El aeropuerto de Santiago suma 263.677 pasajeros en octubre y supera los 2 millones en 2026

El aeropuerto de Santiago de Compostela sumó el pasado mes de octubre 263.677 pasajeros (-4,7%), por lo que en lo que va de 2026 ya ha superado los dos millones. Así lo ha trasladado esta mañana Aena a través de un comunicado en el que informa de que los tres aeródromos gallegos acumularon hasta el 31 de octubre 4.182.914 viajeros, 42.945 operaciones y 3.369 toneladas de carga.

Las instalaciones compostelanas fueron las que mayor volumen de operaciones realizaron y, además, permitieron viajar a más personas que los de A Coruña (100.512 pasajeros en octubre) y Vigo (95.956) juntos. El Rosalía de Castro registró, por otro lado, 1.987 vuelos, frente a los 1.600 de Alvedro y los 1.159 de Peinador.

Así, en octubre de 2026, el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro registró 263.677 pasajeros, 1.987 vuelos y 311,7 toneladas de mercancías. En lo que va de año (teniendo en cuenta que el aeródromo estuvo cerrado 28 días en mayo), han pasado por sus instalaciones 2.068.100 pasajeros, 15.718 aeronaves y 2.627 toneladas de mercancía.

El aeropuerto de Santiago de Compostela, por otro lado, es el tercero más puntual de España tras los de Asturias y Bilbao, según un análisis de AirHelp, empresa tecnológica especializada en la defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, que ha tenido en cuenta los datos del tercer trimestre de este año.

La puntualidad es uno de los factores que más influyen en la experiencia de los viajeros, aunque los retrasos y cancelaciones forman parte del día a día de los aeropuertos. En el caso del Rosalía de Castro, el 80% de los vuelos operaron según la hora prevista entre julio y septiembre.

Aeropuertos de Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el de Londres-Luton, el de Leeds Bradford y 17 en Brasil) han cerrado el mes de octubre de 2026 con 36.628.243 pasajeros, un 3,1% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 308.773 movimientos de aeronaves, un 3,2% más que en 2025; y transportaron 135.706 toneladas de mercancía, un 9,6% menos que en 2025.

Los aeródromos de la red de Aena en España contabilizaron en octubre 30.523.291 pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025; se gestionaron 255.205 movimientos de aeronaves, un 3,9% más que en octubre de 2025; y se transportaron 121.956 toneladas de mercancía, un 9,9% menos que en octubre del año pasado.

De enero a octubre de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España registraron 287.738.159 pasajeros (un 4% más que en 2025). Además, se operaron 2.408.683 movimientos de aeronaves (+4,4%) y se transportaron 1.111.946 toneladas de mercancía, un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2025.