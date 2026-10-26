Cómo sacar un coche del barro: "No aceleres fuerte o enterrarás todavía más el coche"

La temporada de lluvia se está haciendo de rogar, pero tarde o temprano llegará y es importante estar preparados para circular con seguridad.

Además de revisar los neumáticos y comprobar que la profundidad sea de al menos 3-4 mm, hay otros aspectos importantes que conviene tener en cuenta.

Cómo sacar un coche del barro, según RACE

Si te pilla un fuerte chaparrón en el campo y tienes que circular por caminos sin asfaltar, es fundamental saber cómo sacar el coche del barro sin dañar el vehículo.

"El barro no es ni más ni menos que una masa de tierra y agua que hace que los neumáticos derrapen y no tengan tracción cuando pasas con tu coche por él", explica el Real Automóvil Club de España (RACE).

En un primer momento, puede parecer que acelerar con fuerza ayudará a sacar el coche del barro, pero nada más lejos de la realidad.

Según recomienda RACE, el primer paso consiste en analizar la situación y comprobar por qué el vehículo ha quedado atascado antes de intentar sacarlo.

"Revisa si hay algún tipo de peligro ante de realizar ninguna maniobra", advierte el club de automovilistas.

Una vez analizada la situación, "no aceleres fuerte o enterrarás todavía más el coche en el barro".

"En estos casos, sobre todo debes ser muy preciso y suave a la hora de jugar con el acelerador y el embrague".

Acelera poco a poco y baja la presión de las ruedas

Acelerar poco a poco ayudará a que las ruedas tengan algo más de tracción, mientras que si adquieren velocidad de giro sin tracción, "los neumáticos derraparán más y conseguirás lo contrario de lo que buscas".

Para conseguir tracción, otra recomendación es bajar la presión del aire de las ruedas para que haya una mayor superficie de contacto con el suelo.

RACE lanza otros consejos muy útiles: quitar todo el peso posible al coche, ayudarte de otros elementos como las alfombrillas del coche o ramas, y eliminar el barro que rodea a las ruedas del coche.

Si puedes ayudarte de un coche con gancho a remolque, mucho mejor.

"Este se atornilla en la zona del paragolpes delantero o trasero. A través de una cuerda o, mejor si es un cabrestante ,te pueden ayudar a salir del barro. En ningún caso te coloques en medio de los coches, ya que el cable puede romperse por la tensión y te puede golpear", avisa.

Así pues, estos son los 4 pasos incluidos en la guía del club de automovilistas para sacar un coche del barro:

Analiza la situación Acelera poco a poco Mueve el volante hacia la izquierda y hacia la derecha Mantén el acelerador de forma continua hasta salir de la zona embarrada

Recuerda que otros recursos consisten en utilizar las cadenas de nieve, alfombrillas del coche o ramas para ayudar a sacar la rueda (o las ruedas) afectada. También es aconsejable eliminar el barro que la rodea y pedir ayuda a algún vecino o amigo con gancho de remolque.