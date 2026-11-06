Volotea anuncia una sexta conexión entre A Coruña y Madrid, horas después de presentar sus nuevas rutas

Volotea continúa ampliando su apuesta por el aeropuerto de Alvedro. Apenas unas horas después de presentar sus cinco nuevas rutas desde A Coruña, la aerolínea ha anunciado una sexta conexión que permitirá volar directamente a Madrid a partir del próximo 27 de noviembre.

Esta nueva incorporación se suma a los destinos de Bilbao, Málaga, Valencia, Sevilla y Alicante, anunciados previamente por la compañía, que refuerza así su presencia en el aeropuerto coruñés.

La ruta a Madrid contará con frecuencia diaria, con salida desde Alvedro a las 19:10 horas y llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 20:25 horas. Los sábados, sin embargo, el horario será diferente, con despegue a las 14:45 horas y aterrizaje a las 16:00 horas.

En sentido contrario, los vuelos partirán de Madrid a las 17:15 horas y aterrizarán en A Coruña a las 18:35 horas. Los sábados, la salida desde la capital española se adelantará a las 12:50 horas.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha valorado positivamente el anuncio de Volotea y ha destacado su importancia para reforzar la conectividad aérea de la ciudad. "La incorporación de Madrid supone una magnífica noticia para A Coruña. Hablamos de una conexión estratégica tanto para la movilidad de la ciudadanía como para la actividad empresarial, turística e institucional de la ciudad. Este nuevo anuncio confirma la confianza de Volotea en Alvedro y el potencial de crecimiento de nuestro aeropuerto", ha señalado la regidora.

Billetes desde 36 euros

En cuanto a los precios, Volotea anuncia billetes desde 36 euros, aunque esta tarifa no estará disponible hasta el próximo 12 de enero.

Durante los meses de noviembre y diciembre, los precios de la mayoría de los vuelos de ida parten de los 72 euros y, en determinadas fechas, superan los 100 euros. Una situación similar se registra en los trayectos de regreso.