Medio siglo en familia en el hotel Brisa de A Coruña: "Siempre nos gustó mimar al cliente"

En el hotel Brisa de A Coruña no hay tarjetas con banda magnética o códigos numéricos que abren directamente las puertas de las habitaciones. La llave es como las tradicionales de los hoteles y hostales, con llavero pesado y grande y con un distintivo del establecimiento al que va unido el metal que encaja en la cerradura.

El Brisa, junto a la playa de Riazor y el estadio del Dépor, no es uno más de los que forman parte de una cadena de hoteles con sus servicios digitalizados, sino un hotel familiar que el próximo verano cumplirá medio siglo, cincuenta años bajo la gestión de la misma familia. Ahora con la nieta al frente, y su abuela siempre presente.

En esa zona de Riazor, unos pocos metros en Paseo de Ronda, conviven cuatro hoteles: Alda Coruñamar, Almirante, Mar del Plata y Brisa. Muy cerca, en el Nogallás sus propietarios acaban de jubilarse y se lo han vendido a la cadena Gaiarooms, que ha digitalizado su gestión. Brisa llegará pronto a los 50 años sin cambiar de manos.

El más antiguo de los hoteles de esta zona es Coruñamar, abierto por José García Rodríguez y Josefa Rey Castro cuando regresaron de Países Bajos a mediados de los años setenta. Él había sido soldador en los astilleros, ella trabajaba en un hospital, y en su vuelta a España emprendieron en el sector hotelero. Junto a un pariente invirtieron en Coruñamar. Dos años después, en 1977, vendieron su parte y fundaron el Brisa.

Eva Bello García en la entrada del hotel Brisa abierto por su familia. Quincemil

"En esta zona empezaba a haber nueva construcción. Y está al lado de la playa. Supongo que por eso hubo emprendedores que apostaron por hoteles pequeños y familiares", comenta Josefa Rey, que con más de 80 años sigue encargándose de algunas cosas en su alojamiento, aunque lleva un tiempo de baja por una caída.

Intimidad y tranquilidad

El matrimonio ha estado siempre al frente de Brisa. También su hija Dolores, y ahora su nieta, Eva Bello García. "A mi abuelo le gustaba tener el hotel al día. Hicimos reformas, ampliamos las habitaciones. Invertía en mejorar su negocio. Siempre nos gustó mimar a los huéspedes para que hubiese cercanía entre ellos y nosotras", admite Eva.

Hoy hay 16 habitaciones con baño en la primera planta de este hotel de una estrella, y, contando a Josefa y su nieta, una plantilla de nueve personas. "Gente que trabaja de maravilla", asegura la abuela. En la planta baja, la recepción (siempre con personal las 24 horas) y la cafetería, con menús del día. El restaurante solo abre para algún evento especial. Y se admiten mascotas.

Exterior del hotel Brisa en Paseo de Ronda. Quincemil

"Siempre fue un hotel muy familiar. Con gente de paso que incluso repetía muchos años después", destaca Josefa. "Eso nos hace sentirnos orgullosos, que alguien nos diga que estuvo aquí hace mucho tiempo y nos buscó para volver a alojarse", añade Eva.

"Quizá viene ahora más gente joven, en verano más. O los fines de semana cuando hay fútbol. Son clientes a los que les gusta la intimidad y la tranquilidad". La nieta de Josefa Rey lleva ahora las riendas del Brisa, con el mismo esmero, reconoce, que le dedicaba su abuelo, y consultando con su abuela "las cosas importantes".

Un "honor"

Josefa dice que lo que más le costaba gestionar era la cafetería. Eva Bello destaca que en un hotel familiar "una persona se ocupa de todo". Lo asume con satisfacción, también con el "honor" de seguir el empeño de su familia: "Siempre pasan cosas en un hotel antiguo como este. Tienes que tener una visión clara para que nada de lo que pasa te abrume".

Cafetería del hotel Brisa de A Coruña. Quincemil

Aunque la gestión interna se haya adaptado a las tecnologías y las facturas ya no se hagan de puño y letra como hacía su abuelo, en el Brisa la tradición seguirá vigente: llaves pesadas en mano en un modesto hotel como los de antes.