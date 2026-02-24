El Puerto de A Coruña recibe al sexto crucero del 2026, marcado por los temporales

El puerto de A Coruña ha sumado esta mañana su sexta escala del año con la llegada del Iona, operado por P&O Cruises y consignado por Rubine.

A bordo viajan 5.773 pasajeros y 1.663 tripulantes, lo que convierte esta escala en una de las más destacadas del arranque de la temporada. El buque arribó procedente de Vigo y tiene prevista su salida a las 17:00 horas, momento en el que pondrá rumbo hacia Bilbao.

Balance de escalas en enero y febrero

Desde la Autoridad Portuaria explican que para enero y febrero estaban previstas inicialmente 8 escalas. Finalmente, se produjeron 3 cancelaciones, pero también se registraron 3 escalas no previstas, lo que deja el balance en 6 escalas efectivas durante los dos primeros meses del año.

En este periodo llegaron a la ciudad aproximadamente 14.400 cruceristas, consolidando el tráfico turístico incluso en temporada baja.

Previsión para marzo

De cara a marzo, el puerto coruñés tiene programadas 8 escalas, una de ellas en doble escala el sábado 21, lo que supondrá una intensa jornada de actividad portuaria y turística.

Las previsiones apuntan la llegada de unos 36.100 cruceristas a lo largo del mes, una cifra que confirma la tendencia al alza y el creciente atractivo del puerto de A Coruña dentro de las rutas del Atlántico.