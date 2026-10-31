El "copiloto" de la abogacía está impulsado por un emprendedor gallego: "La IA no es la que sabe más"

En día cualquiera, de rutina, una abogada entra en su despacho, enciende el ordenador, abre su email y su gestor de documentos y, en muchos casos, también la herramienta Maite.ai. Este producto, desarrollado por tres emprendedores, entre ellos el gallego Álex Rodríguez, nació en enero del 2024 para convertirse en el "copiloto" de la abogacia y de profesionales del sector legal, no para sustituirlos. "No es la tecnología la que sabe más. Es el profesional el que tiene el conocimiento, el pensamiento crítico y el que opera", incide Rodríguez.

La herramienta utiliza inteligencia artificial, similar a algunas de uso muy difundido como ChatGPT o Gemini, en el que estos profesionales pueden apoyarse para agilizar tiempos de sus trabajos.

Así, un abogado puede recibir un mail de un cliente que pide una respuesta sobre un recurso y "coger ese recurso de un requerimiento, por ejemplo de Hacienda, subirlo a Maite para que lo analice, lo explique de una manera sencilla para el cliente y redactar también una respuesta para esta persona".

"¿Cuál es la diferencia entre Maite y otros más generalistas?", plantea Rodríguez, actual CMO de la empresa en la que Alejandro Castellano es el CEO y David García el CTO.

Su producto "está entrenado con conocimiento legal y tiene una base de datos propia, única y exclusivamente legal, no accede a Internet. Hay un marco de seguridad muy grande alrededor de la IA. Estos datos están cifrados y protegidos, en Europa —en países como Irlanda gracias a un acuerdo con grandes tecnológicas como Google o Anthropic—, y no usamos la información de los clientes ni para entrenar modelos ni para compartir con otras compañías", resume el gallego.

Ninguno de sus tres impulsores procede del sector legal y "quizás eso fue lo que nos hizo meternos en el esto".

Rodríguez, natural de Bueu, cuenta con una década de experiencia en marketing y siempre ha estado vinculado a startups. Fue así como conoció en el 2019 a Castellano, que años después le llamaría para embarcarse en el proyecto de Maite.

La idea surgió cuando el actual CEO vio una oportunidad para aplicar la IA en un ámbito laboral que se iba a ver directamente impactado por ella.

"El sector legal desde muchos años adolece de la falta de productividad. Y no es porque trabajen menos los abogados, sino por la tipología de trabajo que realizan. Al final son profesionales de conocimiento que tienen que manejar grandes volúmenes de información, acceder a esa información y a la vez tiene que generar grandes cantidades de información como escritos, reclamaciones, recursos, etc", expone Rodríguez.

Del temor a la adopción

En este contexto, un producto que agilizase tiempos podía tener una buena acogida.

No fue así de todas formas en sus primeras presentaciones.

"Al principio los abogados se sentían atemorizados, porque esto parecía saber mucho. Íbamos a mostrarles Maite y le hacían preguntas trampa, que sabían que la IA fallaría. Claro, la IA fallaba, porque no son infalibles, y entonces ya decían que no era para ellos", recuerda ahora Rodríguez.

Esto les hizo cambiar el foco para centrarse en qué podía aportar su herramienta.

"Esto no es tecnología que sabe más que tú. La IA tiene mucho conocimiento y capacidad, pero eres tú el que tiene la experiencia, el juicio ético, el pensamiento crítico y quien dirige esta herramienta que ahorra tiempo", expone el director de marketing.

Formaciones para abogados

El equipo de Maite colabora estrechamente con colegios de abogados como el ICACOR de A Coruña. Para ellos ofrece de manera habitual formaciones gratuitas online centradas en cómo redactar prompts.

Estos son clave para exprimir al máximo la herramienta, ya que dependiendo de la instrucción que se le pida, de como "se le pregunte a la IA", el resultado será más o menos certero.

Cuando interactúas con la inteligencia artificial, todo se queda guardado Álex Rodríguez, CMO de Maite.ai

El uso de la IA en la abogacía es una realidad patente desde hace algún tiempo pero que ha crecido en los últimos meses.

En este sentido, la Abogacía Española advertía el pasado mes de abril de los "riesgos de usar la IA generativa en textos profesionales", incidiendo en la importancia de la trazabilidad de los datos y de la responsabilidad que deben asumir los propios profesionales.

Sobre esto, Rodríguez explica que "cuando interactúas con la inteligencia artificial, todo se queda guardado. Nosotros tenemos toda la información desde la interacción que hace el usuario en la IA".

Respecto a la trazabilidad, el gallego coincide en subrayar que "es muy importante entender de dónde sale la información, sea del BOE, de sentencias o de otros documentos que existan. Es importante para los abogados el analizarlo, porque la responsabilidad de comprobar la información es suya".

Una IA que supera exámenes

Rodríguez no desvela cómo han entrenado a Maite, su "salsa secreta", pero sí apunta a que se ha seguido el sistema RAG de recuperación de información, construyendo por encima de la tecnología desarrollada por ChatGPT, Gemini, Anthropic u otras grandes corporaciones.

En su propia web se publicita la herramienta como "la IA del mundo con mejor nota en el test de acceso a la judicatura".

El emprendedor detalla que, cuando empezaron, sometieron a "Maite" a un examen ante notario.

"Sabíamos que teníamos una buena IA, que habíamos creado un producto bueno, pero para validarlo cogimos uno de los exámenes más difíciles que hay en España dentro del sector legal y lo pasó ante notario", detalla.

El objetivo final es el ahorro de tiempo, la productividad Álex Rodríguez, CMO de Maite.ai

Como un aplicante, la IA respondió a las preguntas del test, sacando un 82 en su primera evaluación y un 99 en la última de ellas.

"Maite tiene mucho conocimiento, pero puede cometer errores", reconoce Rodríguez puntualizando que "las IAs no son infalibles. No hay una IA que no 'alucine', pero estamos trabajando para que esa alucinación sea la menor posible".

Maite, que lleva nombre de mujer, como tantas herramientas de IA o asistentes creados en los últimos años, sigue evolucionando.

Un par de años después de esta prueba, la herramienta se actualiza de manera diaria en base a boletines como el BOE y mediante parches periódicos que incluyen nuevas sentencias adquiridas al Cedoj.

"El objetivo final es el ahorro de tiempo, la productividad", subraya el gallego.

Maite.ai solamente opera en España, donde suma cerca de 3.200 clientes. A nivel internacional, ha sido adquirida recientemente por Doctrine, una IA jurídica francesa que está iniciando un proceso de integración para consolidarse como grupo.

A corto plazo, Álex Rodríguez espera ver cómo la herramienta se posiciona como la líder del sector. "Animo a la gente a probarla, siempre sabiendo la tecnología que es y los riesgos que tiene. Que la usen, pero siempre con responsabilidad", concluye.