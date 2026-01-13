A Coruña vuelve a la época romana para promocionar la ciudad en Fitur: Javier Veiga y Touriñan como protagonistas

Vestido de gladiador, así sorprendió Javier Veiga a los viandantes que paseaban por el paseo marítimo de A Coruña. El motivo no era otro que la grabación de la campaña de Turismo de A Coruña que el Ayuntamiento presentará en Fitur la próxima semana.

Sobre la arena del Orzán, el equipo de rodaje montó en apenas unos minutos todo un set de grabación en el que se desarrollaría el vídeo promocional que A Coruña llevará a la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará la semana que viene en Madrid entre el 21 y el 25 de enero.

Una vez más, Javier Veiga vuelve a ser el protagonista de la campaña coruñesa, tal y como ocurrió el año pasado, cuando la promoción viajaba al Lejano Oeste. Xosé Touriñán también repite, aunque en esta ocasión todavía no se había dejado ver en la playa y aguardaba su turno para entrar en escena.

El escenario de este año es muy diferente al de la edición de 2025, cuando ambos actores eligieron el bar Almacén Concept Store para simular una taberna del Viejo Oeste.

En esta ocasión, la propuesta cambia por completo: Javier Veiga, caracterizado como un gladiador, recogía arena del suelo para recrear una escena en pleno desierto, aunque en realidad se trataba de la arena de la playa del Orzán que se deslizaba entre sus manos.

La escena no tardó en llamar la atención de los viandantes que pasaban por allí. Desde el paseo marítimo se podía ver a varias personas asomadas viendo como se desarrollaba la grabación.