Los apartamentos turísticos de A Coruña que se han hecho virales en redes: 10.000 seguidores en Instagram

Era un edificio de oficinas abandonado que estuvo años buscando comprador, y en solo unos meses se ha convertido en una de las sensaciones turísticas de la ciudad. Desde su apertura la pasada primavera, el edificio de apartamentos boutique Marina 30 acumula decenas de reseñas positivas y un impacto en redes sociales que ya quisieran para sí algunos hoteles boutique.

Este edificio de 11 pequeñas viviendas encajado entre la calle Real y la avenida de la Marina, justo enfrente del Teatro Colón, supera los 10.500 seguidores en Instagram tras apenas seis meses en funcionamiento y después de haber alojado a la popular entrenadora de celebrities Crys Díaz, el ex baloncestista profesional Sitapha Savane y la popular influencer de viajes argentina Destinos y Maletas, entre otros.

Marina 30 cuenta en esta red social, la más popular para todo lo relacionado con los viajes, con más seguidores que el Gran Hotel de A Toxa, el Doubletree by Hilton de A Coruña o un clásico como el cercano NH Collection Finisterre, por citar algunos.

Los impulsores del proyecto atribuyen su éxito a la manera que tiene de capturar la esencia auténtica de la ciudad. No solamente está situado en el meollo, en pleno corazón del ocio de A Coruña, sino que permite a los visitantes dormir en un auténtico edificio con las galerías blancas de madera tan características de esta fachada, por la que es conocida como la ciudad de cristal.

Desde dentro pueden apreciarse las galerías Cedida

Once apartamentos donde antes había oficinas

La construcción fue adquirida en su totalidad a finales del año 2022 y las obras comenzaron en el año 2023, reformando completamente el inmueble, que había estado vacío durante años. Se mantiene intacto el bajo comercial que da a la calle Real (que durante décadas fue la joyería Lino), y el que daba al número 30 de la Marina se ha reformado y convertido en una recepción. Las seis alturas del edificio se han transformado y ahora acogen 11 apartamentos, siendo el ático la estrella de Marina 30, con 70 metros cuadrados y ventanal a las dos calles.

Esquema del Edificio Marina 30 Marina 30

¿Y cuánto cuesta dormir una noche en los pisos turísticos más famosos de la ciudad? Este mismo fin de semana, de viernes a domingo, cuesta entre 270 y 290 euros en los apartamentos normales, mientras que en la joya de la corona, el ático premium de 70 euros, el precio sube a 334 euros. En el caso de que sean dos personas y no una, sube unos 30 euros en todos los pisos, salvo en el ático, que eleva el precio hasta los 370,54 euros.