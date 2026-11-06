La Fundación Luckia analiza en A Coruña el impacto de la IA en los productos digitales

La Fundación Luckia ha retomado su ciclo de conferencias presenciales con una jornada dedicada al impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de productos digitales.

El encuentro, celebrado en el Auditorio de Campus Luckia, en A Coruña, contó con la participación de Francisco Servia, Chief Product Officer (CPO) de Luckia, que ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en compañías como Amazon y RavenPack.

Bajo el título Producto digital en la era de la IA: innovación centrada en el cliente, la conferencia reunió a un numeroso público que llenó el auditorio para conocer cómo las nuevas herramientas tecnológicas están transformando la creación y evolución de productos digitales.

Durante su intervención, Servia destacó que desarrollar productos es cada vez más rápido y económico gracias a la inteligencia artificial, por lo que la verdadera ventaja competitiva reside ahora en comprender las necesidades de los clientes y determinar qué soluciones merece la pena desarrollar.

En este sentido, el experto repasó los cambios que introduce la IA en las distintas fases del proceso, desde la generación de ideas y la identificación de necesidades hasta el prototipado, el desarrollo y las pruebas.

Desarrollo de productos

Otro de los aspectos abordados durante la sesión fue la capacidad de la inteligencia artificial para personalizar la experiencia de cada usuario, así como la importancia de garantizar la privacidad, la transparencia y el uso responsable de estas herramientas.

Servia también explicó el concepto de desarrollo agéntico, un modelo de trabajo en el que distintos agentes de inteligencia artificial pueden planificar, ejecutar y comprobar tareas bajo supervisión humana, modificando así los tiempos y las dinámicas de los equipos de desarrollo.

La conferencia concluyó con una demostración práctica en directo, en la que el ponente mostró cómo transformar una necesidad concreta de un cliente en un prototipo funcional mediante agentes de IA, completando el proceso durante la propia sesión.