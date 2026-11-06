La familia Guitián-Navas viaja a Valencia y la joven Antía de Francisco regresa de Valencia, este viernes en Alvedro. Quincemil

El aeropuerto de A Coruña suma viajeros con el regreso de Volotea: "El vuelo a Valencia nos viene fenomenal"

Una familia que viaja para visitar a su hija. Una madre que pasará unos días con su hijo y su nieto. Una pareja joven que se toma unas breves vacaciones. Un matrimonio que con mucha frecuencia se desplaza de Galicia a la Comunidad Valenciana.

Cada viaje es una historia, y desde este viernes el aeropuerto de A Coruña puede contar más historias, las de sus nuevos viajeros a Málaga, Valencia y Bilbao, ciudades que han reestrenado la relación de la aerolínea Volotea con Alvedro. Hoy, un vuelo a cada uno de estos tres destinos; mañana a Sevilla y a partir del 2 de diciembre a Alicante.

También Alvedro recibe las historias de quienes aterrizan desde estos lugares: una joven estudiante gallega que regresa del Levante para desconectar unos días en A Coruña; una chica valenciana que vendrá a ver a un grupo musical y que viaja por primera vez a Galicia.

El aeropuerto coruñés ha tenido más movimiento esta mañana, pero sin llegar en absoluto a la saturación. A las 9:40 partía el primer vuelo de la nueva etapa de Volotea a Málaga; una hora después, el primero a Valencia; al mediodía lo hará otro a Bilbao.

"Nos viene fenomenal esta conexión porque nuestra hija estudia en Alcoy. Antes cogíamos un vuelo de Volotea, en mayo, sin ruta, nos llevó nueve horas llegar, hoy volvemos casi directo. Y los precios son muy buenos", repasaba Pablo Guitían. Con su esposa, Barbara Navas, y su hijo Pablo entraban directamente a la terminal hacia la zona de embarque del vuelo a Valencia mientras estaba a punto de despegar el primero a Málaga.

Sara y Jesús entraban con la misma tranquilidad en el aeropuerto para tomar el mismo destino. "Compramos el billete el lunes, no sabíamos que se recuperaba esta ruta", admitían al inicio de sus breves vacaciones.

La joven Elena Cortés aterriza por primera vez en A Coruña, procedente de Valencia. Quincemil

Silvia y su pareja contaban que viajan muy a menudo a Valencia y se habían visto perjudicados por la última marcha de Volotea. "A partir de diciembre lo haremos también a Alicante, y también con Wizz Air desde Alicante". Solo lamentaban que no haya más frecuencias: "Con Ryanair eran catorce semanales".

Belén Sisto viaja cada dos o tres meses a Valencia para ver a su hijo y su nieto. La marcha de Volotea el pasado abril fue una "mala noticia", que compensó el retorno de la compañía aérea este noviembre. "Mis hijos me cogieron el billete, baratísimo, no sabía que hoy era el primero", admitía rumbo de la zona de embarque.

Puntualidad

Los viajeros de Bilbao llegaron pronto a Alvedro, los de Valencia a las 10:10 horas, puntuales, y los que vendrán de Málaga lo hacen en torno a las dos de la tarde. De forma individual o en grupo había algunas personas que esperaban a los viajeros procedentes de Levante.

Viajeros del vuelo de Valencia se reencuentran con amigos y familiares. Quincemil

"Buen vuelo, con bastante ocupación y a buen precio. Esta línea la usaba bastante antes y compré el billete en septiembre", decía la joven coruñesa Antía de Francisco, que se ha tomado un descanso en sus estudios universitarios (está en su último curso) para pasar unos días en casa y ya ha comprado el billete para regresar por Navidad.

"Cuando me enteré de que había vuelos directos lo compré enseguida. Me ha venido de lujo porque quería venir a Galicia y es la primera vez", contaba Elena Cortés, que viaja sola para asistir mañana al concierto de un grupo musical en una sala.

Pronto, rutas al extranjero

Los nuevos vuelos nacionales de Alvedro, con Volotea, tendrán dos frecuencias semanales en noviembre y diciembre, con precios desde 24 euros. En enero y febrero reducirán el número de vuelos, hasta el punto de que habrá dos y tres al mes. A partir de marzo recuperarán las dos frecuencias o ganarán alguna más.

Usuarios de Alvedro consultan las salidas de vuelos. Quincemil

Alvedro espera por las rutas internacionales, que saldrán de un concurso internacional que en breve será licitado. La compañía textil Inditex ha aportado 1,5 millones de euros mediante un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento para promoción turística y cultural y que está vinculado al concurso del que saldrán los nuevos destinos al extranjero.

Desde Alvedro se puede volar en la actualidad a Ginebra y Milán, pero el aeropuerto quiere recuperar al menos la ruta que ha perdido con Londres, a la que podría añadir alguna más que en otros años también operó en el aeropuerto, como Lisboa o París.