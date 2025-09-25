Las tecnologías cuánticas, protagonistas en A Coruña en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia

IonQ, Rigetti Computing, D-Wave o Sealsq son nombres que hace meses no significaban nada y ahora sus acciones están efervesciendo en la bolsa americana. Los gurús han dicho que la computación cuántica es la siguiente revolución, y algo que parece tan lejano ya tiene una fuerte presencia en Galicia.

En el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG, al que puedes apuntarte siguiendo este enlace, se hablará de los desarrollos de computación cuántica en Galicia, presentes en el CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia), en universidades, centros tecnológicos y empresas privadas.

La tercera charla del foro, que tendrá lugar en torno a las 10:55 de la mañana, tratará sobre cómo se está experimentando con tecnologías cuánticas en Galicia. Para ello contaremos con Javier Más Solé, investigador del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), y con Gonzalo Blázquez Gil, Quantum Tech Manager del Centro Tecnológico ITG. La conversación estará moderada por Josefina Alonso Nocelo, directora de operaciones de DIHGIGAL.

El foro tendrá lugar en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña. La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace.

Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica

El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 25 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.

La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace. Además, los que no puedan acudir podrán ver la grabación de las charlas posteriormente en el canal de YouTube de Quincemil.