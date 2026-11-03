Un centro tecnológico de A Coruña logra conectar Galicia y Euskadi con comunicaciones cuánticas seguras

El centro tecnológico ITG, con sede en A Coruña, ha participado en una investigación que demuestra la posibilidad de conectar redes de comunicaciones con seguridad cuántica situadas en distintos territorios sin que pierdan sus niveles de protección. El proyecto ha permitido unir infraestructuras de Galicia y Euskadi, separadas por más de 500 kilómetros, y supone un avance para el desarrollo de la futura red europea de comunicaciones ultraseguras.

El trabajo se ha desarrollado en colaboración con el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), el centro de investigación atlanTTic de la Universidade de Vigo y el centro tecnológico vasco TECNALIA. El objetivo era comprobar cómo pueden funcionar conjuntamente distintas redes cuánticas manteniendo la seguridad de la información que circula por ellas.

El avance cobra especial importancia ante la llegada de los ordenadores cuánticos, cuya capacidad de cálculo podría comprometer los sistemas de cifrado que actualmente protegen operaciones habituales, como las transferencias bancarias o el envío de documentos confidenciales. Una de las tecnologías que busca anticiparse a esta amenaza es la distribución cuántica de claves (QKD), que permite generar y compartir claves de cifrado mediante principios de la física cuántica.

Sin embargo, esta tecnología presenta limitaciones relacionadas con la distancia y el coste de sus conexiones. Por ello, el escenario que se contempla es el desarrollo de diferentes redes regionales que funcionen como islas y que posteriormente puedan conectarse entre sí mediante redes convencionales. El principal desafío consiste en conseguir esa interoperabilidad sin debilitar la seguridad de las comunicaciones.

La investigación en la que participa el ITG ha conseguido demostrar que es posible superar ese obstáculo mediante la combinación de tecnologías cuánticas y nuevas herramientas de protección diseñadas para resistir los desafíos de la computación cuántica.

"Las comunicaciones críticas de un país no pueden depender de tecnologías que no controla. Que Europa avance hacia una red cuántica ultrasegura que conecte a todos sus estados miembros es una cuestión de soberanía tecnológica, y con este trabajo demostramos que desde Galicia tenemos el conocimiento y las capacidades para contribuir a construirla", señala Óscar González Represas, director de la División de IA y TIC del ITG.

Una red propia en A Coruña

Este proyecto da continuidad al trabajo que desarrolla el centro tecnológico coruñés en el ámbito de las comunicaciones cuánticas y la ciberseguridad. En 2025, el ITG puso en marcha la primera red privada de comunicaciones con seguridad cuántica del noroeste de España, que conecta dos de sus laboratorios en A Coruña.

Además, cuenta con el reconocimiento de Excelencia Cervera en computación y tecnologías cuánticas. Su actividad en este campo se desarrolla bajo el nombre de ARQADE e incluye desde el diseño de algoritmos cuánticos e híbridos para la optimización energética hasta soluciones de ciberseguridad poscuántica y distribución cuántica de claves para proteger infraestructuras críticas y comunicaciones tácticas.

La investigación se enmarca en EuroQCI, la Infraestructura Europea de Comunicación Cuántica, una iniciativa de la Unión Europea que pretende desplegar una red segura capaz de conectar a todos los Estados miembros. La demostración de que infraestructuras regionales separadas por cientos de kilómetros pueden operar conjuntamente sin perder protección constituye uno de los pasos necesarios para hacer realidad ese proyecto continental.