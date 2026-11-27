La IA agéntica y la computación cuántica ya forman parte del laboratorio: así es su impacto en la ciencia

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La inteligencia artificial ya no se limita a asistir a quien investiga: empieza a participar en el propio proceso de descubrimiento. Con la llamada IA agéntica, los sistemas pueden plantear hipótesis, ejecutar simulaciones y diseñar experimentos, un paso más allá de las tareas de apoyo que cumplía hasta ahora. Fundación Luckia dedicará una conferencia a este cambio y a lo que implica para la investigación científica, con David Carmona, vicepresidente de Microsoft Discovery and Quantum, como ponente.

En su intervención, Carmona pondrá el foco en la convergencia de tres tecnologías: la IA agéntica, la computación de alto rendimiento y la computación cuántica. La primera impulsa el proceso de investigación, la segunda aporta potencia para simular a gran escala y la tercera permite abordar problemas que superan a los ordenadores clásicos. Combinadas, abren nuevas posibilidades en áreas como los materiales, la química, la biología y el desarrollo de fármacos.

Pero la conferencia no trata solo de tecnología. Incorporar la IA al descubrimiento científico exige también cambios en la forma de organizar el trabajo, y ese será uno de los ejes de la charla.

La sesión, titulada La próxima frontera del descubrimiento con IA y Quantum, tendrá lugar el jueves 3 de diciembre, de 18:30 a 19:45 horas, en Campus Luckia, y se desarrollará en tres bloques:

De la productividad al descubrimiento . La evolución de la IA agéntica, desde una herramienta que mejora la productividad hasta una pieza activa de la investigación

La evolución de la IA agéntica, desde una herramienta que mejora la productividad hasta una pieza activa de la investigación La transformación tecnológica y organizativa . Qué cambia, en la tecnología y en la organización, cuando la IA participa en el descubrimiento

. Qué cambia, en la tecnología y en la organización, cuando la IA participa en el descubrimiento El futuro del descubrimiento con IA y quantum. Hacia dónde se dirigen estas tecnologías en la investigación científica.

Sobre el ponente

David Carmona es vicepresidente de Microsoft Discovery and Quantum, donde lidera la estrategia de producto, la incubación y el ecosistema de la IA agéntica para el descubrimiento y la computación cuántica. Antes, impulsó desde su origen algunos de los negocios más relevantes de Microsoft, como la plataforma cloud para desarrolladores y la plataforma de inteligencia artificial, donde se encargó de la incubación y del liderazgo de pensamiento del negocio emergente de IA de la compañía.

Su trayectoria ha oscilado entre puestos de dirección técnica y de negocio, y eso le ha dado un perfil poco habitual: entre los equipos de negocio es el que sabe de tecnología, y entre los ingenieros, el que entiende de negocio. Para él, la tecnología es un medio. Su propósito es llevar la nueva generación de tecnologías, como la IA y la computación cuántica, a empresas de cualquier sector, porque son ellas quienes de verdad pueden cambiar el mundo con estas herramientas.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de este enlace.