Un avión de Volotea en la pista del aeropuerto de A Coruña. Cedida

A una semana del aterrizaje de Volotea en A Coruña: rutas, precios, frecuencias e incertidumbre

En abril de 2019 aterrizó por primera vez en A Coruña un avión de la aerolínea Volotea. Procedía de Bilbao, ruta que duró solo un año. La compañía repitió en Alvedro con las conexiones directas a Málaga y Valencia hasta abril de este año. Los tres destinos volverán a partir de la próxima semana al aeropuerto coruñés. Se le sumarán otros dos, Sevilla y Alicante. Todos de la mano de Volotea.

Reservar ayer miércoles un vuelo a Bilbao desde Alvedro para el primer día de su regreso, el viernes 6 de noviembre, costaba 72 euros. Habrá dos frecuencias semanales, en viernes (salida a las 14:30 horas) y lunes (18:05), con precios desde 24 euros.

Los vuelos a Málaga también empiezan a operarse el próximo viernes (9:40 horas), el primero con un precio de ayer de 128 euros; se podrán adquirir desde 24 para volar los viernes y lunes, día en el que el despegue es a las 13:30.

Otras dos frecuencias a la semana y los mismos días tendrá la ruta a Valencia: salida a las 19:25 los lunes y a las 10:45 los viernes. El primer vuelo costaba este miércoles 72 euros, los siguientes se venden también desde 24 euros.

Usuarios en colas en la terminal de Alvedro. Quincemil

Las dos frecuencias de la conexión a Sevilla serán en sábado (salida a las 10:50) y martes (15:10), desde 24 euros, aunque el billete para el primer vuelo el próximo 7 de noviembre costaba ayer 31; en cambio, el del festivo 8 de diciembre, 179 euros.

Para volar a Alicante, ruta que se estrenará en Alvedro, hay que esperar al miércoles 2 de diciembre (24 euros, precio que apenas se repite en adelante). Ese día (despegue a las 14:35 horas) y los domingos (11:00) habrá vuelo, aunque en el apartado de reservas de la web de Volotea las frecuencias se reducen más adelante.

Variación de frecuencias

Las dos frecuencias semanales con que empezarán a operarse estos nuevos cinco vuelos nacionales en Alvedro no se mantendrán en los meses siguientes. Alicante, por ejemplo, solo tendrá dos frecuencias en todo el mes de enero, ningún vuelo en febrero, cuatro en marzo y recuperará los dos a la semana en abril.

Esta es una práctica habitual en la estrategia de algunas aerolíneas, que optan por reducir operaciones en los periodos del año en que se vuela menos. La ruta de Volotea a Bilbao solo operará dos vuelos en todo enero y tres en febrero. Volverá a dos semanales en marzo y en los meses siguientes.

Pantalla con salidas y llegadas de vuelos en el aeropuerto de Alvedro. Quincemil

La misma variación se producirá con la ruta a Málaga, que en abril y mayo tendrá tres frecuencias semanales. Lo mismo ocurrirá con el vuelo a Valencia.

Sevilla, en cambio, mantiene siempre las dos, en marzo incorpora una tercera a finales de mes y de abril a junio aumenta la oferta con cuatro frecuencias cada semana.

El futuro de la compañía

Poco después de que este verano el Consorcio de Turismo de A Coruña adjudicase a Volotea la operatividad de los cinco vuelos por los que concurrió en licitación, la compañía informó de que se acogía a un preconcurso de acreedores con el fin de reestructurar su deuda bajo la supervisión de un juez. La empresa registraba unas pérdidas cercanas a los 95 millones de euros en sus últimas cuentas, el doble que el año anterior.

La incertidumbre geopolítica y el alza de precios de la energía y los combustibles hacían afrontar a la aerolínea una situación delicada, admitía, que supuso además la reducción de aviones y la eliminación de vuelos en algunos aeropuertos, como Asturias y Bilbao.

Un avión de la aerolínea Volotea. Shutterstock

El Concello de A Coruña acogió la noticia con cautela, así como el sector turístico de la ciudad y Galicia. Ambos apelaron a la fiabilidad de la aerolínea sin temer, en principio, que se produjesen alteraciones en la oferta de Alvedro. El buen comportamiento inicial de la venta de billetes no hace presagiar problemas en la operatividad que está a punto de retomar la compañía.

Volar al extranjero, ¿cuándo?

Tras perder en abril la conexión directa con Londres-Gatwick, Alvedro espera por sus nuevas rutas internacionales. Deberían salir de otro concurso que contará con el impulso financiero de Inditex a través de un convenio de colaboración por el que la compañía textil aporta 1,5 millones de euros para el fomento cultural y turístico de A Coruña.

El Consorcio de Turismo aún no ha abierto la licitación. La alcaldesa, Inés Rey, señaló en julio pasado que el concurso llegaría “en los próximos meses”. Si se convocase en noviembre o diciembre para adjudicarse los vuelos poco después, estos comenzarían para la próxima temporada de verano a finales de marzo.

De momento, nadie ha apuntado oficialmente qué destinos saldrían a licitación. Los únicos vuelos internacionales que mantiene el aeropuerto de Alvedro son a Ginebra y Milán a través de la aerolínea Easyjet.