona y programada para las 12:36 horas también aterrizará más tarde, previsiblemente hacia las 13:44 horas.

Lo mismo sucede con el que partió de Madrid a las 12:24 horas, con cerca de 45 minutos de retraso y que aterrizará hacia las 13:22 horas.

En el aeropuerto coruñés, pese a estar también bajo alerta por viento, solamente se registró un retraso de algo más de media hora en un vuelo de AirEuropa procedente de Madrid, que aterrizó a las 12:20 horas.

A primera hora, tres vuelos con destino Madrid, dos de ellos operados por Iberia y un tercero por AirEuropa, salieron de Alvedro con cerca de media hora de retraso, entre las 06:55 y las 09:49 horas.

Desde Aena no prevén una jornada con grandes complicaciones en los aeropuertos gallegos y señalan que el único desvío fue motivado por la dirección del viento en el momento de aterrizaje del avión.