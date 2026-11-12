Vista a la torre de control en el aeropuerto de Alvedro de A Coruña desde la pista. AENA.

El aeropuerto de A Coruña supera los 100.000 pasajeros en octubre y roza los 1,2 millones en 2026

El Aeropuerto de A Coruña continúa acercándose a la cifra de 1,2 millones de pasajeros en lo que va de año. Las instalaciones de Alvedro registraron durante el pasado mes de octubre un total de 100.512 viajeros, una cifra con la que volvieron a superar la barrera de los 100.000 usuarios mensuales. Así se desprende de los datos publicados este jueves por Aena, que también contabilizan 1.600 movimientos de aeronaves y 0,9 toneladas de mercancías durante el décimo mes de 2026.

El balance acumulado desde enero refleja que 1.179.865 pasajeros han utilizado el aeropuerto coruñés en los diez primeros meses del año. En ese mismo periodo, las instalaciones aeroportuarias gestionaron 16.028 movimientos de aeronaves y transportaron un total de 15 toneladas de mercancías. De esta forma, Alvedro se aproxima a los 1,2 millones de viajeros cuando todavía quedan dos meses para cerrar el ejercicio.

En cuanto a los movimientos de aeronaves, octubre dejó un total de 1.600 operaciones entre aterrizajes y despegues. La cifra eleva hasta las 16.028 el número de movimientos registrados en el aeropuerto coruñés desde comienzos de año. Por su parte, el transporte de mercancías continúa teniendo un peso reducido en la actividad de Alvedro, con menos de una tonelada contabilizada durante el pasado mes.

Alvedro, por encima de Vigo

En la comparativa con los otros dos aeropuertos gallegos, A Coruña se situó en octubre por delante de Vigo en número de pasajeros, aunque todavía lejos de las cifras registradas en Santiago-Rosalía de Castro. El aeródromo compostelano contabilizó 263.677 viajeros durante el pasado mes, mientras que por las instalaciones viguesas pasaron 95.956 personas.

En el conjunto de Galicia, los tres aeropuertos gestionaron 460.145 pasajeros en octubre, con un total de 4.746 movimientos de aeronaves y 345 toneladas de mercancías. En el acumulado de enero a octubre, la cifra autonómica asciende a 4.182.914 viajeros, 42.945 operaciones y 3.369 toneladas de carga.

Alvedro afronta así el tramo final del año con casi 1,18 millones de pasajeros acumulados. Los datos de noviembre y diciembre permitirán conocer el balance definitivo de 2026 para el aeropuerto coruñés.