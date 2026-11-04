Las balizas V16 se activan 150 veces al día en Galicia, la quinta comunidad con más incidencias

Las balizas V16 conectadas registraron un total de 4.653 activaciones en octubre en Galicia, lo que supone una media de 150 activaciones diarias. Así lo desprende el análisis realizado por Netun Solutions a partir de los datos publicados en el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico (NAP-DGT).

Las activaciones a nivel nacional ascendieron a 62.227 durante el mes pasado, lo que supone una media de 2.007 incidencias diarias.

Andalucía concentró el mayor número de activaciones durante octubre, con 11.953 incidencias, el 19,2% del total nacional. Cataluña, con 8.171; la Comunidad de Madrid, con 7.347; la Comunidad Valenciana, con 6.734; y Galicia, con 4.653; cierran el podio de las cinco comunidades con más avisos.

En conjunto, Andalucía, Cataluña y Madrid acumularon el 44,1% de las incidencias registradas en todo el país en octubre.

Los viernes fueron los días con mayor actividad, con una media de 2.425 incidencias diarias en el país, un 64,2% más que los domingos, cuando se contabilizaron una media de 1.477 activaciones. Los cinco viernes del mes, de hecho, superaron la media diaria general.

El viernes 2 de octubre fue la jornada con mayor número de activaciones, con 2.535 incidencias registradas, mientras que el domingo 18 fue el día con menor actividad, con un total de 1.400.

Las 62.227 activaciones registradas en octubre representan un descenso del 3,5% respecto a las 64.488 contabilizadas en septiembre, mientras que la media diaria disminuyó un 6,6%.

Los datos mantienen un volumen significativo de actividad y permiten identificar diferencias territoriales y patrones temporales en las incidencias que se producen en las carreteras españolas.

Netun Solutions señala que la conectividad de las balizas V16 permite ir más allá de la señalización de una emergencia, al generar información que puede contribuir a conocer mejor cómo, cuándo y dónde se producen las situaciones de riesgo en carretera.