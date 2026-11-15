Instalaciones del centro municipal de empresas de O Papagaio, en una imagen de archivo Concello da Coruña

A Coruña ofrece un curso gratuito para que las pequeñas empresas aprendan a utilizar la IA

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en el ámbito empresarial, con aplicaciones que van desde la gestión de tareas hasta la atención al cliente. Con el objetivo de acercar estas posibilidades a los pequeños negocios, el Concello de A Coruña ha organizado un nuevo curso gratuito dirigido especialmente a pequeñas y medianas empresas.

Bajo el título "IA práctica para pymes: trabaja mejor, vende más y ahorra tiempo", la formación se desarrollará los días 17, 18 y 19 de noviembre en el Centro Municipal de Empresas Papagaio. Será presencial y tendrá una duración total de seis horas, repartidas entre las tres jornadas.

La propuesta busca que los participantes conozcan herramientas de inteligencia artificial que puedan incorporar a su actividad cotidiana, sin necesidad de contar con conocimientos avanzados sobre esta tecnología.

Aplicaciones para los negocios

El programa tendrá un enfoque eminentemente práctico, con ejemplos y ejercicios orientados a resolver necesidades habituales de las pequeñas empresas.

Entre los contenidos previstos figuran el uso de la inteligencia artificial para atraer nuevos clientes, incrementar las ventas y simplificar las tareas de gestión diaria. También se abordarán las posibilidades de automatizar determinados procesos para reducir el tiempo dedicado a trabajos repetitivos.

Además, la formación incluirá un taller en el que los asistentes podrán trasladar los conocimientos adquiridos a sus propios negocios y explorar aplicaciones adaptadas a su actividad.

Inscripción gratuita

La participación será gratuita, aunque será necesario inscribirse previamente a través del formulario habilitado por el Concello. El único requisito para asistir es disponer de un ordenador portátil propio, que se utilizará durante las sesiones prácticas.

Esta iniciativa se integra en el programa de actividades formativas de los Centros Municipales de Empresas de A Coruña, con el que el Ayuntamiento pretende facilitar el acceso del tejido empresarial local a nuevos conocimientos y recursos.

El objetivo es contribuir a la modernización de los pequeños negocios y mejorar su competitividad mediante herramientas que puedan aplicar en su funcionamiento diario.