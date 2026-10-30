Científicas, empresarias, directivas, artistas y deportistas representan a Galicia en la XIV edición de la iniciativa impulsada por Magas. Las votaciones están abiertas hasta el 27 de diciembre.

Más que nunca: Estas son las 79 candidatas gallegas a «Las Top 100 Mujeres Líderes» de España

Galicia vuelve a tener una amplia representación, más que nunca, entre las candidatas a «Las Top 100 Mujeres Líderes» de España. Un total de 79 mujeres gallegas o vinculadas a la comunidad aspiran a formar parte de este reconocimiento, que reúne trayectorias destacadas en ámbitos como la investigación, la empresa, la cultura, la política, la comunicación y el deporte.

La iniciativa impulsada por Magas, de EL ESPAÑOL celebra su decimocuarta edición con el objetivo de dar visibilidad al talento femenino y ofrecer referentes en diferentes sectores profesionales. Las votaciones se abrieron el pasado 26 de octubre, coincidiendo con un acto celebrado en el Corral de Comedias de Almagro, y están previstas hasta el 27 de diciembre de 2026.

Entre las nominadas figuran nombres como Luz Casal, Rosa Carabel, Susana Rodríguez Gacio, Teresa Abelleira o Inés Rey, junto a investigadoras, emprendedoras y responsables de empresas e instituciones cuya actividad se desarrolla tanto en Galicia como fuera de sus fronteras.

Las candidaturas se distribuyen en diez categorías y una sección adicional, Top 10 Exterior, dedicada a las profesionales con trayectoria internacional. La representación gallega incluye desde la inteligencia artificial y la biomedicina hasta la industria, la producción audiovisual, la inclusión social y el deporte de élite.

Cómo votar a las candidatas

Para participar es necesario registrarse con un correo electrónico en la web de Magas. Cada persona registrada puede votar una sola vez a cada candidata. Las cinco aspirantes con más apoyos de cada categoría pasarán a una deliberación del jurado, que elegirá a una de ellas en una reunión a puerta cerrada y ante notario.

Estas son las 79 candidatas gallegas, agrupadas por categorías. Cada nombre enlaza con su ficha, donde se puede ampliar la información sobre su trayectoria y votar.

Top 10 Exterior

Sonia Villapol . Neurocientífica nacida en A Pastoriza y profesora de Neurocirugía en Houston Methodist. Investiga el daño cerebral, las enfermedades neurodegenerativas y la relación entre el cerebro y la microbiota intestinal.

. Neurocientífica nacida en A Pastoriza y profesora de Neurocirugía en Houston Methodist. Investiga el daño cerebral, las enfermedades neurodegenerativas y la relación entre el cerebro y la microbiota intestinal. Ángela de la Cruz . Artista coruñesa afincada en Londres cuya obra explora los límites entre pintura y escultura. Fue nominada al Premio Turner y recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2017.

. Artista coruñesa afincada en Londres cuya obra explora los límites entre pintura y escultura. Fue nominada al Premio Turner y recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2017. Ana Cebreiro Gómez. Economista sénior del Fondo Monetario Internacional y académica de la Real Academia Galega de Ciencias. Especialista en política tributaria, ha trabajado también en el Banco Mundial y la OCDE.

Académicas e investigadoras

Cristina Varela . Cirujana oncoplástica de mama en el Hospital San Rafael de A Coruña. Es la creadora de Nupple, un implante pensado para completar la reconstrucción mamaria tras una mastectomía.

. Cirujana oncoplástica de mama en el Hospital San Rafael de A Coruña. Es la creadora de Nupple, un implante pensado para completar la reconstrucción mamaria tras una mastectomía. María Brión . Coordinadora de Xenoma Galicia y del grupo de Genética Cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Trabaja en la aplicación clínica de la genética y las enfermedades hereditarias.

. Coordinadora de Xenoma Galicia y del grupo de Genética Cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Trabaja en la aplicación clínica de la genética y las enfermedades hereditarias. Elena Neira . Profesora e investigadora especializada en distribución audiovisual y plataformas digitales. Analiza el impacto del streaming, la transformación de las audiencias y la influencia de la inteligencia artificial.

. Profesora e investigadora especializada en distribución audiovisual y plataformas digitales. Analiza el impacto del streaming, la transformación de las audiencias y la influencia de la inteligencia artificial. Minia Manteiga Outeiro . Catedrática de Astronomía y Astrofísica de la Universidade da Coruña y académica de la Real Academia Galega de Ciencias. Participa en la misión Gaia y en el análisis de sus datos.

. Catedrática de Astronomía y Astrofísica de la Universidade da Coruña y académica de la Real Academia Galega de Ciencias. Participa en la misión Gaia y en el análisis de sus datos. Verónica Bolón Canedo . Profesora e investigadora de la Universidade da Coruña especializada en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Aplica estas tecnologías a distintos ámbitos y promueve las vocaciones científicas entre las niñas.

. Profesora e investigadora de la Universidade da Coruña especializada en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Aplica estas tecnologías a distintos ámbitos y promueve las vocaciones científicas entre las niñas. África González Fernández . Catedrática de Inmunología de la Universidade de Vigo e investigadora del CINBIO. Su trabajo abarca la respuesta inmunitaria, las vacunas, la nanomedicina y la inmunoterapia contra el cáncer.

. Catedrática de Inmunología de la Universidade de Vigo e investigadora del CINBIO. Su trabajo abarca la respuesta inmunitaria, las vacunas, la nanomedicina y la inmunoterapia contra el cáncer. María Novo Villaverde . Catedrática emérita de la UNED y pionera de la educación ambiental en España. Su trayectoria conecta formación, sostenibilidad y cultura a través de la investigación, la divulgación y distintas iniciativas sociales.

. Catedrática emérita de la UNED y pionera de la educación ambiental en España. Su trayectoria conecta formación, sostenibilidad y cultura a través de la investigación, la divulgación y distintas iniciativas sociales. Ana Freire . Ingeniera y doctora en Informática, vicedecana de Impacto Social e Innovación Académica de la UPF Barcelona School of Management. Lidera STOP, un proyecto que aplica inteligencia artificial al estudio de la salud mental.

. Ingeniera y doctora en Informática, vicedecana de Impacto Social e Innovación Académica de la UPF Barcelona School of Management. Lidera STOP, un proyecto que aplica inteligencia artificial al estudio de la salud mental. Amparo Alonso Betanzos. Catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidade da Coruña y coordinadora del grupo LIDIA. Investiga una inteligencia artificial responsable, explicable y sostenible.

Ejecutivas, consejeras y CEOs

María Montalvo . Abogada y presidenta de Freire Hermanos, empresa origen del grupo Megasa. Representa a la tercera generación familiar en la dirección de este grupo siderúrgico de raíces gallegas.

. Abogada y presidenta de Freire Hermanos, empresa origen del grupo Megasa. Representa a la tercera generación familiar en la dirección de este grupo siderúrgico de raíces gallegas. Rosa Carabel . CEO de Eroski y presidenta de Vegalsa-Eroski. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en distribución y lidera la transformación financiera, comercial y digital del grupo cooperativo.

. CEO de Eroski y presidenta de Vegalsa-Eroski. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en distribución y lidera la transformación financiera, comercial y digital del grupo cooperativo. Mafalda Soto. Farmacéutica y emprendedora social, impulsa UMOA Cosmetics y Beyond Suncare. Sus proyectos combinan cosmética e investigación con la prevención del cáncer de piel en personas con albinismo en África.

Cultura y artes escénicas

Teresa Fernández Valdés . Productora y fundadora de Te espero en Marte, cofundó Bambú Producciones y ha impulsado series como Velvet, Las chicas del cable y Fariña.

. Productora y fundadora de Te espero en Marte, cofundó Bambú Producciones y ha impulsado series como Velvet, Las chicas del cable y Fariña. Luz Casal . Cantante con más de cuatro décadas de trayectoria y una amplia proyección internacional. Su carrera ha sido reconocida, entre otras distinciones, con el Premio Nacional de las Músicas Actuales.

. Cantante con más de cuatro décadas de trayectoria y una amplia proyección internacional. Su carrera ha sido reconocida, entre otras distinciones, con el Premio Nacional de las Músicas Actuales. Elena Ochoa . Fundadora de Ivorypress, desarrolla su actividad como editora, galerista y comisaria de arte contemporáneo, con proyectos que conectan la creación artística, la fotografía y la arquitectura.

. Fundadora de Ivorypress, desarrolla su actividad como editora, galerista y comisaria de arte contemporáneo, con proyectos que conectan la creación artística, la fotografía y la arquitectura. Gema R. Neira . Guionista, productora ejecutiva y directora de Desarrollo de Bambú Producciones. Es cocreadora de series como Gran Hotel, Velvet, Las chicas del cable y Fariña.

. Guionista, productora ejecutiva y directora de Desarrollo de Bambú Producciones. Es cocreadora de series como Gran Hotel, Velvet, Las chicas del cable y Fariña. Nerea Barros. Actriz ganadora del Goya a mejor actriz revelación por La isla mínima. Ha protagonizado La novia gitana y ampliado su trayectoria hacia la dirección con Memoria.

Directivas

Mónica Rey Amado . CEO de Atento EMEA, desarrolla su trayectoria en la dirección y transformación empresarial, con experiencia en compañías internacionales como General Electric, McKinsey y el Grupo Prisa.

. CEO de Atento EMEA, desarrolla su trayectoria en la dirección y transformación empresarial, con experiencia en compañías internacionales como General Electric, McKinsey y el Grupo Prisa. María Couto Alonso . CEO de XEAL, impulsa la modernización de la compañía de energía y ferroaleaciones y sus proyectos de descarbonización, tras una trayectoria internacional de 18 años en Alcoa.

. CEO de XEAL, impulsa la modernización de la compañía de energía y ferroaleaciones y sus proyectos de descarbonización, tras una trayectoria internacional de 18 años en Alcoa. María Borrás Borreguero . Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia y directora general de RDI. Cuenta con una extensa trayectoria en seguros y gestión de riesgos, desarrollada durante 24 años en Artai.

. Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia y directora general de RDI. Cuenta con una extensa trayectoria en seguros y gestión de riesgos, desarrollada durante 24 años en Artai. Mónica Seara Seara . Delegada territorial de Affor Prevención Psicosocial en el noroeste y fundadora de Humanas Salud Organizacional. Centra su trabajo en la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales laborales.

. Delegada territorial de Affor Prevención Psicosocial en el noroeste y fundadora de Humanas Salud Organizacional. Centra su trabajo en la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales laborales. Lara Enríquez Bouza . Neurocirujana responsable del área de columna en el Hospital Universitario Parc Taulí. Combina la actividad clínica con la gestión sanitaria, la seguridad del paciente y la formación en inteligencia artificial.

. Neurocirujana responsable del área de columna en el Hospital Universitario Parc Taulí. Combina la actividad clínica con la gestión sanitaria, la seguridad del paciente y la formación en inteligencia artificial. Ángeles Mera García . Directora de Marketing y Comunicación de NTT DATA para Iberia, Benelux y organizaciones internacionales. Ha desarrollado su carrera en consultoría tecnológica y liderado procesos de transformación de marca.

. Directora de Marketing y Comunicación de NTT DATA para Iberia, Benelux y organizaciones internacionales. Ha desarrollado su carrera en consultoría tecnológica y liderado procesos de transformación de marca. Melisa Pagliaro Fernández . Directora de Marketing y Responsabilidad Social Corporativa de Gadisa. Impulsa iniciativas de alimentación saludable, inclusión y desarrollo rural vinculadas a la actividad de la compañía.

. Directora de Marketing y Responsabilidad Social Corporativa de Gadisa. Impulsa iniciativas de alimentación saludable, inclusión y desarrollo rural vinculadas a la actividad de la compañía. Patricia Argerey . Doctora en Economía y directora de Tecnología del Grupo Oesía. Fue responsable de la Axencia Galega de Innovación y trabaja en el desarrollo tecnológico y el impulso de vocaciones científicas.

. Doctora en Economía y directora de Tecnología del Grupo Oesía. Fue responsable de la Axencia Galega de Innovación y trabaja en el desarrollo tecnológico y el impulso de vocaciones científicas. Gabriela González Márquez . Fue directora de Responsabilidad Social Empresarial de Vegalsa-Eroski. Creó este departamento en la compañía e impulsó iniciativas de sostenibilidad, colaboración social y vinculación con las comunidades donde opera.

. Fue directora de Responsabilidad Social Empresarial de Vegalsa-Eroski. Creó este departamento en la compañía e impulsó iniciativas de sostenibilidad, colaboración social y vinculación con las comunidades donde opera. Paz Comesaña Pérez . Directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas de Bankinter. Acumula más de 25 años en el sector financiero, con especial atención al crecimiento digital y la experiencia del cliente.

. Directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas de Bankinter. Acumula más de 25 años en el sector financiero, con especial atención al crecimiento digital y la experiencia del cliente. Almudena Justo Martínez. Directora del Fujitsu International Quantum Center en Santiago. Promueve la computación cuántica y la colaboración entre empresas e investigadores, y representa a Fujitsu en la Red Cuántica del Foro Económico Mundial.

Empresarias

Carmen Canal . Cofundadora y directora de Aceites Abril. Ha participado en la transformación del negocio familiar ourensano en una compañía con presencia internacional y una estrecha vinculación con el sector agroalimentario gallego.

. Cofundadora y directora de Aceites Abril. Ha participado en la transformación del negocio familiar ourensano en una compañía con presencia internacional y una estrecha vinculación con el sector agroalimentario gallego. Dolores Ortega . Empresaria e inversora al frente de Marlolan. Desarrolla su actividad en la gestión patrimonial y la diversificación de inversiones, con intereses en los sectores inmobiliario, energético y sociosanitario.

. Empresaria e inversora al frente de Marlolan. Desarrolla su actividad en la gestión patrimonial y la diversificación de inversiones, con intereses en los sectores inmobiliario, energético y sociosanitario. Olalla Cuiña Gómez . Ingeniera industrial y consejera delegada de Inasus y Metaldeza. Lidera desde Lalín proyectos de fachadas y estructuras metálicas con presencia en mercados internacionales.

. Ingeniera industrial y consejera delegada de Inasus y Metaldeza. Lidera desde Lalín proyectos de fachadas y estructuras metálicas con presencia en mercados internacionales. Elsa Urquijo . Arquitecta y directora de su propio estudio. Ha firmado tiendas de grandes marcas de moda, incluidos establecimientos de Zara, además de proyectos para la Fundación Amancio Ortega.

. Arquitecta y directora de su propio estudio. Ha firmado tiendas de grandes marcas de moda, incluidos establecimientos de Zara, además de proyectos para la Fundación Amancio Ortega. Emma Lustres Gómez . Cofundadora y CEO de Vaca Films. Ha impulsado una productora gallega con proyección internacional, responsable de películas como Celda 211 y de contenidos para plataformas audiovisuales.

. Cofundadora y CEO de Vaca Films. Ha impulsado una productora gallega con proyección internacional, responsable de películas como Celda 211 y de contenidos para plataformas audiovisuales. Luz Pardo Longueira . CEO de Grupo Gestán, desarrolla su actividad en los servicios ambientales, la gestión de residuos y los biocombustibles. También ha impulsado proyectos como Cafés Lúa y Espazo Nature.

. CEO de Grupo Gestán, desarrolla su actividad en los servicios ambientales, la gestión de residuos y los biocombustibles. También ha impulsado proyectos como Cafés Lúa y Espazo Nature. Patricia García González . Socia fundadora y presidenta institucional de Femxa, vinculada a la formación profesional y para el empleo. Fue la primera mujer que presidió el Círculo de Empresarios de Galicia.

. Socia fundadora y presidenta institucional de Femxa, vinculada a la formación profesional y para el empleo. Fue la primera mujer que presidió el Círculo de Empresarios de Galicia. Raquel Cortizo . Directora general de Aluminios Cortizo. Ha desarrollado su carrera en la compañía familiar de Padrón, especializada en soluciones de aluminio y PVC para la arquitectura y la industria.

. Directora general de Aluminios Cortizo. Ha desarrollado su carrera en la compañía familiar de Padrón, especializada en soluciones de aluminio y PVC para la arquitectura y la industria. Isabel Castelo d’Ortega . Empresaria coruñesa vinculada a Seguros Ocaso. Ha desempeñado un papel central en el crecimiento y la modernización de la aseguradora familiar durante más de cuatro décadas.

. Empresaria coruñesa vinculada a Seguros Ocaso. Ha desempeñado un papel central en el crecimiento y la modernización de la aseguradora familiar durante más de cuatro décadas. Muriel Artabe Enríquez . Socia directora de Thinkia, cuenta con experiencia internacional en finanzas, estrategia y gestión de equipos. Asesora a empresas en crecimiento y operaciones corporativas, y desarrolla labores docentes.

. Socia directora de Thinkia, cuenta con experiencia internacional en finanzas, estrategia y gestión de equipos. Asesora a empresas en crecimiento y operaciones corporativas, y desarrolla labores docentes. María Gómez Franqueira . Presidenta de Coren Grill desde 2013. Dirige la cadena de alimentación preparada del grupo gallego, donde ha impulsado la renovación de los establecimientos y de su propuesta comercial.

. Presidenta de Coren Grill desde 2013. Dirige la cadena de alimentación preparada del grupo gallego, donde ha impulsado la renovación de los establecimientos y de su propuesta comercial. Yaiza Canosa . Emprendedora y CEO de Boudica Canosa, impulsa inversiones en tecnología, educación y otros sectores. Fundó GOI y preside el consejo de administración del grupo educativo Namencis Education.

. Emprendedora y CEO de Boudica Canosa, impulsa inversiones en tecnología, educación y otros sectores. Fundó GOI y preside el consejo de administración del grupo educativo Namencis Education. Verónica Ramallal Trevín . Directora de Pekecha. Acumula una trayectoria en comunicación y marketing, con especial atención a acercar estas herramientas a pequeñas empresas y negocios del rural gallego.

. Directora de Pekecha. Acumula una trayectoria en comunicación y marketing, con especial atención a acercar estas herramientas a pequeñas empresas y negocios del rural gallego. Virginia Pozo Castro. Fundadora y directora creativa de Coosy. Ha desarrollado desde Galicia una firma de moda con presencia internacional y una apuesta por la producción en talleres de proximidad.

Función pública/institucional

Covadonga Toca Carús . Directora general del Igape. Impulsa programas de apoyo empresarial, digitalización e internacionalización y ha liderado la puesta en marcha de la Oficina Económica de Galicia.

. Directora general del Igape. Impulsa programas de apoyo empresarial, digitalización e internacionalización y ha liderado la puesta en marcha de la Oficina Económica de Galicia. Sandra Ortega Mera . Psicóloga de formación y presidenta de la Fundación Paideia Galiza. La entidad trabaja en inclusión laboral, emprendimiento, oportunidades para jóvenes y desarrollo territorial.

. Psicóloga de formación y presidenta de la Fundación Paideia Galiza. La entidad trabaja en inclusión laboral, emprendimiento, oportunidades para jóvenes y desarrollo territorial. Mónica Chao Janeiro . Fundadora y presidenta de Women, Action, Sustainability, promueve la sostenibilidad en la estrategia empresarial. Es también fundadora y CEO de la consultora Acativa Partners.

. Fundadora y presidenta de Women, Action, Sustainability, promueve la sostenibilidad en la estrategia empresarial. Es también fundadora y CEO de la consultora Acativa Partners. Sofía Toro . Campeona olímpica de vela en Londres 2012. Desarrolla su actividad en la gestión deportiva como gerente del Clúster Gallego de la Industria del Deporte y del Bienestar.

. Campeona olímpica de vela en Londres 2012. Desarrolla su actividad en la gestión deportiva como gerente del Clúster Gallego de la Industria del Deporte y del Bienestar. Felipa Jove . Presidenta de la Fundación María José Jove. Combina su trayectoria empresarial con proyectos de infancia e inclusión social que abarcan la salud, la educación, el arte y el ocio.

. Presidenta de la Fundación María José Jove. Combina su trayectoria empresarial con proyectos de infancia e inclusión social que abarcan la salud, la educación, el arte y el ocio. Mar Medeiros Cuiña . Directora de Empresas, Alianzas Estratégicas y Responsabilidad Social Corporativa de Inserta-Fundación ONCE. Trabaja con empresas para facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad.

. Directora de Empresas, Alianzas Estratégicas y Responsabilidad Social Corporativa de Inserta-Fundación ONCE. Trabaja con empresas para facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad. Ángeles Ríos . Presidenta de Nordés Club Empresarial y directiva de Orona. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en gestión comercial, operaciones y equipos del sector industrial.

. Presidenta de Nordés Club Empresarial y directiva de Orona. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en gestión comercial, operaciones y equipos del sector industrial. Carmen Costas Martínez . Abogada especializada en derecho mercantil y gobierno corporativo. Preside Executivas de Galicia desde 2025 y trabaja para impulsar la presencia femenina en los espacios de decisión.

. Abogada especializada en derecho mercantil y gobierno corporativo. Preside Executivas de Galicia desde 2025 y trabaja para impulsar la presencia femenina en los espacios de decisión. Susana Pérez Iglesias . Secretaria general de Empleo y Relaciones Laborales de la Xunta desde junio de 2026. Fue fundadora y presidenta de Empresarias Galicia y directora de INFI Consulting Group.

. Secretaria general de Empleo y Relaciones Laborales de la Xunta desde junio de 2026. Fue fundadora y presidenta de Empresarias Galicia y directora de INFI Consulting Group. Alejandra Gere . Copresidenta de The Gere Foundation. Impulsa iniciativas contra el sinhogarismo y proyectos relacionados con la salud mental, la protección de la naturaleza y el apoyo a personas desplazadas.

. Copresidenta de The Gere Foundation. Impulsa iniciativas contra el sinhogarismo y proyectos relacionados con la salud mental, la protección de la naturaleza y el apoyo a personas desplazadas. Inés González Martínez . Directora general y secretaria general de la Zona Franca de Vigo. Especialista en derecho público, combina experiencia en la Administración con asesoramiento jurídico a empresas.

. Directora general y secretaria general de la Zona Franca de Vigo. Especialista en derecho público, combina experiencia en la Administración con asesoramiento jurídico a empresas. Flora Pérez Marcote. Presidenta de la Fundación Amancio Ortega desde 2023. Encabeza una entidad que desarrolla programas educativos y sociales y apoya la modernización del equipamiento sanitario.

Políticas

Inés Rey García . Abogada y alcaldesa de A Coruña desde 2019, reelegida en 2023. Es también vicepresidenta primera de la Federación Española de Municipios y Provincias.

. Abogada y alcaldesa de A Coruña desde 2019, reelegida en 2023. Es también vicepresidenta primera de la Federación Española de Municipios y Provincias. Susana López Abella . Política de Chantada con una extensa trayectoria en la Administración gallega y el Parlamento autonómico. Fue secretaria xeral de Igualdade y responsable de Familia e Benestar.

. Política de Chantada con una extensa trayectoria en la Administración gallega y el Parlamento autonómico. Fue secretaria xeral de Igualdade y responsable de Familia e Benestar. Yolanda Díaz Pérez . Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Abogada laboralista nacida en Fene, comenzó su trayectoria política municipal en Ferrol.

. Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Abogada laboralista nacida en Fene, comenzó su trayectoria política municipal en Ferrol. Fabiola García Martínez . Conselleira de Política Social e Igualdade. Esta jurista de Ribeira dirige áreas como la atención a mayores y personas dependientes, la conciliación y las políticas de igualdad.

. Conselleira de Política Social e Igualdade. Esta jurista de Ribeira dirige áreas como la atención a mayores y personas dependientes, la conciliación y las políticas de igualdad. María Jesús Lorenzana . Conselleira de Economía e Industria y letrada de la Xunta por oposición. Su trayectoria en el Gobierno gallego incluye responsabilidades en empleo, igualdad y distintas secretarías generales técnicas.

. Conselleira de Economía e Industria y letrada de la Xunta por oposición. Su trayectoria en el Gobierno gallego incluye responsabilidades en empleo, igualdad y distintas secretarías generales técnicas. Mar Sánchez Sierra. Periodista y diputada en el Congreso. Cuenta con una amplia trayectoria en comunicación institucional, fue secretaria xeral de Medios de la Xunta y forma parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo.

Medios de comunicación

María Lamela . Periodista formada en Comunicación Audiovisual en la Universidade da Coruña. Cuenta con experiencia como reportera y presentadora de televisión y una trayectoria vinculada a programas de actualidad.

. Periodista formada en Comunicación Audiovisual en la Universidade da Coruña. Cuenta con experiencia como reportera y presentadora de televisión y una trayectoria vinculada a programas de actualidad. María Rey. Periodista viguesa y presentadora de 120 minutos, en Telemadrid. Su trayectoria incluye más de dos décadas en Antena 3 y una extensa especialización en información parlamentaria.

Ocio y deporte

Susana Rodríguez Gacio . Médica y triatleta viguesa, conquistó el oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio y París. Su trayectoria reúne éxitos deportivos internacionales y una vocación profesional vinculada a la salud.

. Médica y triatleta viguesa, conquistó el oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio y París. Su trayectoria reúne éxitos deportivos internacionales y una vocación profesional vinculada a la salud. Marián Mouriño Terrazo . Presidenta del RC Celta desde 2023 y primera mujer al frente del club. Aporta una trayectoria empresarial internacional y una apuesta por reforzar su identidad y vinculación social.

. Presidenta del RC Celta desde 2023 y primera mujer al frente del club. Aporta una trayectoria empresarial internacional y una apuesta por reforzar su identidad y vinculación social. Julia Benedetti . Deportista coruñesa especializada en skateboarding. Representó a España en los Juegos Olímpicos de Tokio y París y forma parte de la nueva generación del deporte urbano.

. Deportista coruñesa especializada en skateboarding. Representó a España en los Juegos Olímpicos de Tokio y París y forma parte de la nueva generación del deporte urbano. Teresa Abelleira . Futbolista pontevedresa y campeona del mundo con España en 2023. La centrocampista cuenta con una trayectoria en la élite que incluye etapas en el Deportivo y el Real Madrid.

. Futbolista pontevedresa y campeona del mundo con España en 2023. La centrocampista cuenta con una trayectoria en la élite que incluye etapas en el Deportivo y el Real Madrid. Teresa Portela. Piragüista de Cangas y medallista de plata en Tokio 2020. Acumula una larga trayectoria internacional y se convirtió en la primera española en participar en siete Juegos Olímpicos.

Startups y profesionales