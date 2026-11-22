Virginia Pozo, la gallega que convirtió Coosy en una de las marcas de moda más influyentes: "Mi abuela me enseñó el valor de la elegancia"

Coosy es una marca referente para invitadas. Y detrás de esta firma de moda femenina está una diseñadora gallega, Virginia Pozo. Su pasión por la moda y el hecho de que esta la rodeara durante toda su infancia - su madre tenía varias tiendas - la llevó a abandonar su carrera profesional en el sector bancario, al que había llegado tras estudiar Derecho.

En 2011, en su Pontevedra natal, Virginia hizo de su hobby un sólido proyecto empresarial. Dejó su trabajo en la banca y montó una pequeña tienda multimarca online que pronto dio paso a una firma de moda con presencia nacional e internacional, con casi 800.000 seguidores en Instagram.

Tamara Falcó, Paula Echevarría o Carmen Lomana son solo algunas de las mujeres más famosas que han lucido ropa de Coosy. Especializado en moda de invitada y eventos, esta firma gallega comenzó trabajando con un taller formado por un matrimonio y hoy da empleo a un gran número de personas. El futuro de Coosy pasa por seguir creciendo sin perder su esencia. "El alma y el corazón son dos de nuestros pilares y quiero llevarlos a lo más alto", nos cuenta Virginia Pozo.

Para quienes todavía no te conocen, ¿quién es Virginia Pozo y cómo te definirías más allá de tu faceta como empresaria?

Soy la fundadora y directora creativa de Coosy. Me defino como una mujer polivalente, muy positiva, emprendedora y con mucha fuerza.

Creciste muy vinculada al mundo de la moda gracias a tu madre. ¿Fue ella quien despertó en ti esa pasión?

Mi madre tenía tiendas y me encantaba pasar allí los veranos y las vacaciones, especialmente en la parte de arriba, donde estaba el taller. Me fascinaba observar el trabajo de la modista que tenía allí, que era como la directora de la tienda. Ella fue quien realmente despertó mi pasión y me enseñó. También me encantaba ver la parte de abajo, donde estaba mi madre con la venta al público. Todo aquel entorno me fascinaba.

Sin embargo, estudiaste Derecho y comenzaste trabajando en el sector bancario.

Estudié Derecho y después Ciencias del Trabajo, lo que hoy conocemos como Recursos Humanos. Y sí, trabajé en banca. Pertenezco a una generación en la que no estaba bien visto estudiar Diseño: se consideraba que había que cursar una carrera más seria. A mí me habría encantado estudiar esa disciplina, pero la formación que recibí fue fenomenal y me ha resultado muy útil.

¿Qué te llevó a cambiar de rumbo?

Tuve la buena o mala suerte, nunca se sabe, de entrar en el sector bancario en un momento de mucha crisis, en el que el ambiente laboral no era el mejor. Soy una persona creativa y creo que cualquiera que tenga esa inquietud me entenderá cuando digo que cuesta pasar ocho horas sentada delante de un ordenador, sin levantarse y poniendo demandas. No me gustaba y, al final, empecé con esto como un hobby que terminó convirtiéndose en mi trabajo.

Empezaste en 2011 con una pequeña tienda multimarca online en Pontevedra. ¿Cómo surgió la idea y qué te impulsó a emprender?

Surgió un poco como un hobby. No me sentía realizada en mi trabajo y quería hacer algo que realmente me llenase. Empecé con una tienda online porque era la opción más económica y me permitía compaginar ambas actividades: seguir trabajando y tener mi propio negocio. Al final, llegó el momento de tomar una decisión.

Comenzaste en Pontevedra, tu ciudad. Tienes un vínculo especial con ella

Los gallegos somos muy gallegos y a mí me encanta ser de Galicia y de Pontevedra. Obviamente, tengo un vínculo muy especial. La empresa también es gallega, ya que tiene su sede fiscal y social en Galicia.

"La moda es un sector en el que lo que hacías hace diez años ya no te sirve, ni siquiera lo que hacías el año pasado. Tampoco sabes si lo que funciona hoy lo hará en el futuro" Descripción del sumario...

En 2012 lanzaste tu primera colección propia, fabricada en España. ¿Cuándo te diste cuenta de que Coosy podía convertirse en algo mucho más grande?

Precisamente, me he hecho esa pregunta hace un rato. Siempre creo que podemos llegar más lejos. Habrá gente que me vea como una empresa grande, pero, si me comparo con otras compañías, me veo pequeña. Todo depende del punto de vista desde el que lo mires. No pienso tanto en hasta dónde vamos a llegar, sino en avanzar paso a paso. El crecimiento viene después.

¿Cuál dirías que ha sido el momento más importante en la evolución de la empresa?

Ha habido muchos momentos importantes. La pandemia, como a todos, nos cambió y nos situó ante un panorama en el que teníamos que decidir si cerrar o seguir. Cuando decidí continuar, tuve claro que debíamos hacerlo, pero cambiando las reglas del juego. Creo que esa fue una de las claves de nuestro éxito. Otro momento importante llegó hace dos años y medio, cuando pasé a dedicarme al cien por cien a la compañía. Antes tenía otra empresa, que finalmente vendí para centrarme exclusivamente en Coosy.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como fundadora? ¿Ha habido momentos en los que hayas dudado de la decisión que tomaste?

Ha habido muchos retos. Las barreras financieras son muy importantes, especialmente cuando emprendes siendo mujer y joven. Cuando empecé tenía 27 años y esa fue una de las dificultades más grandes que encontré: conseguir que creyeran en tu proyecto y que te financiaran. También las distintas crisis que hemos vivido en nuestro país me han hecho crecer, caer y volver a levantarme. Y está el reto de reinventarse constantemente. La moda es un sector en el que lo que hacías hace diez años ya no te sirve, ni siquiera lo que hacías el año pasado. Tampoco sabes si lo que funciona hoy lo hará en el futuro. Estar en constante cambio es el mayor desafío, especialmente para quienes trabajamos en este sector.

Hablabas de las dificultades añadidas que encuentran las mujeres a la hora de emprender. ¿Lo has notado en tu propia experiencia?

Sí, las barreras financieras son mayores cuando eres mujer. Eso es cierto. Además, tengo una cara que aparenta menos edad, así que al principio costaba que confiaran en mi proyecto. Ven la ilusión, pero al final tienen que hablar los números, y eso es lo que te da credibilidad y experiencia.

¿Qué mujeres han sido referentes para ti y qué has aprendido de ellas?

Para mí, hay referentes de todo tipo. Siempre digo que visto mujeres independientemente de sus ideologías o circunstancias. Mis principales referentes son mis clientas. También me gusta pensar en mi abuela: una mujer que cuidaba su casa y la mantenía impecable, con un gran gusto por la belleza y por los detalles. Me enseñó el valor de la elegancia, de tenerlo todo cuidado y de vestirse bien para las ocasiones especiales. En mi familia somos muchas mujeres, así que también tengo referentes en mis antepasadas. Pero, sobre todo, me inspiran mis clientas.

Coosy ha conseguido crecer manteniendo sus raíces y apostando por la producción nacional. ¿Qué importancia tiene para ti conservar esa esencia?

Empecé así y considero que debemos seguir por ese camino. Los talleres han crecido con nosotros. Siempre cuento que comencé trabajando con un taller formado por un matrimonio y que hoy hay muchas personas trabajando allí. Venían de una crisis, se habían descapitalizado y decidieron seguir adelante apostando por nuestro proyecto. Hoy somos muchas personas trabajando juntas. Los talleres de proximidad son un valor añadido para la marca. Es cierto que hay cosas que no podemos fabricar aquí, como determinados bordados o prendas con lentejuelas, porque no contamos con esa especialización o no podemos hacerlo a un precio competitivo. Aun así, intento que entre el 70% y el 80 % de nuestra producción se fabrique en España.

¿Qué proyectos y retos tienes por delante? ¿Cómo imaginas Coosy dentro de cinco años?

Imagino una empresa que sigue creciendo, pero siempre buscando la rentabilidad. Quiero que nuestros valores se mantengan firmes. No me gustaría desvirtuar la marca, sino todo lo contrario: que su ADN permanezca intacto. El alma, vida y corazón que son nuestros tres pilares y quiero llevarlos a lo más alto.

Si pudieras volver a aquella Virginia que comenzó en 2011, ¿qué consejo le darías?

Le diría que trabaje y que confíe en su intuición. También que se rodee de un gran equipo humano, porque, al final, las empresas son las personas que hay detrás.

"Puedes llevar una prenda de Coosy de hace cinco años y seguir estando a la moda. Creo que ahí está parte del éxito del diseño" Descripción del sumario...

Eres una mujer emprendedora y comenzaste siendo muy joven. ¿Qué mensaje transmitirías a otras mujeres, especialmente a las más jóvenes, que tienen una idea o un sueño y todavía no se atreven a dar el paso?

Hay que atreverse y salir de la zona de confort, pero también tener seguridad en lo que quieres hacer. Aunque te equivoques, tienes que seguir adelante y no tener miedo. Es importante confiar en la intuición y trabajar, porque el trabajo es la base de todo.

También quiero insistir en la importancia de rodearse de un buen equipo y de buena gente. Yo a veces he cometido el error de asesorarme con personas cercanas por el simple hecho de que eran amigos o conocidos. Es fundamental buscar profesionales que crean en el proyecto y se impliquen en él como si fuera suyo.

Coosy se ha asociado con la moda de invitada a precios más asequibles que los de otras firmas. ¿Cómo valoras esa percepción?

Siempre digo que no somos una marca low cost, porque todo depende de la persona y de su capacidad económica. Lo que para alguien puede resultar barato, a otra persona le puede parecer caro. Lo importante es que la ropa tenga calidad, ilusione a quien la lleva y permita disfrutar de cada prenda. No me gusta hablar de moda low cost, porque no lo somos, pero tampoco somos una marca de lujo. Creo que somos una firma aspiracional. Y, sobre todo, lo importante no es cuánto te gastas, sino cuántas veces puedes ponerte una prenda. Ese debería ser el mensaje: no comprar ropa para utilizarla una sola vez.

Eres la fundadora y directora creativa. ¿En qué te inspiras para crear diseños tan diferentes e innovadores en cada temporada?

Creamos una cantidad enorme de diseños para el tipo de compañía que somos. Siempre digo que me inspiro en la calle y en nuestras clientas. También sigo las tendencias, pero no las incorporo sin más a nuestra identidad. Puedes llevar una prenda de Coosy de hace cinco años y seguir estando a la moda. Creo que ahí está parte del éxito del diseño: en crear prendas que puedas utilizar a lo largo del tiempo y con las que sigas sintiéndote actual.