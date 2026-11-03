Uno de los coches de SAIC en el puerto de Ferrol. SAIC

SAIC recibe la "primera autorización" para que su proyecto llegue a "buen puerto" en Ferrol

SAIC ha recibido la "primera autorización que hace falta" para que su planta llegue "a buen puerto" en Ferrol. Así lo ha celebrado este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después de que la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones haya dado su visto bueno al 'FDI' (Foreign Direct Invest).

Esta autorización se concede a nombre de SAIC Motor HK Investment Limited para constituir una sociedad vehicular instrumental, según han confirmado fuentes de la Consellería de Economía e Industria consultadas por Europa Press.

"Es una buena noticia. Es un procedimiento complejo. Una inversión muy importante extranjera, en la que tenemos que participar básicamente dos administraciones, Gobierno central y Xunta", señaló Rueda, que se manifestó respecto al Ejecutivo central, defendiendo que "las cosas se hacen bien": "Creo que la colaboración con el Gobierno central en este sentido está siendo buena".

Esta primera autorización es necesaria "para que todo esto se complemente", según el presidente de la Xunta, que ha señalado que SAIC "responde subiendo su apuesta y diciendo que lo que pensaba hacer en más años lo va a hacer en menos".

"Por tanto, más producción, más puestos de trabajo, creación de más riqueza", señaló Alfonso Rueda.

El mandatario autonómico, sin embargo, ha insistido en que el proceso "no es sencillo" pero se está trabajando a diario para sacarlo adelante. "Todas las administraciones implicadas, también el Puerto de Ferrol, Puertos del Estado", concretó Rueda.

"Espero que llegue a buen término. No fue fácil conseguir esa inversión, no es sencillo hacer toda la tramitación, pero las cosas por ahora van bien y espero, soy optimista, para que lleguen cuanto antes a buen puerto", concluyó el presidente de la Xunta.

El proyecto de SAIC

SAIC generará unos 1.000 puestos de trabajo directos en Galicia, de los que cerca de 540 serán en producción y 460 logísticos, aunque el impacto real se traducirá en unos 2.000 empleos.

La planta de Ferrol tendrá una capacidad de producción estimada de 120.000 vehículos anuales y contará con un edificio principal de ensamblaje, oficinas, almacenes, un circuito de pruebas, áreas de almacenamiento de vehículos terminados y otras instalaciones auxiliares.

El despliegue industrial de SAIC contempla futuras actuaciones en As Pontes, donde podrían implantarse empresas proveedoras y actividades vinculadas a la fabricación de componentes para automoción, con una estimación preliminar de más de 300 empleos adicionales, en función de las decisiones de inversión de las compañías auxiliares.