Comprar un coche nuevo implica un importante desembolso. En este contexto, el Gobierno de España cuenta con ayudas económicas para hacer frente a los elevados costes, como el Plan Auto+. Otra opción consiste en aprovechar las "gangas" de la Agencia Tributaria.

En estos momentos, el Portal de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado cuenta con 19 subastas de vehículos activas en toda España, una de ellas en A Coruña y otra en Ourense.

Valorado en más de 18.000 €

Entre las últimas oportunidades de la Agencia Tributaria destaca la subasta de un coche marca Mazda para "uso particular". Se trata de un turismo nacional, concretamente un Mazda CX-5, con matrícula 5036 MGM y una antigüedad de tan solo tres años.

El Mazda CX-5 es un SUV de tamaño medio de unos 4,69 metros de largo y 583 litros de maletero. Cuenta con 5 asientos, con una configuración de 2+3, y una pantalla central táctil que alcanza hasta 15,6 pulgadas.

El coche, según la información que proporciona la Agencia Tributaria, ha tenido un único propietario y dispone de un motor de gasolina de 2488 cc. Su valor de tasación asciende a 18.424 euros, aunque la puja parte por un importe inferior: tan solo 1.842,20 euros.

El vehículo es de color gris oscuro y su interior se encuentra en perfecto estado.

La subasta finaliza este lunes 23 de noviembre. Los interesados tienen hasta las 18:00 horas para hacerse con la subasta.

Otra subasta en Ourense

Mercedes Benz B 200 D Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria también tiene previsto cerrar hoy lunes la subasta de otro vehículo en Ourense. Se trata de un Mercedes Benz B 200 D, con 5 plazas y motor de diésel de 2143 cc.

Con matrícula 5580 KJH y una antigüedad algo superior al Mazda CX-5, de ocho años, la puja de este coche parte de los 801,60 euros, mientras que su valor de tasación es de 8.016 euros; es decir, diez veces más.

Tal y como detalla la Agencia Tributaria en el anuncio, el vehículo ha sido destinado al alquiler sin conductor. Es de color rojo y, a juzgar por las imágenes, tanto el exterior como el interior presentan un buen estado de conservación.