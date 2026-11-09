Una persona conduce con las dos manos sobre el volante Shutterstock

Esta es la infracción más frecuente al volante y conlleva 200 euros de multa y la pérdida de 6 puntos

En el año 2025, se registraron un total de 1.775 víctimas mortales en 103.591 siniestros de tráfico en toda España, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Consultar el teléfono móvil al volante es un gesto "inofensivo", que muchos consideran una "tontería", es una de las conductas más peligrosas. De hecho, multiplica por 4 el riesgo de sufrir un accidente.

Adiós a 6 puntos del carné

Una persona consulta su teléfono móvil mientras conduce Shutterstock

Pues bien, sujetar en la mano el teléfono móvil mientras se conduce sigue siendo la infracción más frecuente entre las conductas que provocan distracciones al volante.

Así lo reflejan los resultados de la última campaña de vigilancia y control desarrollada por el departamento de Pere Navarro.

Entre los días 5 y 11 del pasado mes de octubre, agentes de la Guardia Civil formularon un total de 9.245 denuncias por distracciones al volante, de las que 3.816 (un 42,3%) fueron por utilizar indebidamente el teléfono móvil.

Esta infracción conlleva la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir. Pero eso no es todo: el Real Automóvil Club de España (RACE) advierte que también implica una multa económica de 200 euros por escribir y leer mensajes, escoger algún tipo de música o consultar el GPS.

"Tampoco puedes manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte. En el caso de que te llamen, utiliza un sistema de manos libres", recomienda el Real Automóvil Club de España (RACE).

Más de 9.000 denuncias

Durante la semana de la campaña, se efectuaron 8.584 controles y fueron controlados 422.927 vehículos, de los cuales 9.126 fueron denunciados por distintas infracciones relacionadas con distracciones.

Tras el uso indebido del móvil, conducir con cascos o auriculares conectados a reproductores de sonido, con 411 denuncias, y abrocharse el cinturón de seguridad durante la conducción, con 421, se situaron como las conductas más sancionadas.

Como tal, la legislación española no establece una infracción específica por abrocharse el cinturón durante la conducción. No obstante, no llevarlo abrochado conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carné si eres el conductor.

Los agentes de la Guardia Civil, durante la mencionada campaña, también registraron 257 denuncias por leer al volante, 136 por buscar objetos con el vehículo en marcha, 112 por distraerse con los ocupantes del vehículo, 83 por conducir comiendo y 29 por fumar.

Asimismo, se formularon 49 denuncias por usar indebidamente sistemas de navegación y 70 por utilizar otros sistemas de comunicación. Por último, 1.839 denuncias se debieron a otros tipos de distracciones durante la conducción.

Alcohol y drogas

"Los controles preventivos realizados durante la campaña permitieron también detectar conductas relacionadas con el consumo de sustancias", señala la GT.

En este caso, 1.061 conductores fueron denunciados por el añadido de conducir con tasas de alcohol superiores a la permitida, además de incurrir en alguna distracción, y 931 dieron positivo en drogas.