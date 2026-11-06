El Aeropuerto de A Coruña estrena las nuevas rutas de Volotea: conexiones con 5 nuevos destinos

Este viernes, 6 de noviembre, a las 8:20 horas de la mañana aterrizaban en el aeropuerto de Alvedro los primeros viajeros de la ruta de Volotea que conecta A Coruña con Bilbao. En total, desde hoy estarán operativas cinco nuevas conexiones con las que la aerolínea regresa al aeródromo coruñés: Bilbao, Valencia y Málaga, a las que se sumará Sevilla este sábado y Alicante el próximo 2 de diciembre.

La alcaldesa, Inés Rey, presentó esta mañana en el Palacio de María Pita las nuevas rutas que amplían la oferta del aeropuerto herculino. Un acto que también contó con la presencia de Gabriel Schmilovich, Chief Strategy Officer de Volotea.

La regidora destacó la importancia de contar con buenas conexiones aéreas para reforzar el papel estratégico del aeropuerto y felicitó al equipo de la Concejalía de Turismo por el trabajo realizado. "Quiero felicitar a todo el equipo de la Concejalía de Turismo por este trabajo riguroso, que fructifica en buenas noticias para A Coruña y Alvedro", señaló.

Rey también puso en valor que las nuevas rutas comenzasen a operar coincidiendo con la presentación oficial: "Justo al mismo tiempo que estamos presentando estas conexiones, ya está despegando el vuelo a Málaga".

Con estas incorporaciones, Alvedro contará con once destinos directos y recuperará conexiones muy demandadas por la ciudadanía, como Málaga, Valencia y Bilbao. "No son rutas estacionales, sino que estarán operativas durante todo el año, con frecuencias reforzadas en los meses de mayor demanda y un contrato que ofrece continuidad y mecanismos de seguimiento", explicó.

En este sentido, defendió que la estrategia turística municipal pasa por impulsar la llegada de viajeros durante todo el año y no únicamente en los meses de verano.

Rey también incidió en la importancia de las conexiones aéreas para el tejido empresarial. "Pensamos en las empresas, en las nuevas oportunidades para hacer negocios y atraer inversiones. Hoy damos este paso porque Alvedro está demostrando su fortaleza y los datos de tráfico aéreo lo demuestran. Invertir en conectividad aérea no es un gasto, es una inversión", afirmó.

Poca "apuesta" de la Xunta

Por otra parte, la alcaldesa aprovechó el acto para reclamar una mayor implicación de la Xunta con el aeropuerto coruñés. "Esta alcaldesa y este Gobierno no encuentran en la Xunta de Galicia esa alianza para apostar por Alvedro. Seguimos siendo la única Administración que invierte en este aeropuerto", criticó.

En este sentido, reprochó al Gobierno autonómico que siga priorizando el aeropuerto de Santiago. "Está más que demostrado que la prioridad aeroportuaria del Partido Popular es Santiago, un centralismo que nada tiene que ver con la Galicia actual. Nos prometen limosnas insultantes. No se puede ignorar uno de los principales motores económicos de Galicia", manifestó.

Rey también reclamó a la Xunta que apueste por el área coruñesa tanto en materia aeroportuaria como de transporte metropolitano. "Tienen la obligación de apostar por A Coruña, pero no lo están haciendo y no se corresponde con la realidad económica actual. Ellos no creen en nuestra ciudad, en nuestro potencial y en nuestra área; nosotros sí", aseguró.

Por último, agradeció la confianza de Volotea en la ciudad y recordó que la compañía opera en A Coruña desde 2019. "Esa experiencia previa nos permite construir una relación estable. Apostamos por una Coruña más abierta al mundo y más atractiva. Cuando existe voluntad política es posible avanzar y conseguir resultados que mejoran la vida de la ciudadanía", concluyó.

Regreso de Volotea

Por su parte, Gabriel Schmilovich calificó de motivo de satisfacción el regreso de Volotea a A Coruña con cinco nuevas rutas. "Es un placer para nosotros celebrar nuestra vuelta a A Coruña con estas cinco nuevas conexiones", señaló. El responsable de la aerolínea agradeció la colaboración del Concello y del Consorcio de Turismo para hacer posible este regreso y destacó la importancia de recuperar la presencia de la compañía en Galicia.

"Queremos agradecer a la alcaldesa y al Consorcio de Turismo su colaboración para hacer posible este importante paso y nuestra vuelta a operar en Alvedro", indicó. Schmilovich explicó que las cinco conexiones se incorporarán progresivamente y destacó el potencial del mercado gallego. "Galicia es un mercado estratégico en el que queremos seguir aumentando nuestra oferta. Esperamos que estas nuevas rutas tengan una excelente acogida y permitan que otros viajeros descubran A Coruña y Galicia", apuntó.

Asimismo, destacó que la compañía busca contribuir al impulso turístico y económico de los destinos en los que opera, además de conectar ciudades europeas de menor tamaño. Preguntado por el concurso de acreedores, Schmilovich insistió en transmitir un mensaje de normalidad.

En relación con la futura licitación de rutas internacionales, Inés Rey avanzó que su publicación se producirá en las próximas semanas, previsiblemente en los primeros días de diciembre. "Estamos trabajando tanto con Aena como con las compañías que operan en la ciudad. También estamos hablando con el tejido empresarial para poder dar a conocer las rutas internacionales en las próximas semanas", concluyó.