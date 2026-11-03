Galicia es la comunidad que más crece turísticamente con un aumento del 13,1% de las pernoctaciones en septiembre

Galicia lidera el crecimiento turístico en España en el mes de septiembre, cuando registró un aumento del 13,1% de las pernoctaciones respecto al mismo periodo del año pasado, con casi 1,7 millones de noches turísticas. Entre enero y septiembre, unos 6 millones de viajeros visitaron Galicia, registrando 11,7 millones de noches e incrementando la estancia media un 3,8%.

El aumento en las pernoctaciones del turismo en Galicia fue superior a los de Cantabria, que creció un 9% o al de Madrid, que aumentó un 6%.

Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viajeros total ascendió a 946.316, un 8,2% más que en septiembre del 2025. La cifra recoge tanto establecimientos hoteleros como extrahoteleros.

En un comunicado, Turismo de Galicia destaca el incremento del turismo rural y de los campamentos turísticos, en las que el número de viajeros alojados aumentó por encima del 30% en ambos casos.

De manera paralela, además de aumentar el número de viajeros también aumentaron las pernoctaciones hasta una media de 1,79 noches, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.

6 millones de viajeros

Entre enero y septiembre, unos 6 millones de viajeros visitaron Galicia, un 0,1% más que en el 2025.

En cuanto a las noches de alojamiento, estas ascendieron a 11,7 millones, un incremento del 4%, mientras que la estadía media es de 1,95 noches, un 3,8% más que el año pasado.