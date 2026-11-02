Entró en vigor: la ayuda de hasta 5.000 euros para la compra de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre

¿Los coches eléctricos son el futuro? A pesar de enfrentar hoy importantes inconvenientes, como un mayor coste inicial, los motores eléctricos destacan por su elevada eficiencia energética y su menor impacto ambiental.

Para incentivar la compra de vehículos eléctricos en España, el Ministerio de Industria y Turismo mantiene activa, hasta el próximo 31 de diciembre, una línea de ayudas para particulares, dotada con 350 millones de euros.

Ayudas directas

Vehículos eléctricos Archivo

Tal y como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ministerio dirigido actualmente por Jordi Hereu i Boher abrió este verano el plazo para que particulares soliciten las ayudas de la Línea 1 del Programa Auto+.

Destinada a facilitar la adquisición de vehículos eléctricos y electrificados y acelerar la renovación del parque móvil español, la convocatoria cuenta con una dotación de 350 millones de euros y permitirá solicitar ayudas para todos los vehículos adquiridos desde el 1 de enero de 2026.

En este sentido, las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través del sistema habilitado por el Ministerio de Industria y Turismo y se tramitarán por orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos disponibles.

Requisitos y cuantías

"La Línea 1 está dirigida a personas físicas mayores de edad residentes en España que no desarrollen una actividad económica", explica fuentes ministeriales en un comunicado oficial.

Las ayudas se concederán para la compra de vehículos con etiqueta ambiental CERO y podrán alcanzar las siguientes cuantías máximas:

Hasta 4.500 euros para turismos (categoría M1)

(categoría M1) Hasta 5.000 euros para furgonetas y vehículos comerciales ligeros (categoría N1)

y vehículos comerciales ligeros (categoría N1) Hasta 1.100 euros para motocicletas eléctricas (categorías L3e, L4e y L5e)

eléctricas (categorías L3e, L4e y L5e) Hasta 1.500 euros para cuadriciclos eléctricos (categorías L6e y L7e)

El importe final de la ayuda se determinará en función del grado de electrificación del vehículo, su precio y su contribución a la cadena de valor industrial europea.

Para poder acceder a esta línea de ayudas el Ministerio de Industria y Turismo establece los siguientes requisitos de compra:

"Podrán acceder a las ayudas quienes hayan adquirido vehículo nuevos matriculados en España desde el 1 de enero de 2026, así como determinados vehículos seminuevos matriculados a partir del 1 de enero de 2025 que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria".

Autónomos y empresas

El Programa Auto+ también ofrece ayudas directas de hasta 7.500 euros para empresas y autónomos.

Esta línea contempla ayudas superiores para los profesionales y pequeñas empresas, con importes que pueden alcanzar los 6.000 euros para turismos y los 7.500 euros para furgonetas.