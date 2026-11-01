Idoia Cuesta, la bióloga que encontró su camino en la cestería gallega y conquistó a Loewe: "No existe una fórmula mágica para tener éxito"

Lo suyo era la investigación marina pero, haciendo un doctorado en Lugo, descubrió que su gran pasión era la artesanía. En concreto la cestería. Idoia Cuesta es hoy una de las artesanas contemporáneas más premiadas de España. Nacida en el País Vasco, hace más de dos décadas que Idoia reside en Outeiro de Rei, en Lugo, donde en su taller elabora creaciones para firmas tan reputadas como Loewe.

Ella empezó "por casualidad" con la cestería. "Hice un curso y mi cabeza hizo clic. Supe que eso era lo mío". Y desde entonces no ha dejado de trabajar "pico y pala", porque "no hay una fórmula secreta para tener éxito". El éxito, dice, está en el trabajo del día a día. Y su esfuerzo, sin duda, ha sido reconocido con diferentes premios nacionales.

Ahora esta artesana da un paso más y busca conquistar Japón con su primera exposición individual, 'Kiri'.Un paso que, como ella misma cuenta a Quincemil, será un antes y un después en su carrera.

Eres de origen vasco, tienes formación en Biología y llevas más de dos décadas desarrollando tu trabajo en Outeiro de Rei, en Lugo. ¿Cómo llegaste hasta allí y cómo pasaste de la biología a la artesanía?

Hace años vine a Lugo para hacer el doctorado y descubrí el Centro de Artesanía e Deseño de Lugo, donde empecé a formarme en distintas técnicas textiles, como el bajo lizo y el alto lizo. Después de realizar varios cursos de formación, obtuve mi primera carta de artesana. Un día, por casualidad, hice un curso de cestería y ahí mi cabeza hizo clic. Pensé: "Vale, esto es lo mío". A partir de ahí decidí seguir formándome en cestería. Llegó un momento en el que sentí que la universidad ya no me aportaba lo que esperaba. Mi idea inicial era convertirme en investigadora marina y dedicarme a la investigación, pero me costó tomar la decisión de cambiar de rumbo. Finalmente, monté mi taller en Outeiro de Rei, donde resido actualmente. Así comenzó mi andadura profesional, en 2003.

"Quizá el hecho de venir de fuera me permitió observar esas tradiciones desde otra perspectiva, experimentar con nuevos materiales y crear nuevas formas de tejer y de hacer cestería" Descripción del sumario...

Has contribuido a renovar la artesanía gallega. ¿Cómo fue ese proceso de acercamiento a las tradiciones y técnicas artesanales de Galicia, teniendo en cuenta que no naciste aquí?

Creo que ahí influyó mucho mi mentalidad investigadora y mi curiosidad por aprender el mayor número posible de técnicas tradicionales de cestería gallega. A través de cursos y visitas, fui conociendo a personas que todavía elaboraban cestos en las aldeas. Siempre he tenido esa curiosidad innata por saber cómo se hacen las cosas y qué fibras vegetales se utilizan. De ese proceso surgió también la posibilidad de publicar una guía sobre las plantas textiles de Galicia. Toda esa investigación me llevó a formarme en técnicas tradicionales y, posteriormente, a aplicar una mirada diferente. Quizá el hecho de venir de fuera me permitió observar esas tradiciones desde otra perspectiva, experimentar con nuevos materiales y crear nuevas formas de tejer y de hacer cestería.

En 2014 recibiste el Premio Nacional de Artesanía y, desde entonces, has cosechado numerosos reconocimientos. Además, colaboras con Loewe desde 2011. ¿Cómo llegaron estas oportunidades y qué han supuesto para tu trayectoria?

Creo que detrás de todo esto hay mucho trabajo. Siempre digo que lo importante es perseverar, sentir pasión por el oficio y trabajar cada día. Cuando doy conferencias, suelo resumirlo en una expresión: "Pico y pala". Hay que estar ahí, trabajando constantemente. Los premios son un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo realizado, pero siempre les digo a los jóvenes que también hay que currárselos. La oportunidad de trabajar con Loewe surgió hace muchos años, cuando participé en una feria en París con la Fundación de Artesanía y Diseño, que impulsaba proyectos de internacionalización para llevar la artesanía gallega a Europa. Fue una oportunidad para que alguien conociera mi trabajo, lo valorase y, posteriormente, Loewe se pusiera en contacto conmigo para desarrollar una colección. Desde 2011 ha llovido mucho, pero seguimos trabajando juntos. Estoy encantada de que esta colaboración continúe.

"Lo que nos sigue faltando a muchas mujeres es confianza para convertirnos en empresarias, gestionar negocios y adquirir la formación necesaria para sacar adelante nuestras empresas" Descripción del sumario...

Históricamente, la artesanía ha estado muy vinculada a saberes transmitidos por mujeres, aunque no siempre han tenido la visibilidad que merecían. ¿Crees que esa falta de reconocimiento sigue existiendo o ha cambiado la situación?

Creo que actualmente el sector artesano está bastante equilibrado. No tengo datos concretos, aunque quizá algún día me anime a investigarlo, pero diría que incluso hay más talleres artesanos dirigidos por mujeres que por hombres. Lo que nos sigue faltando a muchas mujeres es confianza para convertirnos en empresarias, gestionar negocios y adquirir la formación necesaria para sacar adelante nuestras empresas. Sin embargo, creo que la situación está cambiando. Por lo menos, es lo que veo en los círculos en los que me muevo: cada vez hay más mujeres empresarias, no solo en la artesanía, sino también en otros sectores del medio rural, como la ganadería y la agricultura. Estamos viviendo un cambio importante, especialmente gracias a las nuevas generaciones, que vienen mucho más preparadas.

¿Qué dificultades siguen afrontando las mujeres que quieren vivir de la artesanía y de otros sectores vinculados al medio rural?

Las dificultades son, sobre todo, económicas. Además, las mujeres seguimos asumiendo gran parte de las tareas de cuidados. Necesitamos una red de servicios que no exista únicamente en las ciudades, sino también en el medio rural, donde vivo. Hacen falta guarderías, transporte, accesibilidad y muchas otras cosas. Todavía no nos sentimos suficientemente acompañadas en este proceso. Hay que seguir luchando y reivindicando que podamos ser realmente iguales, tanto en la ciudad como en el rural, independientemente del puesto de trabajo que ocupemos o de que dirijamos una empresa. Tenemos que disponer de los mismos derechos y oportunidades. Es una reivindicación histórica que sigue siendo necesaria.

2026 está siendo un año especialmente importante para ti. Has participado en la Bienal de Artesanía Contemporánea de Venecia, has realizado una residencia artística en Guimarães y has recibido el reconocimiento a la Mejor Artesana de Vanguardia del Círculo Fortuny. ¿Cómo estás viviendo este momento de tu carrera?

La verdad es que estoy continuamente sorprendiéndome. A veces me da miedo soñar, aunque siempre sueño a lo grande. Hace dos años pensaba que me apetecería desarrollar una faceta más artística con mis piezas. Era un sueño y, de repente, se ha cumplido. Ahora trabajo con galerías de arte, expongo en distintos espacios y algunas de mis piezas se encuentran en colecciones y exposiciones en Madrid. También he tenido la oportunidad de viajar a Guimarães, donde han seleccionado una obra mía para una exposición de artesanía contemporánea. Todo está sucediendo muy deprisa y es emocionante. Otro sueño que se va a cumplir es poder llevar mi trabajo a Japón, con una exposición en Tokio, en el Instituto Cervantes. Hace unos años jamás me habría imaginado llegar hasta aquí. Ahora voy planteándome nuevos proyectos y, poco a poco, se van haciendo realidad. A veces siento que hay una varita mágica que me pregunta qué deseo quiero cumplir. Suena a cuento, pero en ocasiones me pasa eso: me detengo y pienso "¿qué está pasando?". Después, todo el mundo me recuerda que detrás hay mucho trabajo, y tiene razón. La suerte también se trabaja.

El 10 de noviembre inauguras tu primera exposición individual en Japón. ¿Qué significa este proyecto para ti y qué conexión existe entre la niebla gallega y la cultura japonesa?

Japón siempre ha sido uno de los países que más me han inspirado, sobre todo por la importancia que conceden a la artesanía. Me interesa cómo valoran las piezas, la inteligencia artesanal que hay detrás de ellas y el respeto que muestran por su cultura y por los maestros artesanos. Por eso, tener la oportunidad de exponer allí es muy especial. Al principio me daba cierto miedo pensar que mis obras quizá no se entendiesen en Japón, pero creo que presentamos una propuesta muy bonita, que conecta paisajes naturales con materiales y técnicas de mi entorno. Las piezas evocan la niebla de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño y están elaboradas con fibras vegetales y otros materiales, como láminas de castaño y lana gallega fieltrada. Creo que puede existir una conexión con el público japonés porque son obras auténticas, creadas desde un taller artesano y creativo, con una mirada propia. Esa autenticidad es precisamente uno de los valores que más se aprecian hoy en el mundo de la creación.

Volvamos a 2003, cuando pusiste en marcha tu taller en Outeiro de Rei. ¿Cómo recuerdas aquellos inicios? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades? ¿Hubo algún momento en el que pensaste en abandonar?

Los comienzos siempre son duros y no existe una fórmula mágica ni una serie de pasos que garanticen el éxito. Cuando inicias un camino, te encuentras con altibajos: tropiezas, te caes, te levantas y, a veces, incluso quieres abandonar. A mí también me pasó. Hubo un momento en el que pensé: "Qué duro es esto, no voy a poder vivir de la artesanía". Como soy bióloga, llegué a plantearme presentarme a las oposiciones para ser profesora de Biología. Esos miedos aparecen y te hacen dudar. Al final, volví a lo que comentaba antes: la perseverancia, el trabajo diario, el "pico y pala". Siempre lo relaciono con los ciclos naturales y el cultivo de la tierra. Primero hay que prepararla, labrarla y abonarla. Después se siembra la semilla, se riega y se cuida para que la planta crezca y dé sus frutos. Creo que eso es lo que me ha pasado a mí. Ahora estoy recogiendo los frutos de toda esta trayectoria, pero al principio fue duro. En ese proceso también hay sequías, plagas y épocas difíciles. No es un camino lineal. Además, no es lo mismo emprender ahora que cuando yo empecé en 2003. Hoy existen muchas más herramientas, formación en emprendimiento, planes de empresa y recursos tecnológicos, incluida la inteligencia artificial. Cuando yo empecé, no tenía ni idea de muchas de estas cuestiones. Creo que los jóvenes llegan ahora mucho más preparados y disponen de más herramientas, aunque emprender sigue siendo difícil.

"frente a la inteligencia artificial, va a venir la inteligencia artesanal: volver a trabajar con las manos y recuperar el valor de los oficios" Descripción del sumario...

¿Qué consejo darías a los jóvenes que quieren emprender, especialmente a quienes desean dedicarse a la artesanía?

Les diría que pierdan el miedo. Ese primer paso produce vértigo, porque parece un salto al vacío, pero hay que atreverse a darlo. No pasa nada por fracasar. Lo importante es intentarlo. Si tienes un sueño, debes hacer todo lo posible por cumplirlo y, si finalmente no sale como esperabas, tampoco pasa nada. La experiencia será un aprendizaje más en tu vida. En Estados Unidos existe una cultura del emprendimiento en la que cambiar de negocio o de trabajo se ve como algo natural. Aquí seguimos aferrándonos muchas veces a la estabilidad. Sin embargo, también puede ser enriquecedor cambiar, probar cosas nuevas y mejorar. No deberíamos tener tanto miedo a empezar de nuevo.

Después de más de dos décadas de trayectoria y de haber llevado tu trabajo a escenarios internacionales, ¿qué te queda por hacer?

A veces me pregunto si se me están acabando los sueños, pero creo que no. Ahora mismo estoy desarrollando tres líneas de trabajo. Por un lado, están mis colecciones; por otro, mi faceta más artística y, además, estoy abriendo un camino importante relacionado con la formación. Estamos trabajando en un curso de cestería a través de la Fundación Artesanía de Galicia, dentro del programa Aprendiendo de la Tradición. Es una iniciativa destinada a favorecer el relevo generacional. Es un honor poder coordinar este programa formativo y contribuir a que haya jóvenes interesados en aprender cestería y mantener vivo este oficio. También estamos trabajando en un proyecto con los ministerios de Cultura y Educación para impulsar una formación reglada en los oficios artesanos. Es una reivindicación histórica del sector. En otros países, una persona joven que quiere ser cestera puede acudir a una escuela, formarse durante uno o dos años, obtener un título oficial y salir preparada para ejercer. En España todavía no existe esa posibilidad para muchos oficios, aunque sí hay formación reglada en disciplinas como la cerámica. Falta formación oficial para numerosas especialidades artesanas que corren el riesgo de perderse. Por eso estamos trabajando para intentar cambiar esta situación. Me gustaría contribuir a crear ese legado y ofrecer a las nuevas generaciones más opciones para aprender y desarrollar una carrera profesional. Creo que, frente a la inteligencia artificial, va a venir la inteligencia artesanal: volver a trabajar con las manos y recuperar el valor de los oficios. Con los medios de los que disponemos hoy, puede abrirse un futuro muy interesante para los jóvenes.

¿Cómo te gustaría que evolucionase la artesanía en los próximos años? ¿El camino pasa por la formación y por la incorporación de nuevas herramientas?

Creo que sí. Precisamente ahora estoy participando fuera de Galicia en un curso de formación en el que trabajo como mentora. Estamos ayudando a artesanos a aplicar técnicas de diseño para mejorar sus procesos de producción, desarrollar colecciones y trabajar aspectos como el packaging y la creación de productos con mayor valor añadido. Creo que hay un gran futuro para las nuevas generaciones. La combinación de artesanía y metodologías de diseño es un camino que debemos seguir para mejorar los procesos y desarrollar nuevas posibilidades creativas. Podemos avanzar hacia un futuro más prometedor del que yo imaginaba cuando empecé. Los tiempos están cambiando muy deprisa y ahora disponemos de numerosas herramientas tecnológicas que pueden ayudarnos. La tecnología debe entenderse como una herramienta al servicio de la artesanía. Por ejemplo, las impresoras 3D permiten fabricar moldes sobre los que después podemos tejer y experimentar con nuevas formas. Cuando empecé, jamás habría imaginado que podríamos utilizar esta tecnología de esa manera. Es uno de los cambios que también están revolucionando el mundo de la artesanía. Creo que el futuro pasa por combinar los conocimientos tradicionales con el diseño, la innovación y las nuevas tecnologías, sin perder la esencia del trabajo artesanal.