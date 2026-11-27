La conferencia reunió a profesionales de la arquitectura de software y soluciones interesados en conocer nuevas formas de abordar la toma de decisiones en las organizaciones tecnológicas

La Fundación Luckia ha organizado en Campus Luckia una conferencia presencial de Andrew Harmel-Law, uno de los especialistas internacionales en arquitectura de software y Tech Principal en Thoughtworks. Bajo el título A Commune in the Ivory Tower: A new approach to architecture, la sesión reunió en el Auditorio a profesionales de la arquitectura de software y soluciones interesados en conocer nuevas formas de abordar la toma de decisiones en las organizaciones tecnológicas.

Durante la conferencia, Harmel-Law puso el foco en los retos que afrontan las empresas a medida que crecen y adoptan modelos basados en microservicios, equipos autónomos y entrega continua. En este contexto, defendió que "una arquitectura que nunca llega a producción no sirve de nada" y advirtió de que el modelo tradicional de «torre de marfil», en el que las decisiones dependen de unos pocos especialistas, puede convertirse en un obstáculo para el trabajo de los equipos.

Frente a este planteamiento, el ponente propuso dejar atrás la figura del arquitecto como responsable del control y apostar por una práctica más colaborativa, en la que las decisiones se distribuyan entre los distintos integrantes de los equipos. El objetivo es que cualquier profesional pueda pensar y actuar con visión arquitectónica sin que ello suponga caer en el caos, sino incorporando una dosis de «anarquía sana y productiva».

La sesión también abordó los desafíos que plantea la llegada de la ingeniería agéntica, un escenario en el que, según se expuso, contar con una buena arquitectura resulta cada vez más importante para las organizaciones tecnológicas.

Harmel-Law es Tech Principal en Thoughtworks y cuenta con experiencia en diseño guiado por el dominio (domain-driven design), arquitectura de sistemas y software y entrega ágil. Además, es autor del libro Facilitating Software Architecture, publicado por O'Reilly, y participó en la creación de Jenkins Job DSL, una herramienta vinculada al desarrollo de software de código abierto.

Con esta iniciativa, Fundación Luckia reafirma su compromiso con la difusión del conocimiento tecnológico y la formación de profesionales, así como con la apertura de sus espacios formativos a quienes buscan ampliar sus competencias en el ámbito digital.

La programación de actividades de la fundación puede consultarse en su página web.