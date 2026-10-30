Fundación Luckia analiza cómo la IA cambia el producto digital y pone al cliente en el centro

El análisis de cientos de opiniones de clientes, una especificación o un primer prototipo son tareas que antes llevaban semanas y que hoy pueden resolverse en horas. Este cambio plantea nuevos retos para el desarrollo de productos digitales y hace que comprender al cliente y decidir con criterio qué merece la pena construir cobre aún más importancia. Sobre este desafío tratará la conferencia presencial “Producto digital en la era de la IA: innovación centrada en el cliente”, que tendrá lugar el 5 de noviembre, de 19:00 a 20:30h, en Campus Luckia.

La sesión está dirigida a profesionales de producto, tecnología, diseño, datos, marketing y negocio digital, y a cualquier persona interesada en la innovación centrada en el cliente. No es necesario tener un perfil técnico para asistir.

Decidir pesa más

Como desarrollar un producto es cada vez más rápido y barato, actualmente la ventaja reside en entender bien al cliente y decidir con criterio qué merece la pena construir. Francisco Servia, Chief Product Officer (CPO) de Luckia, repasará cómo cambia cada fase del trabajo de producto: la ideación, el discovery (la investigación de lo que el cliente necesita de verdad), la definición, el prototipado, el desarrollo y las pruebas.

Personalización y agentes

La conferencia abordará cómo la IA aplicada permite adaptar la experiencia a cada usuario, y qué factores se deben tener en cuenta para hacer un buen uso de ella: privacidad, transparencia y un uso responsable. Servia explicará también en qué consiste el desarrollo agéntico, en el que agentes de IA planifican, ejecutan y comprueban tareas bajo la supervisión de las personas, además de cómo esto modifica el ritmo de trabajo de los equipos.

Otro de los bloques mostrará cómo los agentes empiezan a vigilar los datos en tiempo real, a explicar los cambios y a proponer qué hacer, junto a qué seguirá dependiendo de las personas en los equipos de producto.

Una demostración en directo

La sesión combinará contexto y ejemplos prácticos con una demostración: el recorrido completo desde una necesidad de cliente hasta un prototipo funcional, construido con agentes de IA en tiempo real durante la propia conferencia.

Datos de la conferencia

Fecha: 5 de noviembre de 2026

Horario: de 19:00 a 20:30 h

Lugar: Campus Luckia, A Coruña

Acceso: conferencia presencial. Las plazas son limitadas y la asistencia está sujeta a confirmación previa. Puedes inscribirte aquí.

Sobre Francisco Servia

Francisco Servia Fiuza es, desde septiembre de 2026, Chief Product Officer (CPO) de Luckia, donde dirige la organización de Producto. Antes fue VP de Producto en RavenPack, compañía especializada en soluciones de inteligencia artificial aplicadas a las finanzas y la banca de inversión. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Amazon, donde trabajó más de 12 años en las áreas Marketplace para vendedores, Amazon Fresh y Alexa.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en innovación y en liderazgo de productos y servicios digitales. Compagina su labor profesional con la docencia y la divulgación como conferenciante y profesor en escuelas de negocio como ISDI, IE y EOI. En la Fundación Luckia impartió en 2026 el Programa de Producto Digital: visión, estrategia y prototipado aplicado. Ha recibido, entre otros, los reconocimientos Ericsson Innova Award (2012) y Amazon Just Do It Award (2014).

Con esta conferencia Fundación Luckia quiere impulsar, una vez más, el conocimiento y la innovación, dos de los grandes motores del progreso, generando oportunidades de aprendizaje que contribuyan a construir una sociedad más preparada y conectada con el futuro.