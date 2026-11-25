Una caída de red de la gallega Dinahosting afecta a sus clientes: "No es ningún problema de seguridad"

La caída de red de Dinahosting ha provocado este miércoles problemas a numerosos clientes. La empresa informó poco antes de las 08:30 horas de que había detectado la incidencia y de que estaba trabajando para solucionarla. Pasadas las 10:00 horas, algunos servicios se habían restablecido pero todavía había clientes que comunicaban a través de X sus problemas y consultaban sus dudas.

"Pese a que algunos servicios se están recuperando la incidencia no está resuelta. Seguimos trabajando para garantizar la estabilidad. Gracias por vuestra paciencia", publicó la empresa a las 10:07 horas a través de su perfil de X, canal que está usando para comunicarse con sus clientes tras la caída de red.

La compañía, además, ha concretado que no se trata de una brecha de seguridad, ya que algunos clientes temían que lo ocurrido afectase al correo electrónico y pudiese ser aprovechado para estafar mediante técnicas como phising.

"No se trata de ningún problema de seguridad. Se trata de una incidencia de red en el que estamos trabajando para resolver con la máxima prioridad desde el primer momento. Esperamos que todos los servicios se restablezcan enseguida", ha asegurado Dinahosting, que ha concretado que los servicios están volviendo a funcionar de "forma progresiva".

Clientes afectados

Dinahosting, con sede en Santiago de Compostela, ofrece dominios, hosting, VPS, dedicados o cloud a miles de empresas y autónomos de diferentes sectores. Precisamente, muchos de estos clientes están en plena campaña del Black Friday, que se celebra este viernes 27 de noviembre aunque muchas compañías opten por extenderlo toda la semana.

La caída de red, por tanto, ha generado contratiempos entre los clientes de la compañía gallega, que trabaja desde hace horas para resolver la incidencia. Dinahosting, no obstante, ha encontrado en X el método más eficaz para comunicarse con los afectados, que han mandado "ánimo" a los técnicos que trabajan sin descanso desde primera hora de la mañana para restablecer todos los servicios.

"Si hay un problema de red no será por gusto. Estas cosas pasan, así que a todos los ansias, paciencia, tomad un café, echad un pino y dejad trabajar a los de IT de Dinahosting. ¡Seguro que en nada todo vuelve a funcionar tan bien como siempre!", comentaba desde su perfil BricoGeek.

Caída de Microsoft

La incidencia de Dinahosting se produce menos de dos semanas después de la caída de Microsoft, que afectó a servicios como Outlook, OpenAI o Teams. Una situación que comenzó el 12 de noviembre por la tarde y se prolongó durante horas, hasta que se solucionó al día siguiente por la tarde.

El presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), Fernando Suárez, explicaba a Quincemil que lo extraño era que la compañía hubiese tardado tanto en resolver el problema: "Me llama la atención ese mensaje de Microsoft diciendo que han tomado medidas pero no han sido todo lo efectivas que esperaban. Me genera cierta preocupación".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, señaló por su parte que lo ocurrido evidencia la gran dependencia que hay de las tecnologías y apela a evaluar los riesgos asociados a la concentración de servicios en un único proveedor, garantizando al mismo tiempo que una situación de este tipo no impida seguir operando.