La industria de defensa de Galicia, protagonista en A Coruña en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia

El gran potencial de Galicia en la industria de defensa será uno de los temas protagonistas del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia que se celebra en A Coruña el 2 de octubre. En un mundo cada vez más convulso por las rivalidades geopolíticas, la comunidad gallega puede jugar un importante papel en la industria militar española.

La sexta charla del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG, al que puedes apuntarte siguiendo este enlace, tratará sobre el potencial de Galicia como "hub" de defensa, desde la construcción de barcos militares, algo que sucede en la ría de Ferrol desde hace décadas, hasta armamento y tecnologías más recientes, como los drones o la ciberdefensa.

La charla tendrá lugar a alrededor de las 12:50 horas del y en ella participarán Carlos Blanco Seijo,

director de I+D+i de Navantia, que recientemente ha botado en Ferrol la primera fragata de la clase F-110, y Enrique Ventas García, UAS Global Growth Manager del Centro Tecnológico ITG, la persona responsable de la parte de drones. Cabe destacar que el Centro Tecnológico ITG está desarrollando drones en A Coruña, concretamente en la Cidade das TIC. La charla estará moderada por Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil.

El foro tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña. La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace.

Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica

El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 30 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.

La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace. Además, los que no puedan acudir podrán ver la grabación de las charlas posteriormente en el canal de YouTube de Quincemil.