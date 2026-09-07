La inteligencia artificial protagoniza una nueva edición de Raiola Marketing en A Coruña

Raiola Marketing Conference (RMC) regresa con una nueva edición a A Coruña el próximo 26 de septiembre en Palexco. El congreso citará a profesionales de dentro y fuera de Galicia y abordará aspectos como la inteligencia artificial, el SEO y el emprendimiento digital.

Entre los ponentes participarán Guille Bouzas, reconocido por Forbes como el Nº1 en Social Media Marketing, además de Brais Moure, ingeniero de software, desarrollador full-stack y divulgador conocido en redes como MoureDev; David Marchante, CEO del grupo Powerexplosive y fundador del Instituto de Rendimiento Empresarial, donde forma a empresarios en gestión y crecimiento de negocio; Anna Pavlyuk, CEO de TUMADRE Marketing y creadora de contenido con más de 120.000 seguidores; Hugo López, cofundador de LeadMadness y especialista en embudos de venta y estrategia digital; Alvar González, Account Manager en Hotmart y especialista en productos digitales; Miguel Florido, consultor de marketing digital y director de Marketing and Web; y David Bonilla, cofundador de Pétalo, autor de La Bonilista y especialista en comunidades tech y talento.

El programa se completa con mesas redondas sobre diversos temas.

La primera reunirá a cuatro referentes del posicionamiento SEO: Luis M. Villanueva, Co-Founder & CEO del Grupo Webpositer; MJ Cachón, consultora SEO estratégica y fundadora de la agencia LAIKA; Chuiso, experto en SEO y monetización online y creador de la comunidad TeamPlatino; y Olga Ortega, consultora SEO especializada en inteligencia artificial aplicada al posicionamiento.

El encuentro servirá para analizar la evolución del SEO, el impacto de la inteligencia artificial en las estrategias de posicionamiento y los principales retos a los que se enfrenta el sector.

La segunda mesa redonda estará centrada en el emprendimiento y contará con la participación de David Marchante (CEO del grupo Powerexplosive y fundador del Instituto de Rendimiento Empresarial), Alejandro Novás (Vivir de tu Pasión) y Ángel Pardo (Metapro Academy), tres emprendedores que han construido proyectos de referencia a partir de su marca personal.

Los expertos compartirán las claves para transformar una idea en un negocio sostenible, superar los desafíos del emprendimiento digital y aprovechar el potencial de la marca personal como palanca de crecimiento.

La conducción del evento correrá de nuevo a cargo de Benlly Hidalgo, consultor y formador en marketing digital especializado en psicomarketing y fundador de PostGradum University Education, junto con Álvaro Fontela, cofundador y CEO de Raiola Networks.

Las entradas VIP ya están agotadas pero todavía se pueden adquirir pases para la modalidad presencial y online a través de su web.