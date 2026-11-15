José Formoso, su esposa Filomena Álvarez y su hija Ana en la recepción de su alojamiento, el hotel Nido de A Coruña. Quincemil

El hotel familiar de A Coruña que nació con el Mundial 82: "Buen trato, orden y honestidad"

José Formoso y Filomena Álvarez abrieron en abril de 1982, menos de dos meses antes del Mundial de fútbol de España, un hostal en la calle Perillana, perpendicular a San Andrés. Polonia, Perú y Camerún jugaron partidos en Riazor. El establecimiento se llenó durante aquella primera fase del torneo; tenía 23 habitaciones. Su buena ocupación con el paso de los años le ha permitido mantenerse en pie, como hotel de 47 estancias desde 1998.

El hotel Nido (HN, que no NH) sigue siendo el alojamiento de José y Filomena, pero desde hace dos décadas lo dirige su hija Ana, una estudiante de Turismo que había pasado la infancia en su recepción y que entró en el sector al frente del negocio familiar. Ella es una de las cinco personas que está en esa recepción, entregando y recogiendo las típicas llaves pesadas de los hoteles antiguos.

El matrimonio, ya jubilado, se sienta en uno de los sofás del fondo del hotel, desde donde se sale a la calle Cormelana, para repasar cómo acabó emprendiendo en el sector.

"Estuve 20 años emigrado en Brasil. Allí trabajé en una tienda de deportes en Río. Yo soy de Ourense, ella de Pontevedra, pero al volver en 1976 quisimos instalarnos en A Coruña. Nos gustaba porque la ciudad crecía y el turismo estaba en expansión", recuerda él.

Con su hermano y su nuera abrieron primero un comercio de artículos de regalo frente a la iglesia castrense de San Andrés, Tarsis. Buscaron otro negocio y apostaron los cuatro por un edificio en construcción para abrir allí un alojamiento turístico.

La directora del hotel Nido, Ana Formoso, con sus padres Filomena y José, dueños del alojamiento. Quincemil

La primera etapa de Nido fue como hostal, con acceso por Perillana y los 23 cuartos repartidos en tres plantas. Años más tarde los dueños adquirieron una casa a la vuelta de la esquina, en San Andrés, donde en más alturas dispusieron otras 24 habitaciones, ya transformado en hotel.

"Él trabajó desde el primer día aquí, muchísimo, mientras yo cuidaba a los tres hijos. Cuando crecieron yo me uní y también gestioné el hotel", cuenta Filomena.

La clave de la continuidad

Dice Ana Formoso que su madre a aquello "no lo llamaba trabajo", que disfrutaba organizando la gestión del hotel, hablando con proveedores, comprando mobiliario o menaje. "Buen trato, limpieza y orden", resume Filomena su filosofía de trabajo.

"Currar mucho y ser honestos, sobre todo con el cliente", comparte la suya José, que echa la vista atrás para recordar los numerosos "comerciales y trabajadores" que durante el invierno se alojaban en el hotel porque unos a otros se lo recomendaban. O aquel "chófer de Franco", o aquellas "tres viudas de militares".

Más huéspedes mayores

Hoy Ana confirma que los perfiles de huéspedes que antes se juntaban en el Nido se han repetido hasta el presente, con veranos en los que clientes mayores se alojan en su hotel uno o dos meses.

Marco de bienvenida en la recepción del hotel Nido de A Coruña. Quincemil

"Tenemos un poco de todo, pero solemos acoger a gente mayor en invierno que viene por motivos médicos, o que huyen del calor en verano para pasar bastante tiempo aquí más frescos. Por ejemplo, hay cinco señoras a las que llamamos las chicas de oro, que llevan años viniendo juntas desde Madrid. Este es un perfil habitual durante la semana. Los fines de semana viene gente de mediana edad o más joven, algunos por fiestas o conciertos", repasa la gerente.

Que el hotel mantenga tradiciones como tener en todo momento a alguien en la recepción ayuda a "dar tranquilidad al cliente mayor", cree Ana, la heredera de un negocio de los de siempre que recela de la digitalización para explotar la cercanía con las personas y su comodidad cuando se alojan en otra ciudad.