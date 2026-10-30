Quincemil, R y Orange analizarán en A Coruña los retos digitales de las empresas gallegas

A Coruña acogerá el próximo jueves 12 de noviembre la jornada «Conectados y protegidos: los retos digitales de la empresa gallega», un encuentro impulsado por Quincemil, R y Orange para analizar cómo afrontar la transformación digital y qué decisiones tecnológicas marcarán el futuro de las compañías de la comunidad. La cita tendrá lugar en Nordés Club Empresarial, situado en el número 32 de la rúa Enrique Mariñas Romero, y contará con entrada gratuita, previa inscripción.

La jornada combinará una intervención sobre tecnología y competitividad con una mesa redonda en la que se pondrán en común los desafíos de la digitalización. El programa incluirá también un turno de preguntas para que los asistentes puedan trasladar sus dudas a los participantes.

La recepción comenzará a las 09:30 horas con un café de networking, un espacio para el encuentro entre los asistentes antes del inicio de las intervenciones. A las 10:00 horas tendrá lugar la bienvenida, a cargo de Alfredo Ramos, director de R y Orange, y Pablo Grandío, director de Quincemil.

Diez minutos después intervendrá José Antonio Rodríguez Argüello, consultor de Innovación y 5G de R y Orange Empresas, que analizará las decisiones tecnológicas que influirán en la capacidad de competir de las empresas gallegas durante los próximos años. A las 10:30 horas comenzará la mesa redonda dedicada a los desafíos de la transformación digital.

El público podrá plantear sus preguntas a partir de las 11:40 horas. El programa prevé el cierre y un vino español a las 12:00 horas, que permitirán continuar las conversaciones entre ponentes y asistentes. Las personas interesadas en acudir ya pueden reservar gratuitamente su plaza a través de Eventbrite.