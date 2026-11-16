El primer paso consiste en llenar el agujero del calentador con líquido de frenos @motortips_

Iván, mecánico con 19 años de experiencia: "Te explico en 1 minuto cómo quitar una punta de calentador rota"

Los calentadores del coche, también conocidos como bujías de precalentamiento o bujías incandescentes, son pequeñas resistencias eléctricas que permiten que un vehículo diésel se encienda aunque esté frío.

Al igual que cualquier otra pieza del vehículo, como ruedas, embrague y frenos, requieren ciertos cuidados básicos para evitar averías costosas.

El truco del mecánico

Iván Cabanas, conocido en redes sociales como @motortips_, explica cómo quitar, paso a paso, una punta de calentador rota.

En uno de sus vídeos, el mecánico, con 19 años de experiencia en el sector del motor, detalla que el primer paso consiste en llenar el agujero del calentador con líquido de frenos para que la punta ablande.

A continuación, mientras actúa el líquido de frenos, quitamos el inyector con la ayuda de un botador de unos 4 mm. "Lo que vamos a hacer es golpear la punta para meterla dentro del cilindro, ya que es más fácil que sacarla".

Y como paso final, "meteremos un imán por el hueco del inyector, que es más ancho que el del calentador y, con un poco de paciencia, daremos con la punta y la lograremos sacar por el agujero".

Iván Cabanas añade en la descripción del vídeo otros trucos que pueden resultar de utilidad. Estos son:

"Cuanto más tiempo dejes el líquido de frenos más fácil despegará la punta"

"Después de sacarla desconecta el resto de inyectores y da unas vueltas de arranque, para que cualquier residuo salga del cilindro (con los inyectores y calentadores quitados)"

"Aplica pasta de cobre en los calentadores nuevos y dales el apriete a dinamométrica, por regla general 15 mm bastaría "

en los calentadores nuevos y dales el apriete a dinamométrica, por regla general " "Si el imán no atrapa la punta, siempre puedes soplar por el agujero del calentador para que cambie de posición dentro del cilindro y así lograr pillarla"

Síntomas de fallo

Si escuchas un claqueteo contundente al accionar la llave de arranque, el calentador del coche podría no estar actuando correctamente.

"Lo más común es que, por ejemplo, si un coche tiene cuatro pistones, uno de ellos no comprima el combustible lo suficiente y el motor esté funcionando solo con tres cilindros", explica el Real Automóvil Club de España (RACE).

Además, "si un calentador falla se encenderá un testigo de gases de escape en el panel de instrumentos. Esto quiere decir que está contaminando en el momento del arranque".