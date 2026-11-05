Un grupo de pasajeros espera para facturar en la terminal de Alvedro en A Coruña. Quincemil

¿A qué nuevos destinos se podrá volar desde A Coruña a partir de este viernes?

Todo estreno es ilusionante, incluso un reestreno, con el que se abre una nueva etapa. Alvedro recupera este viernes una aerolínea que perdió a comienzos de este año y tres vuelos que dentro de un mes serán cinco: Volotea volverá a operar mañana las rutas directas con Bilbao, Valencia y Málaga, el sábado con Sevilla y el próximo 2 de diciembre con Alicante.

Es un regreso a lo grande de esta compañía aérea, por un periodo inicial de tres años (prorrogable por otro más) y con la previsión de ofertar cada año entre 1.030 y 1.128 vuelos y un total de 203.040 plazas. Volotea fue la única aerolínea que pujó en concurso público por hacerse con los nuevos destinos nacionales del aeropuerto de A Coruña.

A las 8:20 horas de este 6 de noviembre aterrizará el primero de estos nuevos vuelos procedente de Bilbao, precisamente la ruta con la que Volotea pisó Alvedro por primera vez en abril de 2019. Casi dos horas después, a las 10:15, tomará tierra el primer nuevo avión desde Valencia. A las 14:00 llegará el de Málaga.

Los coruñeses y gallegos que mañana quieran volar desde Alvedro a nuevos destinos tienen los viajes programados a las 9:40 horas a Málaga, a las 10:45 a Valencia y a las 14:30 a Bilbao.

Durante el mes de noviembre y diciembre cada una de estas conexiones tendrá dos frecuencias a la semana, todas en lunes y viernes. En todo enero solo habrá dos vuelos y en febrero, tres, mientras que en marzo recuperarán los dos vuelos semanales, que aumentarán a tres en abril.

A partir del día 7 se podrá volar a Sevilla, otra ruta directa que regresa a A Coruña, con viajes los sábados (10:50 horas) y martes (15:10) y sin ninguna interrupción de frecuencias durante los dos primeros meses de 2027. Alicante entrará en la parrilla el 2 de diciembre con vuelos los miércoles (14:35) y domingos (11:00 horas).

La asignatura internacional

La captación de nuevas rutas nacionales en el aeropuerto coruñés llega meses después de que la terminal perdiese dos destinos dentro del país (ahora recuperados, Valencia y Málaga) y uno internacional (Londres-Gatwick).

Un avión de la aerolínea Volotea. Volotea

También sucede en el mismo año en que Alvedro ha demostrado solvencia al operar hasta ocho vuelos (Londres-Heathrow y Paris-Orly entre ellos) desviados durante algo más de un mes desde el aeródromo de Santiago de Compostela debido a unas obras.

La conexión internacional es ahora la asignatura pendiente del aeropuerto de A Coruña. Solo con Ginebra y Milán como destinos operados por Easyjet, está por conocer cuándo se licitarán rutas internacionales, que contarán con una aportación de 1,5 millones de euros procedentes de Inditex como parte de un acuerdo de colaboración con el Concello para la promoción turística y cultural de la ciudad.

Si el concurso se convocase en las próximas semanas, las conexiones al extranjero (con Londres-Heathrow como principal aspiración) podrían comenzar a operarse para la temporada veraniega del próximo año.

Solo una duda, la deuda

El regreso de Volotea suscita solo una inquietud: ¿podrá la compañía operar con normalidad a pesar de su delicada situación financiera? La aerolínea se ha acogido a un preconcurso de acreedores con el fin de reestructurar su deuda, producto de la acumulación de siete años seguidos con pérdidas.

Aunque en algunas terminales, como Bilbao y Asturias, se han cancelado vuelos y limitado el número de aviones operativos, el sector turístico en A Coruña, aunque cauto, estima que no va a haber cambios en la operatividad de Volotea en Galicia respecto a los planes previstos