El acto sirvió también para presentar el nuevo BYD SEAL U DM-i, el híbrido enchufable más vendido de Europa y de España en 2025, que ahora se actualiza con más potencia y tecnología.

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BYD Resnova Motor ha inaugurado sus instalaciones renovadas en Santiago de Compostela, en un acto en el que también ha presentado el nuevo BYD SEAL U DM-i y que ha reunido a clientes, colaboradores y representantes de BYD España y Resnova Motor.

La velada contó con la presencia de Rodrigo Ferreira, Director Comercial de BYD España y Sandra Novoa, Dealer Marketing Manager de BYD España, quien se encargó de presentar las novedades del modelo; acompañados de Miguel Lastra, gerente de BYD Resnova Motor.

Desde su llegada a Santiago en 2025, BYD Resnova Motor ha ido ampliando su equipo y su actividad, un crecimiento que ahora se traslada también a sus instalaciones. Con esta inauguración, Resnova Motor refuerza su presencia en Galicia, donde cuenta con concesionario oficial de la marca BYD en Santiago de Compostela, Caldas de Reis y Lalín. Una red que se completa en Asturias con las concesiones de Gijón y Avilés y que consolida la implantación de BYD de la mano de Resnova Motor en el noroeste peninsular.

Unas instalaciones renovadas

La reforma de la concesión de Santiago responde al crecimiento de BYD en la zona y a la evolución de su gama, que en España suma ya 13 modelos entre vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables con tecnología DM-i.

El espacio se ha rediseñado para que el cliente pueda conocer de cerca cada modelo, entender las diferencias entre las distintas tecnologías de electrificación y recibir un asesoramiento a su medida, además de realizar pruebas de conducción.

El nuevo SEAL U DM-i

La inauguración coincidió con la presentación del nuevo BYD SEAL U DM-i ‘Model Year 2027’, lanzado de forma simultánea en concesionarios de toda España. El SUV familiar, el híbrido enchufable más vendido de Europa y de España en 2025, se actualiza con más potencia, más autonomía y más tecnología.

Entre sus principales novedades destacan hasta 1.030 km de autonomía combinada y 130 km en modo 100% eléctrico (ciclo WLTP), una carga rápida que permite pasar del 30% al 80% de batería en 20 minutos o menos, un maletero de hasta 530 litros y Google Built-in de serie en toda la gama.

Obradoiro y O Gran Camiño

El acto reservó también un momento para agradecer el apoyo de quienes acompañan a la marca en Santiago. BYD Resnova Motor es patrocinador del Obradoiro desde su llegada a la ciudad en 2025, una alianza con el club de baloncesto compostelano que la compañía considera fundamental y que quiere seguir cuidando.

Durante la velada se recordó además el patrocinio de BYD Resnova Motor en O Gran Camiño, la vuelta ciclista que recorre Galicia por etapas y en cuya última edición estuvo presente la marca. "Estas instalaciones son el reflejo del trabajo de todo un equipo. Detrás de cada coche que entregamos hay un asesor comercial que ha escuchado al cliente y muchas personas que trabajan para que todo salga bien, y esta inauguración es, sobre todo, suya. Queremos dar las gracias también al Obradoiro y a todos los que nos acompañan desde que llegamos a Santiago: crecer aquí tiene más sentido cuando lo haces junto a quienes forman parte de la ciudad", destaca Miguel Lastra, gerente de BYD Resnova Motor.