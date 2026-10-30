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Más que nunca: Estas son las 79 candidatas gallegas a «Las Top 100 Mujeres Líderes» de España
Científicas, empresarias, directivas, artistas y deportistas representan a Galicia en la XIV edición de la iniciativa impulsada por Magas. Las votaciones están abiertas hasta el 27 de diciembre.
Galicia vuelve a tener una amplia representación, más que nunca, entre las candidatas a «Las Top 100 Mujeres Líderes» de España. Un total de 79 mujeres gallegas o vinculadas a la comunidad aspiran a formar parte de este reconocimiento, que reúne trayectorias destacadas en ámbitos como la investigación, la empresa, la cultura, la política, la comunicación y el deporte.
La iniciativa impulsada por Magas, de EL ESPAÑOL celebra su decimocuarta edición con el objetivo de dar visibilidad al talento femenino y ofrecer referentes en diferentes sectores profesionales. Las votaciones se abrieron el pasado 26 de octubre, coincidiendo con un acto celebrado en el Corral de Comedias de Almagro, y están previstas hasta el 27 de diciembre de 2026.
Entre las nominadas figuran nombres como Luz Casal, Rosa Carabel, Susana Rodríguez Gacio, Teresa Abelleira o Inés Rey, junto a investigadoras, emprendedoras y responsables de empresas e instituciones cuya actividad se desarrolla tanto en Galicia como fuera de sus fronteras.
Las candidaturas se distribuyen en diez categorías y una sección adicional, Top 10 Exterior, dedicada a las profesionales con trayectoria internacional. La representación gallega incluye desde la inteligencia artificial y la biomedicina hasta la industria, la producción audiovisual, la inclusión social y el deporte de élite.
Cómo votar a las candidatas
Para participar es necesario registrarse con un correo electrónico en la web de Magas. Cada persona registrada puede votar una sola vez a cada candidata. Las cinco aspirantes con más apoyos de cada categoría pasarán a una deliberación del jurado, que elegirá a una de ellas en una reunión a puerta cerrada y ante notario.
Estas son las 79 candidatas gallegas, agrupadas por categorías. Cada nombre enlaza con su ficha, donde se puede ampliar la información sobre su trayectoria y votar.
Top 10 Exterior
- Sonia Villapol. Neurocientífica nacida en A Pastoriza y profesora de Neurocirugía en Houston Methodist. Investiga el daño cerebral, las enfermedades neurodegenerativas y la relación entre el cerebro y la microbiota intestinal.
- Ángela de la Cruz. Artista coruñesa afincada en Londres cuya obra explora los límites entre pintura y escultura. Fue nominada al Premio Turner y recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2017.
- Ana Cebreiro Gómez. Economista sénior del Fondo Monetario Internacional y académica de la Real Academia Galega de Ciencias. Especialista en política tributaria, ha trabajado también en el Banco Mundial y la OCDE.
Académicas e investigadoras
- Cristina Varela. Cirujana oncoplástica de mama en el Hospital San Rafael de A Coruña. Es la creadora de Nupple, un implante pensado para completar la reconstrucción mamaria tras una mastectomía.
- María Brión. Coordinadora de Xenoma Galicia y del grupo de Genética Cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Trabaja en la aplicación clínica de la genética y las enfermedades hereditarias.
- Elena Neira. Profesora e investigadora especializada en distribución audiovisual y plataformas digitales. Analiza el impacto del streaming, la transformación de las audiencias y la influencia de la inteligencia artificial.
- Minia Manteiga Outeiro. Catedrática de Astronomía y Astrofísica de la Universidade da Coruña y académica de la Real Academia Galega de Ciencias. Participa en la misión Gaia y en el análisis de sus datos.
- Verónica Bolón Canedo. Profesora e investigadora de la Universidade da Coruña especializada en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Aplica estas tecnologías a distintos ámbitos y promueve las vocaciones científicas entre las niñas.
- África González Fernández. Catedrática de Inmunología de la Universidade de Vigo e investigadora del CINBIO. Su trabajo abarca la respuesta inmunitaria, las vacunas, la nanomedicina y la inmunoterapia contra el cáncer.
- María Novo Villaverde. Catedrática emérita de la UNED y pionera de la educación ambiental en España. Su trayectoria conecta formación, sostenibilidad y cultura a través de la investigación, la divulgación y distintas iniciativas sociales.
- Ana Freire. Ingeniera y doctora en Informática, vicedecana de Impacto Social e Innovación Académica de la UPF Barcelona School of Management. Lidera STOP, un proyecto que aplica inteligencia artificial al estudio de la salud mental.
- Amparo Alonso Betanzos. Catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidade da Coruña y coordinadora del grupo LIDIA. Investiga una inteligencia artificial responsable, explicable y sostenible.
Ejecutivas, consejeras y CEOs
- María Montalvo. Abogada y presidenta de Freire Hermanos, empresa origen del grupo Megasa. Representa a la tercera generación familiar en la dirección de este grupo siderúrgico de raíces gallegas.
- Rosa Carabel. CEO de Eroski y presidenta de Vegalsa-Eroski. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en distribución y lidera la transformación financiera, comercial y digital del grupo cooperativo.
- Mafalda Soto. Farmacéutica y emprendedora social, impulsa UMOA Cosmetics y Beyond Suncare. Sus proyectos combinan cosmética e investigación con la prevención del cáncer de piel en personas con albinismo en África.
Cultura y artes escénicas
- Teresa Fernández Valdés. Productora y fundadora de Te espero en Marte, cofundó Bambú Producciones y ha impulsado series como Velvet, Las chicas del cable y Fariña.
- Luz Casal. Cantante con más de cuatro décadas de trayectoria y una amplia proyección internacional. Su carrera ha sido reconocida, entre otras distinciones, con el Premio Nacional de las Músicas Actuales.
- Elena Ochoa. Fundadora de Ivorypress, desarrolla su actividad como editora, galerista y comisaria de arte contemporáneo, con proyectos que conectan la creación artística, la fotografía y la arquitectura.
- Gema R. Neira. Guionista, productora ejecutiva y directora de Desarrollo de Bambú Producciones. Es cocreadora de series como Gran Hotel, Velvet, Las chicas del cable y Fariña.
- Nerea Barros. Actriz ganadora del Goya a mejor actriz revelación por La isla mínima. Ha protagonizado La novia gitana y ampliado su trayectoria hacia la dirección con Memoria.
Directivas
- Mónica Rey Amado. CEO de Atento EMEA, desarrolla su trayectoria en la dirección y transformación empresarial, con experiencia en compañías internacionales como General Electric, McKinsey y el Grupo Prisa.
- María Couto Alonso. CEO de XEAL, impulsa la modernización de la compañía de energía y ferroaleaciones y sus proyectos de descarbonización, tras una trayectoria internacional de 18 años en Alcoa.
- María Borrás Borreguero. Presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia y directora general de RDI. Cuenta con una extensa trayectoria en seguros y gestión de riesgos, desarrollada durante 24 años en Artai.
- Mónica Seara Seara. Delegada territorial de Affor Prevención Psicosocial en el noroeste y fundadora de Humanas Salud Organizacional. Centra su trabajo en la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales laborales.
- Lara Enríquez Bouza. Neurocirujana responsable del área de columna en el Hospital Universitario Parc Taulí. Combina la actividad clínica con la gestión sanitaria, la seguridad del paciente y la formación en inteligencia artificial.
- Ángeles Mera García. Directora de Marketing y Comunicación de NTT DATA para Iberia, Benelux y organizaciones internacionales. Ha desarrollado su carrera en consultoría tecnológica y liderado procesos de transformación de marca.
- Melisa Pagliaro Fernández. Directora de Marketing y Responsabilidad Social Corporativa de Gadisa. Impulsa iniciativas de alimentación saludable, inclusión y desarrollo rural vinculadas a la actividad de la compañía.
- Patricia Argerey. Doctora en Economía y directora de Tecnología del Grupo Oesía. Fue responsable de la Axencia Galega de Innovación y trabaja en el desarrollo tecnológico y el impulso de vocaciones científicas.
- Gabriela González Márquez. Fue directora de Responsabilidad Social Empresarial de Vegalsa-Eroski. Creó este departamento en la compañía e impulsó iniciativas de sostenibilidad, colaboración social y vinculación con las comunidades donde opera.
- Paz Comesaña Pérez. Directora de Marketing, Publicidad y Alianzas Estratégicas de Bankinter. Acumula más de 25 años en el sector financiero, con especial atención al crecimiento digital y la experiencia del cliente.
- Almudena Justo Martínez. Directora del Fujitsu International Quantum Center en Santiago. Promueve la computación cuántica y la colaboración entre empresas e investigadores, y representa a Fujitsu en la Red Cuántica del Foro Económico Mundial.
Empresarias
- Carmen Canal. Cofundadora y directora de Aceites Abril. Ha participado en la transformación del negocio familiar ourensano en una compañía con presencia internacional y una estrecha vinculación con el sector agroalimentario gallego.
- Dolores Ortega. Empresaria e inversora al frente de Marlolan. Desarrolla su actividad en la gestión patrimonial y la diversificación de inversiones, con intereses en los sectores inmobiliario, energético y sociosanitario.
- Olalla Cuiña Gómez. Ingeniera industrial y consejera delegada de Inasus y Metaldeza. Lidera desde Lalín proyectos de fachadas y estructuras metálicas con presencia en mercados internacionales.
- Elsa Urquijo. Arquitecta y directora de su propio estudio. Ha firmado tiendas de grandes marcas de moda, incluidos establecimientos de Zara, además de proyectos para la Fundación Amancio Ortega.
- Emma Lustres Gómez. Cofundadora y CEO de Vaca Films. Ha impulsado una productora gallega con proyección internacional, responsable de películas como Celda 211 y de contenidos para plataformas audiovisuales.
- Luz Pardo Longueira. CEO de Grupo Gestán, desarrolla su actividad en los servicios ambientales, la gestión de residuos y los biocombustibles. También ha impulsado proyectos como Cafés Lúa y Espazo Nature.
- Patricia García González. Socia fundadora y presidenta institucional de Femxa, vinculada a la formación profesional y para el empleo. Fue la primera mujer que presidió el Círculo de Empresarios de Galicia.
- Raquel Cortizo. Directora general de Aluminios Cortizo. Ha desarrollado su carrera en la compañía familiar de Padrón, especializada en soluciones de aluminio y PVC para la arquitectura y la industria.
- Isabel Castelo d’Ortega. Empresaria coruñesa vinculada a Seguros Ocaso. Ha desempeñado un papel central en el crecimiento y la modernización de la aseguradora familiar durante más de cuatro décadas.
- Muriel Artabe Enríquez. Socia directora de Thinkia, cuenta con experiencia internacional en finanzas, estrategia y gestión de equipos. Asesora a empresas en crecimiento y operaciones corporativas, y desarrolla labores docentes.
- María Gómez Franqueira. Presidenta de Coren Grill desde 2013. Dirige la cadena de alimentación preparada del grupo gallego, donde ha impulsado la renovación de los establecimientos y de su propuesta comercial.
- Yaiza Canosa. Emprendedora y CEO de Boudica Canosa, impulsa inversiones en tecnología, educación y otros sectores. Fundó GOI y preside el consejo de administración del grupo educativo Namencis Education.
- Verónica Ramallal Trevín. Directora de Pekecha. Acumula una trayectoria en comunicación y marketing, con especial atención a acercar estas herramientas a pequeñas empresas y negocios del rural gallego.
- Virginia Pozo Castro. Fundadora y directora creativa de Coosy. Ha desarrollado desde Galicia una firma de moda con presencia internacional y una apuesta por la producción en talleres de proximidad.
Función pública/institucional
- Covadonga Toca Carús. Directora general del Igape. Impulsa programas de apoyo empresarial, digitalización e internacionalización y ha liderado la puesta en marcha de la Oficina Económica de Galicia.
- Sandra Ortega Mera. Psicóloga de formación y presidenta de la Fundación Paideia Galiza. La entidad trabaja en inclusión laboral, emprendimiento, oportunidades para jóvenes y desarrollo territorial.
- Mónica Chao Janeiro. Fundadora y presidenta de Women, Action, Sustainability, promueve la sostenibilidad en la estrategia empresarial. Es también fundadora y CEO de la consultora Acativa Partners.
- Sofía Toro. Campeona olímpica de vela en Londres 2012. Desarrolla su actividad en la gestión deportiva como gerente del Clúster Gallego de la Industria del Deporte y del Bienestar.
- Felipa Jove. Presidenta de la Fundación María José Jove. Combina su trayectoria empresarial con proyectos de infancia e inclusión social que abarcan la salud, la educación, el arte y el ocio.
- Mar Medeiros Cuiña. Directora de Empresas, Alianzas Estratégicas y Responsabilidad Social Corporativa de Inserta-Fundación ONCE. Trabaja con empresas para facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad.
- Ángeles Ríos. Presidenta de Nordés Club Empresarial y directiva de Orona. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en gestión comercial, operaciones y equipos del sector industrial.
- Carmen Costas Martínez. Abogada especializada en derecho mercantil y gobierno corporativo. Preside Executivas de Galicia desde 2025 y trabaja para impulsar la presencia femenina en los espacios de decisión.
- Susana Pérez Iglesias. Secretaria general de Empleo y Relaciones Laborales de la Xunta desde junio de 2026. Fue fundadora y presidenta de Empresarias Galicia y directora de INFI Consulting Group.
- Alejandra Gere. Copresidenta de The Gere Foundation. Impulsa iniciativas contra el sinhogarismo y proyectos relacionados con la salud mental, la protección de la naturaleza y el apoyo a personas desplazadas.
- Inés González Martínez. Directora general y secretaria general de la Zona Franca de Vigo. Especialista en derecho público, combina experiencia en la Administración con asesoramiento jurídico a empresas.
- Flora Pérez Marcote. Presidenta de la Fundación Amancio Ortega desde 2023. Encabeza una entidad que desarrolla programas educativos y sociales y apoya la modernización del equipamiento sanitario.
Políticas
- Inés Rey García. Abogada y alcaldesa de A Coruña desde 2019, reelegida en 2023. Es también vicepresidenta primera de la Federación Española de Municipios y Provincias.
- Susana López Abella. Política de Chantada con una extensa trayectoria en la Administración gallega y el Parlamento autonómico. Fue secretaria xeral de Igualdade y responsable de Familia e Benestar.
- Yolanda Díaz Pérez. Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Abogada laboralista nacida en Fene, comenzó su trayectoria política municipal en Ferrol.
- Fabiola García Martínez. Conselleira de Política Social e Igualdade. Esta jurista de Ribeira dirige áreas como la atención a mayores y personas dependientes, la conciliación y las políticas de igualdad.
- María Jesús Lorenzana. Conselleira de Economía e Industria y letrada de la Xunta por oposición. Su trayectoria en el Gobierno gallego incluye responsabilidades en empleo, igualdad y distintas secretarías generales técnicas.
- Mar Sánchez Sierra. Periodista y diputada en el Congreso. Cuenta con una amplia trayectoria en comunicación institucional, fue secretaria xeral de Medios de la Xunta y forma parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo.
Medios de comunicación
- María Lamela. Periodista formada en Comunicación Audiovisual en la Universidade da Coruña. Cuenta con experiencia como reportera y presentadora de televisión y una trayectoria vinculada a programas de actualidad.
- María Rey. Periodista viguesa y presentadora de 120 minutos, en Telemadrid. Su trayectoria incluye más de dos décadas en Antena 3 y una extensa especialización en información parlamentaria.
Ocio y deporte
- Susana Rodríguez Gacio. Médica y triatleta viguesa, conquistó el oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio y París. Su trayectoria reúne éxitos deportivos internacionales y una vocación profesional vinculada a la salud.
- Marián Mouriño Terrazo. Presidenta del RC Celta desde 2023 y primera mujer al frente del club. Aporta una trayectoria empresarial internacional y una apuesta por reforzar su identidad y vinculación social.
- Julia Benedetti. Deportista coruñesa especializada en skateboarding. Representó a España en los Juegos Olímpicos de Tokio y París y forma parte de la nueva generación del deporte urbano.
- Teresa Abelleira. Futbolista pontevedresa y campeona del mundo con España en 2023. La centrocampista cuenta con una trayectoria en la élite que incluye etapas en el Deportivo y el Real Madrid.
- Teresa Portela. Piragüista de Cangas y medallista de plata en Tokio 2020. Acumula una larga trayectoria internacional y se convirtió en la primera española en participar en siete Juegos Olímpicos.
Startups y profesionales
- Diana Lameiro Aznar. Logopeda y directora general de Centro Lingoreta. Impulsa un modelo de atención que reúne distintas especialidades y preside la fundación que facilita el acceso a terapias.
- Diana Pardo Varela. Formadora y coach especializada en inteligencia emocional, comunicación y gestión del estrés. Colabora con empresas e instituciones y combina esta actividad con la escritura de novela contemporánea.
- Águeda Ubeira. Cofundadora y CEO de Vanetta Food, empresa gallega que elabora alternativas vegetales a platos tradicionales. Preside AJE Vigo y vincula su proyecto empresarial con la alimentación sostenible.
- Betty Lepina. Cofundadora de Charm Hunters, especializada en seleccionar directivos y mandos intermedios para el comercio. Su trayectoria incluye la dirección digital y de omnicanalidad de Adolfo Domínguez.
- Lara Neira. Cofundadora y CEO de Nigal. Desarrolla soluciones de inteligencia artificial para sectores como el vitivinícola, el forestal y el sanitario, tras una trayectoria internacional en investigación y tecnología.
- Carlota Corzo. Cofundadora y CEO de Lazzaro, impulsa la digitalización de organizaciones sociales y pequeños negocios. Su proyecto aplica tecnologías como blockchain para mejorar la transparencia en el tercer sector.
- Tatiana López. Química y fundadora de Nanogap, empresa nacida como spin-off de la Universidade de Santiago. Dirige la comercialización internacional de nanomateriales y el desarrollo de alianzas industriales.
- Cristina Gil Rey. Fundadora de la consultora Milbrait y de Azura Tech. Combina tecnología, sostenibilidad e inclusión social y desarrolla contenidos formativos sobre inteligencia artificial e internet de las cosas.
- Silvia Sánchez Añón. Socia gerente de Casas Cube, ha impulsado la expansión de esta empresa de vivienda modular. Su actividad se centra en la construcción industrializada, el diseño y la sostenibilidad.