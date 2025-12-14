Santiago marca un récord histórico con la visita de más de medio millón de peregrinos en 2025

A punto de finalizar el año 2025, Santiago de Compostela marca un récord histórico al alcanzar, y superar, la cifra del medio millón de peregrinos que visitaron uno de los puntos más importantes de peregrinación del mundo.

Más de 528.000 peregrinos visitaron Compostela, lo que supone un 6% más que el año anterior que se quedó a las puertas de lograr esta cifra récord, exactamente a 822 peregrinos. En total, en 2024, Santiago de Compostela registró 499.178 peregrinos.

El Camino Francés se consolida como el itinerario más transitado y elegido por los peregrinos, el 45,7% escogen este camino para realizar su peregrinaje hasta Compostela, con más de 241.000 peregrinos. Respecto al año anterior, aumentó un 3%.

En lo referido a otros Caminos, este año el segundo más concurrido fue el Camino Portugués, con un 19% del total, y más de 100.000 peregrinos, seguido del Portugués Costa, con un 16,9%. Ya muy por debajo se encuentra el Primitivo, con el 5,26%, o el Norte con el 4%.

El camino realizado a pie se sigue imponiendo frente a otros medios, con un 93,37%, muy por encima de realizar el camino a bicicleta, con el 4,47%. De hecho, este último descendió un 6,12% respecto al año anterior.

Estados Unidos, el país extranjero que más peregrinos atraen

Al igual que el año anterior, en 2025 Santiago recibió más peregrinos extranjeros, más de 296.000, que españoles, sobre los 228.000. Por países, Estados Unidos es el país que más peregrinos atrae hasta Compostela, con más de 43.800 peregrinos, aumentando en un 9,94% respecto las cifras del año anterior, con 39.850 peregrinos estadounidenses.

A este 2025 le siguen los países europeos de Italia, con más de 26.500, Alemania, con 24.281 y Portugal, con casi 23.000.

Por su parte, los peregrinos venidos desde Andalucía suponen el mayor número de visitantes españoles, con el 23,65% del total, que se traduce en casi 54.000 peregrinos. Madrid y Valencia, con el 17,91% y el 12,35% respectivamente, suponen la segunda y tercera comunidad autónoma que más peregrinos atrae a Compostela.

Por su parte, Galicia supone el 5,6%, la quinta comunidad autónoma con algo más de 12.600 peregrinos. Respecto al año pasado, que fue la sexta comunidad autónoma con mayor número de peregrinos, aumentó un 3,58%.

Septiembre, el mes favorito para realizar el camino

En cuanto a los periodos del año para realizar el Camino de Santiago, los meses de primavera y verano fueron los favoritos de los peregrinos, alcanzando durante el mes de septiembre el periodo que Santiago de Compostela recibió más peregrinos, con 81.569, una cifra que supone un 8% más que el año 2024.

El mes de octubre también alcanzó buenas cifras, con 62.865 peregrinos, aumentando un 14% respecto al 2024, con 55.263.

La gran llegada de peregrinos comenzó durante el mes de mayo, con 78.776, la segunda mayor cifra del año. Cabe mencionar que durante el mes anterior, en abril, la ciudad recibió 54.647 peregrinos, lo que supone casi un 30% más que el año anterior.

Durante los meses de verano se alcanzaron también grandes cifras de peregrinaje. En el mes de junio a Compostela llegaron 74.054 peregrinos, seguidos de los 67.075 del mes de julio y los 77.101 de agosto, que disminuyó un 2% respecto al año 2024, en donde llegaron 79.021 a la capital gallega.

A la espera de la entrada del nuevo año, Santiago de Compostela celebrará su próximo Año Xacobeo en 2027, mermado el anterior por la pandemia y que extendió hasta el año siguiente, por lo que habrá gran expectación para que se supere esta cifra récord.