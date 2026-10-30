R llevará el 5G a 27 municipios de Galicia: estos son los lugares que estrenarán cobertura móvil

Hay lugares de Galicia en los que todavía cuesta encontrar cobertura móvil. Especialmente en núcleos pequeños, apartados o de difícil acceso, donde la conexión sigue siendo una asignatura pendiente. Una situación que pretende cambiar el nuevo plan 5G "Redes muy rurales", impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y del que Galicia será la principal beneficiada.

El grupo Orange España, al que pertenece la operadora gallega R, ha resultado adjudicatario provisional del 70% del presupuesto de esta iniciativa, con una partida de 12,2 millones de euros. Gracias a este programa, 28 ubicaciones de 27 municipios gallegos de las cuatro provincias podrán contar con tecnología 5G, incluso en zonas donde actualmente no llega la cobertura móvil de ningún operador.

En total, Galicia concentrará el 30% de las actuaciones que Orange desarrollará en España dentro de este programa, cuyo objetivo es reducir la brecha digital y garantizar que vivir en el rural no suponga tener menos oportunidades de conexión que hacerlo en una ciudad.

La provincia de A Coruña será la que reúna más actuaciones, con núcleos de 16 municipios beneficiados. Se trata de A Baña, Arzúa, As Pontes de García Rodríguez, Cabana de Bergantiños, Cedeira, Cee, Coristanco, Dodro, Mazaricos, Melide, Monfero, Negreira, Outes, Trazo, Toques y Val do Dubra.

En Lugo, el despliegue llegará a cinco municipios: Folgoso do Courel, Vilalba, O Vicedo, Guntín y Triacastela. Otros cinco serán los beneficiados en Ourense: A Gudiña, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Rubiá y O Barco de Valdeorras. En Pontevedra, por su parte, la actuación se llevará a cabo en una ubicación del municipio de Rodeiro.

Resto de España

El programa "Redes muy rurales" fue convocado en julio por el Ministerio para llevar la tecnología 5G a zonas que, por su escasa población o por las dificultades de acceso, han quedado fuera de las redes de telefonía móvil.

En el conjunto de España, Orange construirá 82 nuevos emplazamientos, con una inversión total de 18,4 millones de euros, de los que 12,2 millones procederán de las ayudas públicas.

Esta iniciativa da continuidad a otros proyectos de extensión de cobertura en Galicia. De hecho, R completó este año el programa 5G "UNICO Rural Redes Activas", financiado con fondos europeos NextGenerationEU, con el que llevó esta tecnología a 245 municipios gallegos de menos de 10.000 habitantes.

infografía R

Según los datos facilitados por la compañía, el 97% de la población gallega ya dispone de cobertura 5G a través de Orange y R. La operadora prevé alcanzar una cobertura prácticamente total al cierre de este año.

El director de R y territorial de Orange en Galicia, Alfredo Ramos, ha destacado la importancia de que las administraciones y las compañías trabajen juntas para que cualquier persona pueda formarse, trabajar o emprender desde el rural en condiciones similares a las de las ciudades.

La compañía recuerda también su apuesta por mejorar la cobertura en el interior de los edificios, donde las características arquitectónicas o urbanísticas pueden dificultar la conexión, a través de su servicio 'cachocobertura R'.

Una nueva actuación con la que la operadora gallega busca seguir extendiendo la conectividad por todo el territorio, especialmente en aquellos lugares donde hasta ahora tener cobertura móvil no era algo garantizado.