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La IA agéntica y la computación cuántica ya forman parte del laboratorio: así es su impacto en la ciencia
David Carmona, vicepresidente de Microsoft Discovery and Quantum, será el ponente de la sesión que tendrá lugar el 3 de diciembre en Campus Luckia
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La inteligencia artificial ya no se limita a asistir a quien investiga: empieza a participar en el propio proceso de descubrimiento. Con la llamada IA agéntica, los sistemas pueden plantear hipótesis, ejecutar simulaciones y diseñar experimentos, un paso más allá de las tareas de apoyo que cumplía hasta ahora. Fundación Luckia dedicará una conferencia a este cambio y a lo que implica para la investigación científica, con David Carmona, vicepresidente de Microsoft Discovery and Quantum, como ponente.
En su intervención, Carmona pondrá el foco en la convergencia de tres tecnologías: la IA agéntica, la computación de alto rendimiento y la computación cuántica. La primera impulsa el proceso de investigación, la segunda aporta potencia para simular a gran escala y la tercera permite abordar problemas que superan a los ordenadores clásicos. Combinadas, abren nuevas posibilidades en áreas como los materiales, la química, la biología y el desarrollo de fármacos.
Pero la conferencia no trata solo de tecnología. Incorporar la IA al descubrimiento científico exige también cambios en la forma de organizar el trabajo, y ese será uno de los ejes de la charla.
La sesión, titulada La próxima frontera del descubrimiento con IA y Quantum, tendrá lugar el jueves 3 de diciembre, de 18:30 a 19:45 horas, en Campus Luckia, y se desarrollará en tres bloques:
- De la productividad al descubrimiento. La evolución de la IA agéntica, desde una herramienta que mejora la productividad hasta una pieza activa de la investigación
- La transformación tecnológica y organizativa. Qué cambia, en la tecnología y en la organización, cuando la IA participa en el descubrimiento
- El futuro del descubrimiento con IA y quantum. Hacia dónde se dirigen estas tecnologías en la investigación científica.
Sobre el ponente
David Carmona es vicepresidente de Microsoft Discovery and Quantum, donde lidera la estrategia de producto, la incubación y el ecosistema de la IA agéntica para el descubrimiento y la computación cuántica. Antes, impulsó desde su origen algunos de los negocios más relevantes de Microsoft, como la plataforma cloud para desarrolladores y la plataforma de inteligencia artificial, donde se encargó de la incubación y del liderazgo de pensamiento del negocio emergente de IA de la compañía.
Su trayectoria ha oscilado entre puestos de dirección técnica y de negocio, y eso le ha dado un perfil poco habitual: entre los equipos de negocio es el que sabe de tecnología, y entre los ingenieros, el que entiende de negocio. Para él, la tecnología es un medio. Su propósito es llevar la nueva generación de tecnologías, como la IA y la computación cuántica, a empresas de cualquier sector, porque son ellas quienes de verdad pueden cambiar el mundo con estas herramientas.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través de este enlace.